بازبینی در طرح کالبد ملی پس از دو دهه

به گزارش خبرنگار مهر، ییروز حناچی در نخستین همایش جایگاه مسکن به آغاز دوره جدید برنامه‌ریزی در طرح‌های شهری اشاره کرد و اظهارد اشت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نشان داده که می‌خواهد طرح آمایش سرزمین را به نتیجه برساند و تقسیم بندی کشور به ۹ منطقه با همین هدف انجام شده است. در طرح مطالعات آمایش سرزمین، مناطقی از کشور برای سرمایه‌گذاری و استقرار جمعیت پیش‌بینی شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه قبلا برای برخی از مناطق کشور از جمله مناطق نفت‌خیز برنامه‌ریزی انجام نشده بود، بیان کرد: به دنبال این هستیم در مطالعات آمایش سرزمین که سند بالادستی تلقی می‌شود اقدامات مناسبی انجام دهیم و طبق این طرح مناطقی از کشور برای سرمایه‌گذاری و حتی استقرار جمعیت پیش‌بینی شده‌اند.

معاون وزیرراه و شهرسازی با اشاره به اینکه این طرح، فرصتی مناسب برای وزارت راه و شهرسازی قلمداد می‌شود، افزود: در این طرح، انطباق سیاست‌های کلان، زیر ساخت‌ها و طرح‌های شهرسازی را مورد توجه قرار گرفته است که هم در حوزه ریلی و هم در حوزه شهری خواهند بود، افزود: در تلاشیم طرح کالبد ملی را پس از دو دهه دوباره آغاز کنیم و به همین منظور سلسله بازبینی‌هایی در طرح‌های شهری انجام خواهیم داد.

حناچی با اشاره به اینکه بحران کم آبی، تمرکز جمعیت و مسایل منطقه‌ای در کشور باعث بروز مشکلاتی شده است، گفت: برخی از این موضوعات می‌توانستند فرصت‌های مناسبی را فراهم کنند اما ما به سراغ آن‌ها نرفتیم. در واقع اکنون این‌ موضوعات فرصتی برای ما هستند که اگر برای آن‌ها درست برنامه‌ریزی کنیم، شاید به عنوان نخستین فرصت در کشور بتوان از آن استفاده کرد.

وی با بیان اینکه با ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری می‌توانیم جمعیت را در برخی از مناطق جذب کنیم. مثلا پارس جنوبی بدون آن‌که کسی برنامه ریزی یا اصراری داشته باشد، به علت ایجاد اشتغال جمعیت را به خود جذب کرد، اظهار داشت: اگر بخواهیم در سواحل جنوبی سرمایه‌گذاری کنیم، باید درباره این موضوع به دقت فکر کنیم، افزود: ما آغاز طرح کالبد ملی را با هماهنگی طرح آمایش سرزمین و همراهی طرح جامع حمل و نقل فرصتی مغتنم می‌شماریم. در تلاشیم مقدماتی را فراهم کنیم تا از تجربیاتی که تاکنون به دست آوردیم، حداکثر استفاده را ببریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این جلسه می‌تواند راهی باشد تا برای همه مشاورانی که در حوزه‌های مختلف شهری، در شهرهای کوچک، میانی و کلان شهرها و مجموعه‌های شهری فعالیت می‌کنند، طرح مسئله شود. تلاش می‌کنیم با هماهنگی بخشی و فرابخشی و از طریق ابزار شورای عالی شهرسازی و معماری و بر اساس مطالعاتی که در سطح کشور در حال انجام می‌شود، تصمیم‌گیری‌های خود را انجام دهیم.

حناچی با اشاره به اهمیت و جایگاه شورای عالی شهرسازی و معماری در کشور، اظهار داشت: در کشور مرجع دیگری مانند شورای عالی سراغ ندارم که بتواند هماهنگی‌های لازم بین وزارتخانه‌ها و سایر نهادهای مربوطه را فراهم کند و ما باید از این فرصت به درستی استفاده کنیم. برای این‌که اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم و به هماهنگی بیشتری در مسایل بخشی و فرابخشی برسیم می‌خواهیم از طریق برنامه‌ریزی مناسب، ‌شرایطی را فراهم کنیم تا اگر موضوعی خواست تبدیل به تهدید شود، آن را به یک فرصت تبدیل کنیم و چنین کاری فقط با هماهنگی بخش‌های مختلف امکان‌پذیر خواهد بود.