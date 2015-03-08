به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ناظری مدیرعامل انتشارات فاتحان با اعلام این مطلب گفت: کتاب «خط تماس» رمان زندگینامه شهید عرفه سرلشگر شهید احمدکاظمی به قلم محمدرضا بایرامی است که از سوی انتشارات فاتحان به چاپ رسیده و در ۳ هزار نسخه منتشر می شود.

وی با بیان اینکه مراسم رونمایی از این کتاب روز سه شنبه ۱۹ اسفندماه در خبرگزاری فارس برگزار می شود، افزود: این مراسم با حضور فرماندهان، نویسندگان دفاع مقدس، اصحاب رسانه، همرزمان و خانواده شهید برگزار خواهد شد.

ناظری در پایان خاطرنشان کرد: کتاب «خط تماس» توسط انتشارات فاتحان و همکاری کنگره شهدای نجف آباد و موسسه سابقون به چاپ رسیده است.

مراسم رونمایی از کتاب «خط تماس» عصر روز سه شنبه ۱۹ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ در خبرگزاری فارس به نشانی میدان فردوسی – بن بست شاهرود – پلاک ۱ برگزار می‌شود.

کتاب «خط تماس» در ۲۵۲ صفحه و قطع رقعی و با مدیریت هنری و کتاب‌سازی توسط مؤسسه شهید کاظمی منتشر می‌شود.