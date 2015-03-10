۶۱ درصد اعتبارات شاهرود تخصیص یافت/ بالاترین تخصیص در سه دهه

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی صبح سه شنبه در خلال پنجمین جلسه ستاد برنامه ریزی شهرستان شاهرود در محل فرمانداری ویژه این شهرستان، ضمن اشاره به تخصیص ۶۱ درصدی اعتبارات سالجاری، این میزان تخصیص را بالاترین میزان در طول تاریخ انقلاب اسلامی خواند و تصریح کرد: درسال پیش میزان تخصیص اعتبارت ۴۳ درصد و سال ۹۱ تنها ۲۷درصد بوده است.

وی افزود: پنجاه دستگاه اجرایی از اعتبارات مصوب شهرستان شاهرود بهره مند شده اند که در این بین سازمان نوسازی و تجهیز مدارس با ۲۲پروژه و جهاد کشاورزی با ۲۱پروژه بیشترین سهم را از نظر تعداد و سازمان آبفای شهری با ۵۳میلیارد ریال اعتبار بالاترین میزان از نظر بودجه را داشته اند.

پروژه های نیمه تمام در اولویت برنامه های دولت تدبیر و امید

رئیس ستاد برنامه ریزی شهرستان شاهرود با بیان اینکه پروژه های نیمه تمام در اولویت برنامه های دولت تدبیر و امید قرار دارد، اظهار داشت: در مجموع تعداد پروژه های سال جاری ۲۳۹ مورد است که از این تعداد در شهر شاهرود ۶۶پروژه، بسطام ۴۴، بیارجمند ۲۳، بخش مرکزی ۱۹ و شهرستان شاهرود ۸۷ طرح در دست اجرا بوده است.

هاشمی همچنین با تاکید بر نظارت مدیران دستگاه های اجرایی بر همه پروژه ها، گفت: نباید به واسطه ملی یا استانی بودن پروژه از نظارت بر آن صرفه نظر کرد لیکن پیگیری تمامی طرح ها در حوزه کاری مسئولان باید به صورت مداوم انجام پذیرد.

وی افزود: این مهم مورد تاکید استاندار سمنان نیز است چرا که ایشان به کمیته فنی حاضر در استانداری و فرمانداری ها دستور داده اند حداقل یکبار در ماه به پروژه های استانی و شهرستانی نظارت داشته باشند پس مدیران نیز باید پیگیر امور، اعتبارات و نظارت بر پروژه ها باشند.

اعتبارات نوسازی و تجهیز ادارت شهرستانی صرف تزئینات ادارات کل می شود

معاون استاندار سمنان همچنین با بیان اینکه اعتبارات نوسازی و تجهیز باید در شهرستان خرج شوند، تصریح کرد: در برخی موارد دیده شده است که اعتبارات نوسازی و تجهیز ادارت شهرستانی صرف هزینه هایی از قبیل تزئینات ادارات کل می شود و در ازای آن وسایل مستهلک برای ادارت شهرستانی در نظر گرفته می شود که این امر زیبنده نیست و پیگیری می شود.

هاشمی با تاکید بر اینکه باید اعتبارات تجهیز ادارت در همان شهرستان صرف شود خاطرنشان کرد: همچنین در بحث اعتبارات فرهنگی نیز باید توجه داشت که این مبالغ باید بین همه ادارت تابعه شهرستان تقسیم شود.

وی افزود: توزیع متوازن اعتبارات مورد تاکید همه مسئولان ارشد استانی و کشوری است لیکن باید به ادارت تابعه شهرستان ها، رفاه کارمندان و ... نیز توجه کرد.

مدیران باید به روستاها و به میان مردم بروند

مقام عالی دولت در شهرستان شاهرود همچنین با اشاره به اینکه مدیران روستایی نباید تنها در اتاق خود بنشینند، اظهار داشت: مدیران باید به روستاها و به میان مردم بروند و از نزدیک با مسکلات آشنا شوند.

هاشمی با تاکید بر تعامل مدیران دستگاه های اجرایی با بخشداران و دهیاران، ابراز داشت: مردم بیشترین دغدغه های خود را با بخشداران در میان می گذارند لیکن بر مدیران شهرستانی است که با بخشداران و دهیاران تعامل و همکاری داشته باشند.

وی افزود: باید از پتانسیل موجود در روستاها، بهشداران، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها به نفع مردم استفاده کرد.

بخشداران از مشکلات می گویند

در ادامه پنجمین نشست برنامه ریزی شهرستان شاهرود بخشدار مرکزی شهرستان شاهرود با اشاره به مشکلات دهستان طرود، گفت: امروزه بهسازی جاده دسترسی این روستا یکی از دغدغه های مردم منطقه است.

احمد رضوانی با اشاره به وضعیت آب آشامیدنی طرود، تاکید کرد: در بحث آب آشامیدنی نیز باید گفت در منطقه مشکلات زیادی وجود دارد که این مهم با حفر چاه و تخصیص اعتبارات تا حد زیادی بر طرف می شود.

وی افزود: روکش آسفالت جاده ستوه، پایان مراحل علامتگذاری راه های مواصلاتی، اقلام دارو های مورد نیاز و بهسازی بند های خاکی دهملا از جمله دیگر خواسته های مردم دهستان طرود است.

جاده های روستایی بخش بسطام بهسازی شود

بخشدار بسطام نیز در گزارشی کوتاه و با اشاره به رفع نقاط حادثه خیز منطقه پشت بسطام، تاکید کرد: مسیر ده خیر به ابرسج، مسیر کلامو به قلعه نو خرقان و سه راهی قلعه آقا عبدالله به نمدمال از جمله نقاطی هستند که بهبود وضعیت آنها می تواند در کاهش حوادث ترافیکی تاثیر بسزایی داشته باشد.

حسین استیری همچنین خاطرنشان کرد: نبود روشنایی در جاده روستای کلامو دیگر موردی است که می تواند باعث بروز حوادث رانندگی شود لیکن امیدواریم این بحث نیز مورد توجه قرار گیرد.

مشکلات پیرامون جاده رضا آباد بیارجمند مرتفع شد

بخشدار بیارجمند نیز با اشاره به عدم تخصیص بودجه در سه بند به این منطقه، گفت: یکی از مشکلاتی که در بخش بیارجمند وجود دارد، عدم تخصیص اعتباراتی است که در سه بند در جدول اعتبارت قرار دارد اما تا کنون تخصیص نیافته که باید مورد پیگیری قرار بگیرد.

روح الله کریمی ادامه داد: مشکلات پیرامون جاده رضا آباد بیارجمند و آب شرب این منطقه تا حدودی مرتفع شده است که امیدواریم سایر مشکلات نیز در آینده نه چندان دور مرتفع شوند.

اجرای ۲۴پروژه به ارزش ۲۷میلیارد ریال در جهاد کشاورزی شاهرود

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود نیز با اشاره به هشت پروژه این نهاد در سال ۹۳، گفت: از ۲۷میلیارد و ۶۰۰میلیون ریال اعتبارات استانی سال جاری در جهاد کشاورزی تا کنون ۶۲درصد یا ۱۷میلیارد ریال تخصیص یافته است.

محمد رضا قاسمی با اشاره به اعتبارات تامین شده از سوی درآمد های نفتی کشور، اظهار داشت: درباره اعتبارات دو درصد تخصیص درآمدهای نفتی نیز باید گفت که سهم جهادکشاورزی از ۷۹میلیارد ریال اعتبار، ۴۹میلیارد ریال یا به عبارتی ۶۳درصد بوده است که در بین ۱۰ پروژه این بخش تنها مبارزه با آفات نباتی به واسطه عدم وقوع فصل کشت باقی مانده و مابقی اجرا شده است.

وی افزود: از محل اعتبارات استانی نیز پروژه هایی مانند آبیاری، نوسازی اراضی، اعطای سند مالکیت اراضی، آبزی پروری و ... بنا به موقعیت کاری، به صورت ۱۰۰درصد اجرا شده اند.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به تکمیل مراحل ساخت استخر ذخیره آب قلعه نو خرقان، تصریح کرد: احداث این استخر و لایروبی قنواتی که در دستور کار جهاد کشاورزی برای سالجاری قرار داشت، به صورت ۱۰۰درصد انجام شده اند.

قاسمی خاطرنشان کرد: در مجموع ۲۴پروژه در جهادکشاورزی با میانگین تخصیص ۷۰درصد اعتبارات انجام شده است.

۹ طرح، سهم آب و فاضلاب شهری از پروژه های سالجاری شاهرود

مدیر آب و فاضلاب شهری شهرستان شاهرود نیز با اشاره به ۹پروژه این نهاد در سالجاری، گفت: مجموع اعتبارات این پروژه ها، بیش از ۵۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال بوده که از این بین ۳۵میلیارد ریال یا به عبارتی ۶۰درصد تا کنون تخصیص یافته است.

باقری در تشریح طرح های آبفای شهری، اظهار داشت: توسعه شبکه آبرسانی از محل اعتبارات استانی، به میزان ۱۰میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفته که از این بین تا کنون هفت میلیارد ریال آن تخصیص یافته است.

وی افزود: همچنین در زیرساخت های آبفای شهری نیز از محل اعتبارات استانی به میزان ۱.۵میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفته است که از این بین ۹۰۰میلیون ریال تاکنون تخصیص یافته است.

حفر یک حلقه چاه ۲۸۰متری بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال هزینه شد

این مقام مسئول همچنین در تشریح اعتبارات تجهیز چهار حلقه چاه در شهرستان شاهرود، گفت: از محل اعتبارات ماده ۱۲، بیش از پنج میلیارد ریال و اعتبارات استانی ۱.۵میلیارد ریال برای حفر چهار حلقه چاه در نظر گرفته شده که به صورت میانگین تا کنون ۵۰ درصد تخصیص را شاهد بوده است.

باقری با اشاره به حفر ناموفق یک حلقه چاه دیگر در شهرستان شاهرود، اظهار داشت: برای حفر یک حلقه چاه ۲۸۰متری بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال هزینه شد که متاسفانه این چاه به آب نرسید اما حفر دو حلقه چاه دیگر در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: مناقصه حفر این چاه ها در روزنامه ها منتشر شده است که به واسطه حضور یک حفار و بالا بودن مبلغ پیشنهادی مناقصه تجدید شده است همچنین در بحث فاضلاب نیز باید گفت از محل اعتبارات استانی ۱۹میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعتبار پیش بینی شده است که از این میزان ۱۰میلیارد ریال تا کنون تخصیص یافته است.

۲۵۰ میلیون ریال به فاضلاب مجن تخصیص یافت

مدیر آبفای شهرستان شاهرود همچنین با اشاره به فاضلاب مجن، تاکید کرد: از یک میلیارد ریال اعتبار مصوب برای فاضلاب مجن تا کنون ۲۵۰ میلیون ریال تخصیص یافته است اما با این مبلغ نمی توان با پیمانکار قرارداد منعقد کرد لیکن در بحث لوله و خرید ادوات باید اعتبار بیشتری تخصیص یابد.

باقری خاطرنشان کرد: فاضلاب شهری شاهرود نیر از محل تبصره ۲۲ و اعتبارات نماینده مجل شورای اسلامی، سه میلیارد ریال مصوب شده است که تا کنون یک میلیارد و۲۰۰ میلیون ریال آن تخصیص یافته که قرار است در محل خیابان مصلی شاهرود هزینه شود.

وی افزود: در رابطه با تامین آب از روستای قطری نیز باید گفت اعتبار مصوب ۱۰میلیارد و ۱۷۰میلیون ریال بوده است که در ۹ماهه سال نخست ۱۸میلیارد و ۶۰ میلیون ریال آن تخصیص یافته است که قطعا با گرمای هوا این پروژه از سر گرفته می شود.

کتابخانه جدید شاهرود در انتظار مجوز های قانونی

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود نیز در این نشست با اشاره به شش پروژه این اداره در سالجاری، گفت: این پروژه ها در مجموع ۴میلیارد و ۲۰میلیون ریال اعتبار مصوب داشته اند.

محسن امیری در تشریح طرح های این اداره در سالجاری، اظهار داشت: تعمیر و تجهیز موسسات فرهنگی از ۸۰۰میلیون ریال اعتبار مصوب با ۶۵درصد تخصیص روبرو شده است همچنین کانون های مساجد با ۲۵۰میلیون ریال اعتبار مصوب و ۶۵درصد تخصیص روبرو بوده اند.

وی افزود: کتابخانه جدید در دست احداث نیز با ۴۰۰ میلیون ریال اعتبار مصوب در سال ۹۳ و ۵۰ درصد تخصیص مواجه بوده لیکن درباره این کتابخانه باید گفت که طرح و نقشه آن توسط پیمانکار تکمیل شده و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شاهرود منتظر اختصاص زمین و مجوزهای قانونی از مراجع ذی صلاح برای احداث است.

۴۰ درصد تخصیص سهم اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان

کارشناس طرح، برنامه و بودجه اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این نشست با بیان اینکه این اداره کل پنج پروژه در سالجاری داشته است، گفت: مجموع اعتبارات مصوب این سازمان در سالجاری، ۸۳۰میلیون ریال است که تا کنون ۵۹۰میلیون ریال یا ۷۱درصد تخصیص یافته است.

صادق طباطبایی در تشریح اعتبارات در اختیار نماینده مجلس (تبصره ۲۲)، اظهار داشت: پنج میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال نیز از محل اعتبارات نماینده برای اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان، مصوب شده است که تا کنون دو میلیارد ریال تخصیص و یک میلیارد و ۹۰۰میلیون ریال هزینه شده است.

وی افزود: در مجموع میزان اعتبارات مصوب این سازمان ۶میلیارد و ۳۳۰میلیون ریال بوده است که از این بین ۲میلیارد و ۵۹۰میلیون ریال معادل ۴۰درصد تا کنون تخصیص یافته است.

در ادامه جلسه برنامه ریزی شهرستان شاهرود، گزارش اعتبارات بخش های مختلف دولتی توسط مسئولان ارائه شد که از آن جمله می توان به پنج پروژه با اعتبار ۵۵۰ میلیون ریال و تخصیص ۶۷درصدی برای سازمان بهزیستی، پنج پروژه با اعتبار سه میلیارد و ۶۳۰میلیون ریال و تخصیص ۲میلیارد و ۴۰۰میلیون ریالی محیط زیست اشاره کرد.