به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه‌های صنف چاپخانه‌دارن تهران، صحافان تهران، سازندگان کلیشه و لیتوگراف تهران، انجمن واردکنندگان ماشین‌آلات صنعت چاپ و بسته‌بندی، انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق، انجمن پیشکسوتان صنعت چاپ ایران، اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران، اتحادیه صنف چاپخانه‌داران خراسان رضوی، اتحادیه صنف چاپخانه‌داران قم، اتحادیه صنف چاپخانه‌داران تبریز و اتحادیه صنف چاپخانه‌داران قزوین با ارسال نامه‌ای از علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور اقدامات ارزشمند وی در زمینه ارتقا صنعت چاپ تقدیر و تشکر کردند.

در متن این نامه آمده است:

جناب آقای دکتر جنتی

وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

سلام علیکم

احتراما، بدینوسیله از همت اداره کل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برگزاری موفق مسابقات آثار برتر چاپی چهاردهمن جشنواره ملی صنعت چاپ و همچنین از حضور گرانقدر جناب‌عالی در این مراسم تقدیر می‌کنیم.

از آنجا که اقدامات جناعالی را در زمینه ارتقای توانمندی صنت چاپ و نشر و بسته‌بندی کشور ارزشمند و اصولی می‌دانیم، امیدواریم نگاه ویژه شما موجب توسعه روزافزون این صنعت و بازسازی و نوسازی بدنه آن از طریق سیاست‌ها و خط مشی‌های حمایتی شود.

بدیهی است توانمندسازی این صنعت با کمک و راهنمایی‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند حضور موثر دست‌اندرکاران چاپ و نشر را در تمامی عرصه‌های داخلی و بین‌المللی تضمین نماید و شکوفایی اقتصاد کشور را به ارمغان آورد.