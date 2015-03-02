سامانه یک کیلوواتی انرژی خورشیدی برای مشترکان خانگی نصب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع برق چهارمحال و بختیاری، مجید شریفی گفت: ثبت نام از مشترکین خانگی متقاضی نصب سامانه فتوولتائیک (انرژی خورشیدی) یک کیلوواتی در سطح استان آغاز شده است.

وی افزود: در راستای اجرای پروژه نصب سامانه های فتوولتائیک از محل منابع بند (ز) تبصره 9 قانون بودجه سال 1393، این شرکت در نظر دارد نسبت به نصب و راه اندازی تعداد محدودی سامانه انرژی خورشیدی یک کیلوواتی در بام منازل مسکونی مشترکین خانگی اقدام کند .

مدیردفتر فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: کل هزینه نصب و راه اندازی این سامانه حدود 90 میلیون ریال خواهد بود که 50 درصد آن از هزینه های احداث توسط مشترک و مابقی تا سقف 45 میلیون ریال توسط وزارت نیرو پرداخت می شود.

شریفی بیان کرد: برای اجرای صحیح و کامل پروژه و موارد قانونی موضوعات در قالب تفاهم نامه بین مشترک و این شرکت مطرح و منعقد خواهد شد .

وی با اشاره به تولید برق و هزینه های سنگین سرمایه گذاری آن، اظهار داشت: سوخت های فسیلی اصلی ترین منبع تولید برق در نیروگاهها به شمار می روند و با توجه به استفاده بسیار زیاد از این منابع و هزینه های سنگین سرمایه گذاری امروزه جایگزین این سوخت های پایان پذیر با منابع پایدار از دغدغه های اصلی کشورهای در حال توسعه است .

مجید شریفی با تاکید بر اینکه تاکنون نیز از منابع ارزشمند انرژی خورشیدی در استان بهره لازم گرفته شده، افزود: در چند روستای استان و بعضی از اماکن عمومی از انرژی خورشیدی برای تامین برق استفاده شده و پتانسیل خوبی برای این حرکت ارزشمند و جایگزین سوخت های فسیلی موجود دارد .

مدیردفتر فروش و خدمات مشترکین شرکت با تاکید بر تامین برق پایدار برای مشترکان افزود: نصب سامانه های انرژی خورشیدی گامی موثر در این مسیر به شمار می رود.