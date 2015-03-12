اسلام گریزی تنها هدف دشمن در جنگ نرم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلیرضا عبادی پیش از ظهر پنجشنبه در گردهمایی مسئولین کانون های مساجد خراسان جنوبی اظهارکرد: انسان پیکری دارد که از نوع نباتات و همین عالم نباتی است.

وی افزود: آنچه سرنوشت مسجد را رقم می زند امکانات مادی نیست بلکه استفاده از فضای معنوی این مکان مقدس برای پیشبرد اهداف نظام است.

استاد اخلاق، حوزه و دانشگاه با بیان اینکه دشمن به دنبال به وجود آوردن رخنه در جامعه است، تصریح کرد: ما باید آگاه باشیم و هیچگاه دشمن را دوست تصور نکنیم.

حجت السلام عبادی با تاکید بر اینکه حیات انسان در عقیده او خلاصه می شود، گفت: در همه صحنه ها تلاش و مبارزه بر اساس اندیشه انسان انجام می شود.

وی با اشاره به جنگ فرهنگی دشمن نیز گفت: ما باید در این جنگ به درستی مکان و موقعیت دشمن را شناسایی و با موقعیت شناسی دفاع کنیم.

نماینده سابق مردم شهرستان بیرجند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دشمن با جنگ فرهنگی و ترویج شبکه های اجتماعی در جامعه بینان خانواده و در نهایت ارزش های انقلاب را هدف قرار داده است، گفت: ما نیز باید متناسب با جبهه های دشمن برای دفاع بر اساس ارزش های اسلامی آماده شویم.

حجت الاسلام عبادی بیان کرد: در حال حاضر دنیا با ورشکسته شدن شرق و غرب به دنبال راه نجات بوده و درحال حاضر بهترین زمان برای پذیرش اسلام ناب در غرب فراهم است.

وی اضافه کرد: بهترین راه برای تبیین ارزش های اسلامی این است که اسلام را در درون خود پیاده کنیم چراکه غربی ها همه این حواشی ها را راه می اندازند که دین مبین اسلام فراگیر نشود.