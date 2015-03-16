  1. استانها
  2. بوشهر
۲۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۱۶

سالاری:

دهکده گردشگری بوشهر با وسعت ۱۰۰ هکتار احداث می‌شود

دهکده گردشگری بوشهر با وسعت ۱۰۰ هکتار احداث می‌شود

بوشهر - استاندار بوشهر گفت: دهکده گردشگری بوشهر با وسعت ۱۰۰ هکتار احداث می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر دوشنبه در نشست بررسی وضعیت زیرساخت‌های گردشگری استان بوشهر اظهار داشت: در آستانه ایام نوروز قرار داریم و لازم است که برنامه‌ریزی مناسبی برای میزبانی از مسافران نوروزی صورت بگیرد.

وی به اجرای دهکده گردشگری بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: هم اکنون این دهکده گردشگری در وسعت ۳۰ هکتار در حال اجرا است که ۷۰ هکتار زمین هم از ارتش گرفتیم و به محدوده دهکده گردشگری اضافه می‌شود که مساحت این دهکده به ۱۰۰ هکتار خواهد رسید.

استاندار بوشهر ادامه داد: امیدواریم بتوانیم در سال‌های آینده ۹۰ هکتار زمین دیگر نیز به محدوده این دهکده گردشگری اضافه کنیم.

وضعیت کنونی منظر شهری بوشهر مناسب نیست

وی تصریح کرد: ما زیرساخت‌ها را در این دهکده گردشگری ایجاد می‌کنیم و از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای توسعه این دهکده استفاده خواهیم کرد و همه نیازهای یک دهکده گردشگری در این مکان ایجاد خواهد شد.

سالاری در ادامه از جابجایی فرودگاه بوشهر و ایجاد فرودگاه جدید بوشهر در سال آینده خبر داد و افزود: تلاش می‌شود تا این فرودگاه در مکانی مناسب ایجاد شود که همه مردم استان دسترسی مناسبی به آن داشته باشند.

وی همچنین بر لزوم تلاش برای بهبود وضعیت منظر شهری بوشهر تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: وضعیت کنونی منظر شهری بوشهر مناسب نیست و برنامه‌ریزی‌هایی در این راستا صورت گرفته که وضعیت موجود بهبود یابد.

کد مطلب 2519645

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها