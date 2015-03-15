هلاکت ۹۶ تروریست داعش در استانهای صلاح الدین و الانبار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نیروهای ارتش عراق در جریان درگیری با گروه تروریستی داعش در استان های صلاح الدین و الانبار ۹۶ تروریست را به هلاکت رساندند.

«سعد معن» سخنگوی وزارت کشور عراق در یک گفتگوی خبری با اعلام این خبر افزود: فرماندهی عملیات استان صلاح الدین با حمایت نیروهای بسیج مردمی در منطقه «الدیوم» در شهر تکریت عملیات انجام دادند که هلاکت ۵ تروریست و زخمی شدن ۱۰ نفر و انهدام خودروی بمبگذاری شده متعلق به تروریست ها را در پی داشت.

وی افزود: همچنین ۶ تروریست نیز در منطقه «الفتحه» در استان صلاح الدین به هلاکت رسیدند و چند بمب در مناطق «البوعجیل» و «الدویر» شناسایی شد. در سلسه کوه های حمرین نیز ۳۰ تروریست داعش کشته و ۲۵ خودروی بمبگذاری شده کشف و ضبط شد.