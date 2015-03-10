لزوم احیای صنایع دستی فراموش شده بروجرد/ هنر ورشوسازی تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین بروجردی ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه صنایع دستی بروجرد در محل میدان بهار اظهار داشت: ایجاد این نمایشگاه به طور قطع آغاز راهی برای معرفی داشته های بروجرد است که البته هنرمندان و مسئولان نباید به این حرکت ها قانع باشند.

وی افزود: برای ایجاد نمایشگاه دائمی در جلساتی که برگزار شده است مقرر شد شهرداری زمینی را در بلوار شهرداری به این امر اختصاص دهد که با احداث نمایشگاه در بلوار شهرداری ظرف چند سال آینده این نمایشگاه به آن منطقه انتقال پیدا خواهد کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این نمایشگاه نقطه آغاز راه اجرای طرح جامع در حوزه صنایع دستی است که مسئولان باید تلاش کنند صنایع دستی فراموش شده بروجرد را احیاء کنند.

بروجردی تصریح کرد: برخی از صنایع دستی بروجرد در گذشته از رونق خوبی برخوردار بودند اما در حال حاضر امروز فراموش شده اند که امید است با ایجاد این نمایشگاه، صنایع دستی فراموش شده مجدد احیاء شوند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود: امروزه با کمک برخی اساتید آلیاژ ورشو در داخل کشور تولید می شود که هنرمندان می توانند از این طریق مواد اولیه صنعت ورشو سازی را در دسترس داشته باشند.

وی با بیان اینکه اینگونه برنامه ها موجب فصل جدیدی در تولید ورشو خواهد شد، عنوان کرد: فنی و حرفه ای هم باید در کنار دیگر ارگانها برای احیاء صنایع دستی فراموش شده در بروجرد همکاری لازم را داشته باشد تا بتوان اشتیاق نسل جدید برای تولید صنایع دستی را افزایش داد.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت بروجرد نیز در این مراسم گفت: برای برگزاری این نمایشگاه اتحادیه صنفی صنایع دستی شهرستان با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد عملیات اجرایی را شروع کردند و طرح اولیه نمایشگاه با حمایت شهرداری، میراث فرهنگی و آموزش و پرورش اجرا شده است.

محمدمهدی شریف طبع تصریح کرد: با ایجاد این نمایشگاه که تا سه سال آینده برقرار خواهد بود دیگر نمایشگاهها از سطح پارکها و میادین و...جمع آوری شده و در این محل تجمیع می شوند.

شریف طبع عنوان کرد: این نمایشگاه به طور دائمی همانند بازارچه های عمومی دایر است و شهروندان می توانند در ساعات مختلف به نمایشگاه مراجعه کنند.

وی گفت: این نمایشگاه دارای ۲۰ غرفه در قالب ورشو سازی، گلیم، گیوه، تابلو فرش، قلم زنی و... است که در کنار عرضه صنایع دستی، آموزش های لازم نیز ارائه خواهد شد.