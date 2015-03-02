دستگیری قاچاقچیان پرنده و کشف و ضبط ۳۶ قطعه هوبره در عسلویه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دلشب با بیان این خبر افزود: این محموله پرنده از یک شناور لنج بدست آمده است که در حین خروج از آبهای سرزمینی حوزه استحفاظی خلیج فارس توسط گشت منطقه چهارم دریایی ثاراله متوقف شد و پس از اطلاع رسانی به محیط زیست عسلویه با نیابت قضایی در معیت نیروی انتظامی از لنج توقیفی بازرسی بعمل آمد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ادامه داد: در حال حاضر لنج ذکر شده و سرنشینان آن جهت بازجویی ها و اقدامات اولیه تحویل پلیس آگاهی عسلویه گردیده و مراحل قضایی در حال انجام است.

دلشب با اشاره به اینکه این کشف پنجمین عملیات موفق آمیز کشف و ضبط این پرندگان ارزشمند بوده است که با همکاری متقابل پرسنل محیط زیست و ارگانهای اطلاعاتی – عملیاتی شهرستان عسلویه میسر شده گفت: علاوه بر پرندگان فوق لاشه یک بهله بالابان، ۳ قطعه هوبره و۲۰ تکه از قسمت بال کامل این پرنده، یک قطعه درنا، ۲۶ قطعه کوکر، ۴ قطعه چاق لق نیز از این شناور ضبط شده است.

دلشب همچنین به نقش مهم این پرندگان در طبیعت اشاره و تشریح کرد: پرندگان شکاری همه ساله از اوایل مهرماه تا اواخرآذرماه و پرنده هوبره از آبان تا بهمن ماه در زیستگاه های این استان حضور بیشتری می یابند و مورد توجه متخلفین شکار و صید جهت زنده گیری و انتقال به کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار می گیرند.

وی تاکید کرد: با عنایت به اینکه پرندگان شکاری در رأس هرم این جانوران قرار داشته و نقش مهمی در زنجیره اکولوژیک و تعدیل برخی از جمعیت ها و آفات دارند حضور و بقاء نسل آنها از اهمیت وافری برخوردار است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر همچنین یادآور شد: با توجه به اینکه پرندگان شکاری و گونه هوبره از گونه های در معرض خطر و مورد توجه سایتیس هستند بمنظور مقابله با افراد سودجو و قاچاقچیان این پرندگان ، ضمن همکاری بسیار ارزنده ای که تاکنون بین محیط زیست و ارگانهای مرتبط شهرستان ها بوده است، در سال جاری فرهنگ سازی و ساماندهی تشکل های محیط زیستی جهت صیانت از این مواهب گرانبهای طبیعی و تنوع زیستی مناطق نیز بسیار چشمگیر بوده است.