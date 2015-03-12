برگزاری مانور آمادگی دستگاه های خدمات رسان شهر کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله رنجبر شامگاه چهارشنبه در سومین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان کرمانشاه، اظهار داشت: به منظور آمادگی ادارات و ارگان ها در ارائه خدمات به مسافران نوروزی، مانور آمادگی روز ۲۵ اسفندماه از محل پارک شرقی کرمانشاه آغاز و تا سه راه مسکن ادامه می یابد.

وی با بیان اینکه سال گذشته با همت اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و سایر ادارات کل استان این مانور به خوبی اجرا شده است، افزود: امسال نیز همه دستگاه ها با تمام توان زمینه و تمهیدات لازم را برای رفاه حال مردم بکار می گیرند تا در سال های آینده نیز شاهد حضور گسترده گردشگران در استان باشیم.

رنجبر گفت: چهار اکیپ نظارتی و بازرسی که قبلا تشکیل شده بود، اقدامات مطلوبی در سطح شهر کرمانشاه انجام داده اند، البته این توجهات می بایست شامل تمامی شهرک ها باشد و به بهانه نا امنی در مناطق حاشیه نشین، از آن غافل نشوند چرا که امنیت در تمامی نقاط این شهر حاکم است.

اتمام طرح پاکسازی معتادین در یکی از محلات

فرماندار کرمانشاه در ادامه اظهار داشت: با همکاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی، امور زندان ها، شهرداری، اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی ، اتوبوسرانی و برخی دیگر از سازمان ها در جهت مبارزه با مواد مخدر و سالم سازی شهر، اقدام به پاکسازی یکی از محله های کرمانشاه از معتادین کرده و در مرحله بعد طرح توانمند سازی به زودی اجرا می شود.

رنجبر گفت: کانون پرورش فکری، سازمان اوقاف و امور خیریه، آموزش و پرورش، اداره ارشاد اسلامی و بسیج زمینه لازم را در راستای ایجاد پایگاه های فرهنگی فراهم کنند.

وی با بیان اینکه محل استقرار اکیپ های راهیان نوروزی در میدان امام خمینی (ره) باید مشخص مشخص شود، افزود: همه می دانیم که تمامی ادارات پای کار هستند و از تمام توان و امکانات خود در جهت ایجاد فضای مناسب برای نوروز تلاش می کنند، پس به دنبال نام نباشیم.

این مسئول تصریح کرد: علاوه بر هتل ها، مهمانپذیرها و تعدادی از مدارس و خوابگاه ها، بین ۶۰ تا ۷۰ کانکس برای اسکان مسافرین در پارک شاهد، پارک صبا واقع در شهرک الهیه و کمپینگ پارک غربی آماده شده است.

توجه ویژه به برخی از مناطق شهر کرمانشاه در چهارشنبه سوری

رنجبر گفت: در شب چهارشنبه سوری شهرداری های مناطق یک، چهار و هفت باید توجه ویژه ای داشته باشند و سعی شود از طریق برنامه های فرهنگی و آموزشی به جوانان، نظافت فضای شهر رعایت شود.

رنجبر در پایان بر لزوم حفظ حرمت ایام فاطمیه همزمان با ایام عید نوروز تاکید کرد.