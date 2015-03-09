پیشرفت کند کانال انتقال آب چالوس پس از ۲۰ سال

محمد ابراهیمی یخکشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سیستم انتقال کانال آب چالوس شامل دو کانال بسمت شرق و غرب است که حدود ۱۵ کیلومتر در سمت غربی نیز احداث شده و با رویکرد جدید سعی کردیم منابع این کانال در قالب بسته هراز از طریق فاینانس تامین شود.

وی عنوان کرد: بسته هراز شامل سه پروژه سد و شبکه هراز و کانال انتقال آب چالوس است و حدود هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منابع ارزی فاینانس برایش پیشنهاد شده است.

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران درباره وضعیت منابع آبی استان گفت: امسال با کاهش ریزش جوی کاهش منابع آبی کمتر و در مرکز و شرق استان بیشتر است.

کاهش بارندگی و جریانهای رودخانه ای

وی با بیان اینکه میزان بارندگی در سال جاری بین ۱۰تا ۳۰ درصد بوده است گفت: این کاهش بارندگی سبب کاهش جریانهای رودخانه هایی بوده است.

وی با عنوان اینکه جریان های رودخانه ای قبل از بارندگی های رودخانه ای قبل از بارشهای هفته گذشته در برخی رودخانه ها تا ۸۰ درصد کاهش یافته بود گفت: با بارندگیهای اخیر این وضعیت بهتر شده است.

وی افزود: کاهش جریان های رودخانه ای نسبت به دوره شاخص و دوره ۳۰ ساله حدود ۴۵ درصد بوده است.

یخکشی درباره ذخیره پشت سدهای استان گفت: مجموع حجم سدها و آببندانهای استان حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب است که در حال حاضر حجم مخازنآبی استان ۳۰۰ میلیون متر مکعب است.

مدیرعامل آب منطقه مازندران یادآور شد: امیدواریم با بارشهای برف و باران اخیر وضعیت منابع و مخازن آبی استان بهبود یابد و۵۵ درصد آببندانها آبگیری شده است.

آبگیری ۶۰ درصدی سد شهید رجایی

وی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد ظرفیت سد شهید رجایی آبگیری شده است افزود: سد آیت الله صالحی شرایط بهتری دارد ولی در مجموع به دلیل آنکه حجم سدها کم است، با کاهش بارشها دچار آسیب می شویم.

یخکشی با اظهار اینکه اراضی استان مازندران آب طلب هستند افزود: برای جبران کمبودها یاد باید ذخیره برف و یا ذخیره مخزن داشته باشیم.

وی به پروژه های سدسازی اشاره کرد و گفت: سه سد در حال ساخت و اجرا داریم که پیشرفت سدگلورد مطلوب است و امیدواریم که در سال ۹۴ آبگیری شود.

وی با بیان اینکه سد هراز نیز در دست اقدام است درباره سد آیت الله صالحی اظهار داشت: بخش های مکمل این سد در دست اقدام است و انتقال آب از سیستم بابلک به این سد در حال اقدام است.