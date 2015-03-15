پاداش خوش حسابی برای سال آینده ۲۳ درصد تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر ،رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در جریان بررسی "اصلاحیه مصوبه مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران" اظهار داشت: پاداش شهرداری تهران در سال گذشته به مودیانی که به صورت یکجا بدهی های خود را پرداخت می کردند حدود ۲۲ درصد بود که برای سال آینده پیشنهاد ۲۴ درصد را ارائه داده اند.

وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به بررسی های انجام شده پیشنهاد می شود که مدیریت شهری در این زمینه به ثبات در مدت زمان تعیین شده برای پرداخت و همچنیین میزان پاداش خوش حسابی برسد چراکه برای عده ایی بده کار سود جو به شهرداری به محلی برای سوء استفاده تبدیل شده است.

در نهایت برای دو رقم پیشنهادی ۲۴ و ۲۳ درصد، اعضا شورا رقم ۲۳ درصد پاداش خوش حسابی را به تصویب رساندند.

بر اساس تبصره های اصلاح شده مصوبه مذکور شهردار تهران مجاز است با رعایت ضوابط و مقررات موضوعه و صرفه و صلاح شهرداری تهران در پایان مدت اعتبار این مصوبه ۳۱ شهریور سال ۹۴ نسبت به تمدید زمان اجرای آن تا پایان سال ۹۴ اقدام کند.