مدیریت ۹۰ درصد مراکز نگهداری معلولان توسط سازمان های مردم نهاد

به گزارش خبرنگار مهر دکتر همایون هاشمی در حاشیه مراسم هم اندیشی مدیران سازمان مردم نهاد با بهزیستی که روز چهارشنبه برگزار شد، در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر ۴ هزار سازمان و موسسه غیردولتی مردم نهاد در سراسر کشور فعالیت می کنند و همچنین ۲۸ مرکز خیریه نیز علاوه بر سازمان های مردم نهاد با بهزیستی در ارائه خدمات همکاری نزدیکی دارند.

وی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد مراکز نگهداری معلولان توسط سازمان های مردم نهاد اداره می شود، گفت: بیشترین درخواست این موسسات در خصوص تسهیل در صدور و تمدید مجوز آنها است که ما نیز در این خصوص اقدامات و برنامه های لازم را انجام می دهیم به طوری که در سال آینده دستورالعمل صدور و تمدید مجوز تسهیل خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی گفت: این سازمان های مردم نهد در حوزه های مختلفی ماننده مشاوره ژنتیک، کودکان و زنان بی سرپرست و... فعالیت می کند و برنامه سازمان برون سپاری از خدمات و اقدامات خود است که در این راستا نیز قدم های بزرگی تاکنون برداشته است.

هاشمی در مورد جلسه هم اندیشی با مدیران موسسات بهزیستی گفت: در این جلسه مشکلات و نقاط ضعف و همچنین خدمات مورد نیاز این موسسات مطرح شد و بهزیستی نیز در راستای کمک به رفع مشکلات آنها اقدام خواهد کرد.

به گفته وی، سازمان بهزیستی و همچنین موسسات مردم نهاد در ر استای افزایش مشارکت مردم اقدام خواهیم کرد و از سوی دیگر با ارائه خدمات درست و به موقع و همچنین حمایت از جامعه هدف و نیازمندان تحت پوشش سعی می کنیم در راستای احقاق حقوق آنها اقدام نماییم.

رئیس سازمان بهزیستی ادامه داد: از سوی دیگر، سازمان های مردم نهاد و همچنین خیریه باید در جهت شناساندن سازمان بهزیستی و فعالیت‌های این نهاد اقدام کنند و خود را جزئی از بهزیستی بدانند و در این صورت است که با همکاری یکدیگر در جهت رفع مشکلات نیازمندان موفق خواهیم بود.