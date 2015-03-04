به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر روز چهارشنبه استقلال در کمپ اختصاصی زنده‌یاد ناصر حجازی و با حضور بیش از 70 تماشاگر در یک هوای بسیار خوب برگزار شد. تنها غایب تمرین امروز استقلال، جاسم کرار بود که مدت‌هاست در تمرینات استقلال حضور ندارد. هواداران حاضر در کمپ هم پیگیر زمان بازگشت وی بودند.

* حمید ملک احمدی، دروازه‌بان پیشکسوت استقلال نیز در تمرین حضور داشت و از کنار زمین شاهد تمرین بازیکنان بود.

* یک دوربین تلویزیونی برای ساخت مستند زندگی‌نامه برخورداری، معاون حفاظت فیزیکی حراست وزارت ورزش و جوانان در تمرین استقلال حضور داشت و با امیر قلعه‌نویی و چند تن از بازیکنان استقلال در خصوص برخورداری گفتگو کرد.

* در ابتدای تمرین جواد زرینچه چند دقیقه‌ای با بازیکنان صحبت کرد و سپس بازیکنان زیر نظر مربی بدنساز تیم، بدن‌های خود را گرم کرده و در بخش بعدی تمرین به بازی آقا وسط پرداختند و سپس بازیکنان در قالب دو گروه به مرور کارهای تاکتیکی برای دیدار مقابل نفت مسجد سلیمان پرداخته که در این تمرین رضا عنایتی با زدن گل‌های فراوان، مورد تشویق هواداران قرار گرفت.

* در اواسط این تمرین تاکتیکی، امیر قلعه‌نویی از هواداران خواست برای مرور کارهای تاکتیکی تیم، کمپ را ترک کرده و اجازه دهند بخش پایانی تمرین بدون حضور تماشاگران، عکاسان و خبرنگاران برگزار شود.

تیم فوتبال استقلال تهران روز جمعه و از ساعت 17:30 میزبان نفت مسجد سلیمان خواهد بود.