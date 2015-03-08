تاسیس دفاتر مطبوعاتی در واحدهای مسکونی مستقل بلامانع است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری تهران در پاسخ به نامه معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره ایجاد دفاتر مطبوعاتی در واحدهای مسکونی، تاکید کرده است که حضور دفاتر مطبوعاتی در واحدهای مسکونی مستقل بلامانع است.

در متن پاسخ محمدجواد شوشتری، مشاور شهردار تهران به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد آمده است:

با احترام، بازگشت به نامه شماره ۹۳/۲۳۹۰۹ مورخ ۹۳/۹/۲۹ در خصوص فعالیت دفاتر مطبوعاتی در واحدهای مسکونی مستقل به استحضار می رساند:

برابر اعلام معاونت شهرسازی و معماری، با عنایت به ماده ۳ آئین‌نامه دفاتر مطبوعات و تبصره ذیل آن، تاسیس دفتر چند نشریه در یک واحد مسکونی مستقل یا مجتمعی که به طور کامل در اختیار مطبوعات باشد، بلامانع است؛ لذا این دفاتر مجاز به استقرار در واحد مسکونی ساختمانی که کل آن در اختیار دفاتر مطبوعات نیست، نمی‌باشند.

ضمن اینکه مطابق با ضوابط و مقررات تفصیلی شهر تهران این دفاتر مجاز به استقرار در زیر پهنه‌های مختلط M۱۱ و M۲۱ و پهنه کار و فعالیت (S) می‌باشند.