برپایی نخستین نمایشگاه نقاشی سالانه تبریز باحضور اساتید طبیعت گرا

به گزارش خبرنگار مهر، حسین آذرنیا ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برپایی این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه که بخش نخست آن با ارائه آثار نوگرا همراه خواهد بود از روز سه شنبه ۱۲ اسفندماه ساعت ۱۶ پذیرای هنرمندان، شهروندان و اعضای جامعه نقاشی تبریز است.

وی ادامه داد: این نمایشگاه از ۱۲ تا ۱۷ اسفند ماه از ساعت ۱۱ تا ۱۹ برای بازدید علاقمندان برپا خواهد بود.

آذرنیا با اشاره به برگزاری بخش طبیعت گرای این نمایشگاه گفت: همچنین بخش طبیعت گرای این نمایشگاه در بردارنده آثاری از اساتید این حوزه نقاشی در محل یاد شده خواهد بود.

وی افزود: افتتاح این نمایشگاه نقاشی روز سه شنبه ۱۸ اسفندماه راس ساعت ۱۶ خواهد بود و علاقمندان می توانند از روز ۱۸ تا ۲۳ اسفندماه بین ساعت ۱۱ تا ۱۹ در محل گالری هنرمندان سازمان حضور داشته باشند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز با اشاره در پیش بودن ایام نوروزی اظهار داشت: هنرمندان شهر تبریز در کنار خادمان فرهنگ و هنر در تلاش هستند ایام خوب و غنی و ارزشمندی برای شهروندان تبریز و مسافران بهاری شهرمان رقم بزنند.

آذرنیا در پایان گفت: در این راستا از عموم شهروندان دعوت می کنیم تا طرح ها و پیشنهادهای فرهنگی خود را برای برگزاری بهتر این برنامه ها در اختیار سازمان قرار دهند.