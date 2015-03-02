به گزارش خبرگزاری مهر، «خرگوش و گوزن» به کارگردانی پیتر واچ از مجارستان با ۷۰ جایزه، «باد» از لوبل رابرت از آلمان با ۵۵ جایزه، «سگ» به کارگردانی مشترک مارک ریبا و آنا سلاناس با ۳۰ جایزه، «سر و صدای جهان» از اسپانیا به کارگردانی ریوبوکوک با ۲۴ جایزه، «شال گمشده» از ایرلند به کارگردانی دافی این با ۱۹ جایزه، «سایه‌های خاکستری» از آووریانو الکساندرا با ۱۸ جایزه از روسیه، «سیم‌ها» به کارگردانی مشترک تاتیانا و مارینا موشکاوا از روسیه با ۱۷ جایزه، «سرزمین خرگوش‌ها» از صربستان به کارگردانی مشترک آنا ندلجو کویچ و نیکولا مجدک با ۱۵ جایزه در جشنواره بین‌المللی نهم پویانمایی تهران شرکت کرده‌اند.

ادامه فهرست آثار پویانمایی که بیشترین جایزه را از جشنواره‌های خارجی دریافت کرده‌اند شامل «کالی،‌ خون آشام کوچک» از پرتقال و فرانسه به کارگردانی رجینا پسوا با ۱۴ جایزه، «گل سرخ تورآیدا» از استرالیا به کارگردانی گرابینز رایان با ۱۳جايزه، «حس لامسه» از فرانسه و سوئیس به کارگردانی جین چارلز امباتی مالولو با ۱۳ جايزه، «باجه تلفن» از سوئیس به کارگردانی آنت ملس با ۱۲ جايزه، «سد نگهدار» از آمریکا به کارگردانی تسوتسومی دایس از آمریکا و «داستان خرس» از شیلی به کارگردانی گابریل آنتو نیو ازوریو هر کدام با ۱۱ جایزه می‌شود.

هم‌چنین آثار پویانمایی از قبیل «هنرمند مجازی» از آلمان به کارگردانی توماس استلماچ و «شام برای اندکی» از یونان و آمریکا به کارگردانی ناسوس واکالیس هر کدام با ۱۰ جایزه، «کشیش» به کارگردانی سانتیاگو بو گراسیو از فرانسه و اسپانیا، «مامان من یک هواپیماست» از روسیه به کارگردانی یولیا آرنوا و «دی جی، مرگ ناکام» از مولداوی به کارگردانی دمیتری ولیشن هر کدام با کسب ۸ جایزه در نهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران شرکت می‌کنند.

نهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران از ۱۷ تا ۲۱ اسفند در هفت سالن برگزار می‌شود.