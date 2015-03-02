یادواره ۱۵۰۰ شهید بروجرد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یادواره هزار و ۵۰۰ شهید شهرستان بروجرد عصر امروز دوشنبه با حضور حسین یکتا فرمانده قرارگاه فرهنگی خاتم الاوصیا، امام جمعه بروجرد، فرمانده سپاه ناحیه بروجرد و جمعی از مسئولان شهرستانی برگزار شد.

حسین یکتا فرمانده قرارگاه فرهنگی خاتم الاوصیا در این یادواره طی سخنانی با بیان اینکه الگوی انقلاب اسلامی ایران، نهضت سرخ حسینی بوده است اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی حماسه ای بزرگ در جبهه های ایران توسط رزمندگان اسلام به پا شد که یادآور حماسه کربلا بود.

وی با بیان اینکه در نهضت سرخ رزمندگان اسلام امام راحل فرمانده بودند افزود: برگزاری یادواره های شهدا نشان از عشق و علاقه ملت ایران نسبت به شهدا دارد.

یکتا با بیان اینکه ملت بزرگ ایران به خوبی می دانند که شهدا چه دین بزرگی بر گردن آنها دارند تصریح کرد: امروز افتخار می کنیم که ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس شهدایی چون "بروجردی ها" تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

وی با بیان اینکه خانواده شهدا باید افتخار کنند که خداوند مدال صبر و استقامت را بر گردن آنها انداخته و فرزندان آنها را در بهشت جای داده است یادآور شد: ایثار شهدای دوران دفاع مقدس نشان از اخلاص، شجاعت، عمل صالح و ایمان آنها دارد.

وی یادآور شد: رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس در هر عملیات با استعانت از پرودگار متعال و توسل به ائمه اطهار همواره پیروز میدانهای نبرد حق علیه باطل بوده اند.

حجت الاسلام حسن ترابی امام جمعه بروجرد نیز در این مراسم با اشاره به حضور ملت بزرگ ایران در صحنه های مختلف انقلاب و دفاع مقدس اظهار داشت: نهضت دینی امام راحل(ره) با ایثار و فداکاری و از جان گذشتگی این ملت به ثمر نشست.

وی با بیان اینکه در همان روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی مانع تراشی دشمنان شروع شد، ادامه داد: اما ملت ایران با صبر و مقاومت در برابر استکبار جهانی ایستاد و موفق شد موانع را یکی پس از دیگری از سر راه برداشته و این مسیر نجات بخش و نورانی که امام راحل(ره) پیش پای امت گذاشته بود را ادامه دهند.

حجت الاسلام ترابی با بیان اینکه دشمنان در جریان جنگ تحمیلی سعی کردند با یک جنگ تمام عیار نظامی و پشتیبانی مهم قدرتهای شیطانی، نظام نوپای جمهوری اسلامی را از پای دربیاورند خاطر نشان کرد: راز پیروزی ملت ایران در دوران دفاع مقدس روحیه مقاومت، صبر و ایستادگی در برابر دشمن بوده است.

وی به هجمه دشمن در عرصه فرهنگی اشاره کرد و گفت: امروز در عرصه جنگ نرم دشمن به دنبال از بین بردن ارزشهای اسلامی و انحراف جوانان از مسیر حق و حقیقت است که باید در این میدان با ابزارهای فرهنگی به جنگ دشمن رفت.

امام جمعه بروجرد همچنین به نقش شهدا در پیشرفت و اقتدار امروز ایران اسلامی اشاره کرد و یادآور شد: توفیقات امروز کشورمان در صحنه ها و عرصه های مختلف مرهون خون پاک شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس است.