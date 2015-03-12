شهرداران مدارس مشوق مدیران و مسئولان شهرداری تبریز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی بعد از ظهر پنج شنبه در نشست مشترک مدیران شهرداری، مدیران آموزش و پرورش و شهرداران مدارس اظهار داشت: شهرداری تبریز در هرجا که می توانسته با اداره کل آموزش و پرورش استان همکاری نموده تا بخشی از مشکلات دانش آموزان عزیز تبریزی برطرف و حل شود که از این میان، می توان به همکاری در ایام بازگشایی مدارس اشاره نمود.

وی ضمن تبیین اهمیت مدیریت واحد شهری برای شهرداران مدارس، خاطرنشان کرد: رمز توسعه و پیشرفت در شهرها، برپایه مدیریت واحد شهری استوار است و ما باید به این سمت و سو حرکت کنیم.

نجفی در ادامه با اشاره به مراحل ایجاد مدیریت واحد شهری گفت: ما باید ابتدا مدیریت هماهنگ شهری را مستقر کنیم که خوشبختانه اکنون در تبریز، شاهد فعالیت این نوع از مدیریت هستیم و شهرداری تبریز تعامل و همکاری بسیار خوبی با دیگر نهادها و ارگان های مدیریتی شهر دارد و این نکته مهم، باید در صدر اهداف شهرداران مدارس نیز باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: شهر ما باید توسط برنامه ها و تبلیغات شما، تبدیل به خانه ما شود. این شما هستید که باید خدمت شهرداری به شهروندان را ملموس تر کنید تا شهروندان، به مشارکت با شهرداری دلگرم تر شوند.

شهردار تبریز در ادامه با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی، تاکید کرد: مفهوم اقتصاد مقاومتی با تلاش و مطالعه و علم آموزی دانش آموزان محقق می شود و جامعه، با اتکای به علم، دانش و تجربه شما عزیزان، از وابستگی و نیاز به بیگانگان رها می گردد.

نجفی با اشاره به شعار شهرداری در سال آینده گفت: ما در بودجه آینده، شعاری برای مجموعه شهرداری ترسیم کرده‌ایم که بر مبنای آن، عاقلانه فکر می کنیم و عاشقانه، تلاش می کنیم که شما نیز باید در این زمینه با توجه به مفهوم عاقلانه بودن و تفاوت آن با هوشمند سازی، از تجربیات مدبران و مسئولان امر بهره جسته، شهر را به اهداف توسعه نزدیک تر کنید.

وی همچنین، به بیان بخش دیگری از وظایف شهرداران مدرسه پرداخت و تصریح کرد: محوریت کار شما بیشتر بر اساس تبلیغ، فرهنگ سازی و نفوذ به افکار شهروندان است تا جایگاه و حیطه فعالیت شهرداری بیش از پیش برای آنان مشخص گردد و شهروندان، شهرداری را یک نهاد خدماتی صرف ندانند، بلکه این موضوع برای آنان مشخص شود که شهرداری، از بدو تولد تا آخرین لحظه زندگی همراه و یاور آنان است.

شهردار تبریز، شهرداران مدارس را مشوقان مدیران و مسئولان شهرداری دانست و از آنان خواست تا زمینه های همکاری مورد نظر شهرداری را در فعالیت های خود، تقویت کنند.