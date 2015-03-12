میانگین بارندگی سال زراعی جاری کرمان به ۹۲.۷ میلیمتر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده حبیبی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت سامانه بارش زا طی روزهای اخیر در استان کرمان ابراز داشت: میزان بارندگی ها مطلوب بود و بعد از فعالیت این سامانه میانگین بارندگی سال زراعی جاری به ۹۲.۷ میلیمتر رسید که این میزان در سال گذشته ۸۱.۲ میلیمتر بوده است.

وی بیشترین میزان بارندگی های چند روز اخیر را مربوط به کهنوج با ۶۱.۴ میلیمتر، فاریاب با ۶۰.۹ و ریگان با ۴۰.۶ میلیمتر بارندگی دانست و افزود: همچنین میزان بارندگی در کرمان ۳۷.۶ میلیمتر ثبت شده و در کل تاکنون میزان بارندگی شهر کرمان در سال زراعی جاری ۷۹.۹ میلیمتر بوده است.

رئیس مرکز هواشناسی استان کرمان ادامه داد: همچنین میزان بارندگی برحسب میلیمتر در جیرفت ۳۶، منوجان ۳۵.۴، ساردوئیه ۳۵.۸، شهداد ۳۴، بم ۳۵.۲، عنبرآباد ۳۲.۹، کوهبنان ۲۸.۹، راور ۲۸.۲، زرند ۲۷.۳، رودبار ۲۴، انار ۲۰، گلباف ۱۷.۸، رفسنجان ۱۶.۲، لاله زار ۱۳، بردسیر ۱۲.۲ گزارش شده است.

وی با اشاره به کاهش محسوس دمای هوا در ایام پایانی هفته ابزاز داشت: سامانه بارش زا عصر امروز به تدریج از استان کرمان خارج می شود.