باران و برف در راه آذربايجان غربی/آماده سازی زمينهابرای كشت بهاره

صادق ضيائيان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اينكه بر اساس پايش نقشه هاي هواشناسي از روز پنجشنبه تا سه شنبه هفته آينده وضعيت جوي آذربايجان غربي همراه با افزایش ابر، وزش باد همراه با بارش برف و باران پيش بيني مي شود، افزود: رانندگان بايد وسايل گرمايشي و تجهيزات ايمني را به همراه داشته باشند.

وي با بيان اينكه در اين راستا زارعان بايد نسبت به تهيه نهاده ها و اماده سازي زمين جهت كشت بهاره اقدامات لازم را انجام دهند، اظهار داشت: همچنين باغداران آذربايجان غربي در اين ايام مي توانند نسبت به كشت باغات جديد در اراضي گاو رو و هرس باغات پس از رفع سرماي فعلي اقدام كنند.

مدير كل هواشناسي آذربايجان غربي مبارزه با موشهای مضر کشاورزی، مبارزه با سرخرطومی یونجه، مبارزه پيش بهاره با کنه قرمز اروپایی و آفات و بيماریهای درختان ميوه هسته دار با توجه به شرایط آب و هوایی و حصول اطمينان از سپری شدن خطر یخبندان و رد یابی پروانه مينوز گوجه فرنگی در گلخانه ها از ديگر توصيه هاي هواشناسي كشاورزي در اين ايام است.

ضيائيان با اشاره به اينكه از ابتداي سال آب جاري تا كنون ۵۷.۸ ميليمتر بارندگي در سطح استان ثبت شده است، اعلام كرد: در اين راستا شاهد افزايش ۱.۵ درصدي بارشها نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ۱.۴ درصد نسبت به دراز مدت مشابه بوديم كه اين روند بايد ادامه يابد.