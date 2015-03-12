۹۸ ميليارد ریال ميزان خسارت وارده به تاسيسات آب و فاضلاب

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خادمی عصر پنجشنبه در نشستی با خبرنگاران در مورد خسارتهای وارده بارندگی های دیروز به تاسیات آب بندرعباس و قطعی آب بندرعباس بیان داشت: در نتيجه بارندگی شديد روز گذشته، تاسيسات تصفيه خانه آب بندرعباس شامل؛ ايستگاه های پمپاژ آب و فاز دو تصفيه خانه آب با ظرفيت ۲.۵ متر مكعب در ثانيه دچار آبگرفتگی شده است.

وی ادامه داد: صبح امروز طی تلاش شبانه روزی كارشناسان اين مجموعه، دو پمپ فاز دو تصفيه خانه آب هر كدام با ظرفيت ۶۰۰ ليتر بر ثانيه تعويض و در مدار بهره برداری قرار گرفته است.

خادمی، ميزان خسارت وارده به اين تاسيسات را ۴۳ ميليارد ريال برآورد كرد و گفت: با ارسال ميزان حداكثری آب از سوی شركت آب منطقه ای استان، انتظار می رود وضعيت آب شهر بندرعباس حداكثر تا صبح فردا به حالت عادی برگردد.

وی افزود: البته با ارسال ميزان آب كافي، انتظار داريم علی رغم وجود برخی مشكلات ، تا عصر امروز آب شهر از وضعيت قابل قبولی برخوردار شود.

وی همچنين اظهار داشت: در نتيجه اين بارندگی، ميزان خسارات وارده به تاسيسات فاضلاب شهر بندرعباس شامل؛ شبكه جمع آوری و ايستگاه های پمپاژ ، ۳۵ ميليارد ريال و در بخش شبكه توزيع آب نيز ۲۰ ميليارد ريال بوده است.