به گزارش خبرنگار مهر، محمد صلصالی عصر امروز پس از شکست تیمش مقابل سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با درباره شرایط این مسابقه اظهار داشت: به نظر من مسابقه امروز، بازی متعادلی بود و ما لیاقت باخت نداشتیم اما سپاهانی‌ها حرفه‌ای تر بودند و سه امتیاز را گرفتند و مبارکشان باشد.

وی درباره بازگشت دوباره به ورزشگاه فولادشهر اصفهان و بازی کردن در این ورزشگاه بیان داشت: به هر حال من بعد از ۵،۶ ماه به فولادشهر برگشتم و باید بگویم که من بزرگ شده ذوب‌آهن هستم و این تیم را دوست دارم و همیشه برای تیم‌های اصفهانی آرزوی موفقیت می‌کنم.

مدافع سابق ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به اعتراض خلعتبری به نحوه جدایی او از باشگاه اصفهانی، در شهرآورد اصفهان که با نشان دادن پیراهن او اتفاق افتاد، گفت: به هر حال این مسئله نظر لطف خلعتبری بود و ما با هم دوست هستیم و به او ارادت داریم و دوست‌هایی مثل خلعتبری کم پیدا می‌شود و همیشه برای او آرزوی موفقیت می‌کنم.

وی گفت: باید بگویم که به نظر من جای محمدرضا خلعتبری در تیم ملی خالی است و امیدوار هستم که او به تیم ملی فوتبال کشور دعوت شود.

صلصالی درباره شرایط پدیده مشهد در فصل جاری ادامه داد: فکر می‌کنم فوتبالی خوب بازی کردیم اما از نظر نتیجه بد بودیم؛ خوب فوتبال کردن باید همراه با نتیجه باشد که تلاش می‌کنیم این مسئله در ادامه وجود داشته باشد.

وی اضافه کرد: باید بگویم که پیگیر نتایج ذوب‌آهن هستم و امیدوار هستم که این تیم سهمیه آسیایی بگیرد و همیشه موفق باشد.