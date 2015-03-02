۸۰ شهید تازه تفحص شده در ۲۲ استان تشییع می شوند

سردار سید محمد باقر زاده پیش از ظهر امروز در حاشیه استقبال از ۵۸ شهید در مرز شلمچه در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: پیام پر رمز و راز بازگشت شهدا در چنین ایامی قطعا این است که همانگونه که ما در مقابل ناهنجاری های بین المللی ایستادگی کردیم؛ امروز هم ملت ایران کماکان باید ایستادگی کنند.

وی به ۵۸ شهید تفحص شده در خاک عراق نیز اشاره کرد و گفت: شهدایی که امروز ما در مرز شلمچه از آنها استقبال کردیم در دو هفته اخیر در مناطق عملیاتی فاو، مجنون، العماره، زویدات و شرق دجله کاوش شده اند.

وی تصریح کرد: این شهدا در عملیات بدر، خیبر، ولفجر هشت، محرم و تک دشمن در سال ۶۷ به درجه رفیع شهادت نائل شده اند.

سردار سید محمد باقرزاده از تشییع این شهدا در شهرستان بندر امام خمینی خبر داد و افزود: این ۵۸ شید امشب مهمان مردم بندر امام خمینی خواهند بود و مراسم تشییع در این شهرستان انجام خواهد شد.

رئیس کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در پایان گفت: در ایام فاطمیه اول قرار است در ۲۲ استان کشور هشتاد شهید نیز تشییع شوند.