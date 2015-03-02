ویونا اسپورت قم با شکست در دیدار رده بندی به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، بدمینتون بازان قم در قالب تیم ویونا اسپورت قم عصر دوشنبه پنجمین مسابقه خود را در قم برابر حریف خود در لیگ بدمینتون باشگاه‌های کشور با شکست پشت سر گذاشتند و نتوانستند به مقام سوم برسند.

تیم‌های بدمینتون ویونا اسپورت قم و مهر و ماه تهران در مسابقه رده بندی از لیگ بدمینتون باشگاه‌های کشور در قم به مصاف هم رفتند که این مسابقه با شکست ۳ بر ۲ تیم ویونا اسپورت قم همراه بود.

شاگردان آزاده ترکمنی که پس از شکست برابر حریف شیرازی از رسیدن به فینال محروم مانده بودند تلاش زیادی برای ایستادن بر سکوی سوم انجام دادند اما در یک مسابقه نفس گیر مغلوب مهر و ماه تهران شدند تا با کسب عنوان چهارم به کار خود پایان دهند.

نماینده قم در شرایطی این بازی را با شکست پشت سر گذاشت که در نخستین بازی خود با حساب ۵ بر صفر نماینده تهران را شکست داده بود و در دومین مسابقه با همین نتیجه از سد تیم بدمینتون هیئت بدمینتون فارس گذشته بود.

تیم ویونا اسپورت قم پیش از صعود به جمع ۴ تیم پایانی در دیداری حساس به مصاف کنگان بوشهر رفت و ۳ بر صفر پیروز شد اما شکست ۳ بر صفر برابر نماینده استان فارس ترمز ویونا اسپورت را کشید تا این تیم از راهیابی به دیدار نهایی باز بماند.

اعضای تیم بدمینتون ویونای قم را سارا حسینی، شادی رحمتی، شبنم رحمتی، ملیکا شیبانی و نرگس افشاری تشکیل می دهند در حالی که میانگین سنی پایین تیم بدمینتون قم در این مسابقات، مشخصه ویژه این تیم بود.

تیم بدمینتون ویونا اسپورت قم در این مسابقات با هدایت آزاده ترکمنی از مربیان نامدار بدمینتون قم پا به عرصه رقابت گذاشت و سرپرستی این تیم را فائزه خداکرمی بر عهده داشت.

حضور بانوان بدمینتون باز قمی در این مسابقات با حمایت بخش خصوصی میسر شد در حالی که بانوان قمی پیش از این مدت‌ها موفق به حضور در این سطح رقابتی بدمینتون کشور نشده بودند.