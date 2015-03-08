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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۲۳

روایتی از شهید کاظمی/

«خط تماس» رونمایی می‌شود

«خط تماس» رونمایی می‌شود

مدیرعامل انتشارات فاتحان از رونمایی کتاب «خط تماس» شامل رمان زندگینامه سرلشگر شهید احمدکاظمی در روز سه شنبه ۱۹ اسفندماه در خبرگزاری فارس خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ناظری مدیرعامل انتشارات فاتحان با اعلام این مطلب گفت: کتاب «خط تماس» رمان زندگینامه شهید عرفه سرلشگر شهید احمدکاظمی به قلم محمدرضا بایرامی است که از سوی انتشارات فاتحان به چاپ رسیده و در ۳ هزار نسخه منتشر می شود.

وی با بیان اینکه مراسم رونمایی از این کتاب روز سه شنبه ۱۹ اسفندماه در خبرگزاری فارس برگزار می شود، افزود: این مراسم با حضور فرماندهان، نویسندگان دفاع مقدس، اصحاب رسانه، همرزمان و خانواده شهید برگزار خواهد شد.

ناظری در پایان خاطرنشان کرد: کتاب «خط تماس» توسط انتشارات فاتحان و همکاری کنگره شهدای نجف آباد و موسسه سابقون به چاپ رسیده است.

مراسم رونمایی از کتاب «خط تماس» عصر روز سه شنبه ۱۹ اسفند از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ در خبرگزاری فارس به نشانی میدان فردوسی – بن بست شاهرود – پلاک ۱ برگزار می‌شود.

کتاب «خط تماس» در ۲۵۲ صفحه و قطع رقعی و با مدیریت هنری و کتاب‌سازی توسط مؤسسه شهید کاظمی منتشر می‌شود.

کد مطلب 2514117

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