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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۵۴

دستگیری قاچاقچیان پرنده و کشف و ضبط ۳۶ قطعه هوبره در عسلویه

دستگیری قاچاقچیان پرنده و کشف و ضبط ۳۶ قطعه هوبره در عسلویه

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از کشف و ضبط تعداد ۱۲ بهله پرنده شکاری از گونه های بالابان saker falcon و بحریPeregrine Falcon و همچنین تعداد ۳۶ قطعه هوبره در شهرستان عسلویه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  حسین دلشب با بیان این خبر افزود: این محموله پرنده از یک شناور لنج بدست آمده است که در حین خروج از آبهای سرزمینی حوزه استحفاظی خلیج فارس توسط گشت منطقه چهارم دریایی ثاراله متوقف شد و پس از اطلاع رسانی به محیط زیست عسلویه با نیابت قضایی در معیت نیروی انتظامی  از لنج توقیفی بازرسی بعمل آمد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ادامه داد: در حال حاضر لنج ذکر شده و سرنشینان آن جهت بازجویی ها و اقدامات اولیه تحویل پلیس آگاهی عسلویه گردیده و مراحل قضایی در حال انجام است.

دلشب با اشاره به اینکه این کشف  پنجمین عملیات موفق آمیز کشف و ضبط این پرندگان ارزشمند بوده است که با همکاری متقابل پرسنل  محیط زیست و ارگانهای اطلاعاتی – عملیاتی  شهرستان عسلویه   میسر شده گفت: علاوه بر پرندگان فوق لاشه یک بهله بالابان، ۳ قطعه هوبره و۲۰ تکه از قسمت بال کامل این  پرنده، یک قطعه درنا، ۲۶ قطعه کوکر، ۴ قطعه چاق لق نیز از این شناور ضبط شده است.

دلشب همچنین به نقش مهم این پرندگان در طبیعت اشاره و تشریح کرد: پرندگان شکاری  همه ساله از اوایل مهرماه تا اواخرآذرماه و پرنده هوبره از آبان تا بهمن ماه در زیستگاه های این استان حضور بیشتری می یابند و مورد توجه  متخلفین شکار و صید جهت  زنده گیری و انتقال به کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار می گیرند.

وی تاکید کرد: با عنایت به اینکه پرندگان شکاری در رأس هرم  این جانوران قرار داشته و نقش  مهمی در زنجیره اکولوژیک و تعدیل برخی از جمعیت ها و آفات دارند حضور و بقاء نسل آنها از اهمیت وافری برخوردار است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر  همچنین یادآور شد: با توجه به اینکه  پرندگان شکاری و گونه هوبره از گونه های در معرض خطر و مورد توجه سایتیس هستند بمنظور مقابله با افراد سودجو و قاچاقچیان این پرندگان ، ضمن همکاری بسیار ارزنده ای که تاکنون بین محیط زیست و ارگانهای مرتبط شهرستان ها بوده است، در سال جاری فرهنگ سازی و ساماندهی تشکل های محیط زیستی جهت صیانت از این مواهب گرانبهای طبیعی و تنوع زیستی مناطق نیز بسیار چشمگیر بوده است.

کد مطلب 2509997

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