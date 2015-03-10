۹۵درصدبرنامه تولید خودرومحقق شده است/سهم ۹درصدی ایران خودرو تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی‌نیا سه شنبه در شرکت ایران خودروی تبریز به جایگاه ویژه این شرکت در برنامه های آینده توسعه صنعت خودرو کشور اشاره و تصریح کرد: با توجه به روحیه فرهنگی مناسب کار در این منطقه، وزارت صنعت و معدن نگاه ویژه‌ای به ایران خودروی تبریز و دیگر واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی بویژه تبریز دارد و در آینده شاهد تولید خودروهای جدید و به روز در این واحد صنعتی خواهیم بود.

وی در ادامه با بیان اینکه موفقیت برنامه‌های جامع تدوین شده برای توسعه صنعت خودرو در جهت دستیابی به اهداف افق ۱۴۰۴ نیازمند تلاش خودروسازان کشور است، اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، امسال تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور هدفگذاری شده بود که طبق آمار تا پایان امسال ۹۵ درصد این برنامه تولید محقق می‌شود و در این بین سهم ایران خودرو تبریز از این آمار ۹ درصد بوده است.

معاون وزیر صنعت و معدن با تاکید بر ضرورت توجه و همت مجموعه‌ها و تامین‌کنندگان قطعات داخلی برای تامین نیاز شرکت های خودروساز گفت: تولید خودرو و قطعه در کشور باعث ایجاد اشتغال و توسعه صادرات می شود و در همین راستا با توجه به سیاست‌های تعریف شده استفاده از قطعه‌سازان و ظرفیت‌های ‌آذربایجان‌شرقی در تامین قوای محرکه و مجموعه قطعات نقش اساسی در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال ایفا می‌کند.

صالحی‌نیا در بخش پایانی سخنان خود، تولید خودروی باری جدید آریسان و سایر محصولات را در ایران خودرو تبریز زمینه ساز توسعه صنعت خودروی کشور دانست و نسبت به ایجاد خط رنگ و افتتاح کارخانه‌های جدید در تولید قطعه در این سایت در سال آینده ابراز امیدواری کرد.