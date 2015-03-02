به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تعزیهخوانی به مناسبت ایام فاطمیه از روز یکشنبه ۱۰ اسفند به مدت ۶ روز در فرهنگسرای خاوران اجرا میشود. این مراسم از ساعت ۱۵:۳۰ هر روز به سرپرستی حاج مرتضی نمکی معینالبکا و رجبعلی معینیان برپا خواهد شد.
مجلس شهادت مالک اشتر، مجلس شهادت حضرت حمزه، مجلس تعزیه غصب فدک، مجلس شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، مجلس تعزیه روزه گرفتن امام حسن(ع) و امام حسین (ع) و مجلس تعزیه نزول ستاره زهره ازدواج حضرت زهرا(س) موضوع برنامههای تعزیه است. فرهنگسرای خاوران در میدان خراسان، خیابان خاوران، سهراه هاشمآباد واقع شده و حضور علاقهمندان و عاشقان اهل بیت(ع) در برنامه تعزیهخوانی فاطمیه آزاد است.
سوگواره بانوی مهربانی از ۱۳ تا ۱۵ اسفند در فرهنگسرای بهمن برگزار میشود. این سوگواره شامل بیش از ۱۰ برنامه هنری، مذهبی و ادبی شامل اجرای شب شعر آیینی، منقبتخوانی، نذریپزان، نمایشگاه عکس و کتاب، کارگاه نقاشی کودک و نوجوان و مراسم سوگواری است.
نمایشگاه هنر مفهومی روزگار شقایقها با محوریت حدیث کسا از ۱۳ اسفند به مدت ۱۰ روز در فرهنگسرای فردوس برپا میشود. تولید نماهنگ روز هجران از سوی خانه فرهنگ نور، برگزاری مراسم بر بال ملائک با تجلیل از مادران شهدا ۱۴ اسفند در فرهنگسرای معرفت و سوگواره نمایشی «حریم» به نویسندگی حسین مهکام و کارگردانی مجید محمودی از ۱۲ تا ۱۶ اسفند ساعت ۱۹:۳۰ در فرهنگسرای اندیشه از دیگر برنامههای هفته جاری است.
مراسم سوگواری و سخنرانی یاس کبود ۱۲ اسفند در خانه فرهنگ نیایش، نمایشگاه کتاب از ۱۳ تا ۱۶ اسفند در فرهنگسرای بهاران، کارگاه سبک زندگی حضرت زهرا(س) با حضور حجتالاسلام اکبری ۱۲ و ۱۳ اسفند در فرهنگسرای امید، سوگواره بانوی مهربانی ویژه شعرخوانی آئینی ۱۴ اسفند در فرهنگسرای بهاران و نمایشگاه عکس فاطمی تا ۱۴ اسفند در خانه فرهنگ تهرانسر از دیگر برنامههای مراکز فرهنگی هنری تهران در ایام فاطمیه است.
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