به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر دوشنبه در نشست بررسی وضعیت زیرساخت‌های گردشگری استان بوشهر اظهار داشت: در آستانه ایام نوروز قرار داریم و لازم است که برنامه‌ریزی مناسبی برای میزبانی از مسافران نوروزی صورت بگیرد.

وی به اجرای دهکده گردشگری بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: هم اکنون این دهکده گردشگری در وسعت ۳۰ هکتار در حال اجرا است که ۷۰ هکتار زمین هم از ارتش گرفتیم و به محدوده دهکده گردشگری اضافه می‌شود که مساحت این دهکده به ۱۰۰ هکتار خواهد رسید.

استاندار بوشهر ادامه داد: امیدواریم بتوانیم در سال‌های آینده ۹۰ هکتار زمین دیگر نیز به محدوده این دهکده گردشگری اضافه کنیم.

وضعیت کنونی منظر شهری بوشهر مناسب نیست

وی تصریح کرد: ما زیرساخت‌ها را در این دهکده گردشگری ایجاد می‌کنیم و از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای توسعه این دهکده استفاده خواهیم کرد و همه نیازهای یک دهکده گردشگری در این مکان ایجاد خواهد شد.

سالاری در ادامه از جابجایی فرودگاه بوشهر و ایجاد فرودگاه جدید بوشهر در سال آینده خبر داد و افزود: تلاش می‌شود تا این فرودگاه در مکانی مناسب ایجاد شود که همه مردم استان دسترسی مناسبی به آن داشته باشند.

وی همچنین بر لزوم تلاش برای بهبود وضعیت منظر شهری بوشهر تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: وضعیت کنونی منظر شهری بوشهر مناسب نیست و برنامه‌ریزی‌هایی در این راستا صورت گرفته که وضعیت موجود بهبود یابد.