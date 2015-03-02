ساماندهی محوطه باستانی «پیرازمیان» نیازمند نگاه علمی است

علیرضا دباغ عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: مرمت آثار باستانی نیازمند یک پروسه علمی است و در حال حاضر نیز دلیل توقف در طرح روکش گذاری پیرازمیان با هدف نگاه علمی به مرمت این مجموعه است.

وی افزود:به دلیل محدودیت های مالی قدرت اقدامات عملیاتی در مرمت آثار باستانی محدود است و ما بر اساس اقتضائات و ضرورت ها اقدام می کنیم.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی استان تصریح کرد: اجرای مصالح ناملموس در این محوطه درست نیست و باید با نگاه علمی در خصوص ساماندهی پیرازمیان تصمیم گیری شود.

دباغ عبداللهی با بیان اینکه طرح پارک موزه برای این مجموعه در دست مطالعه است، اضافه کرد: ما نگران ساماندهی این مجموعه نیستیم و در حال حاضر نیز وضعیت محوطه به شکلی است که هیچ اتفاقی برای پیکره های سنگی نخواهد افتاد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا طرح سازه روکش قبلا مورد تائید بود و در وضعیت فعلی اجرا نمی شود، گفت: اجرای سازه روکش در پیرازمیان توسط کمیته فنی استان تائید شده بود اما در نهایت توسط شورای فنی مورد تائید واقع نشد و دلیل آن انجام طرح شتاب زده در ساماندهی این محوطه باستانی ذکر شده است.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی استان ورود سریع به ساماندهی پیرازمیان را نامناسب خواند و افزود: افرادی که به عدم اجرای سازه روکش نقد دارند ممکن بود بعد از اجرا به همین سازه و ناملموس بودن آن انتقاد داشته باشند.

وی افزود: این در حالی است که در برخی مواقع اجرای مصالح ناملموس خود موجب تخریب یک اثر تاریخی و باستانی می شود.