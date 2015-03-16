به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خوردبین در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس ضمن بیان این مطلب افزود: در اينجا شرايطي متفاوت با ازبكستان داشتيم. تا حالا سابقه نداشته تا اين حد راحت از فرودگاه به هتل بياييم. تا اينجا عربستانيها مهماننوازي خوبي انجام دادهاند كه بابت آن از النصريها تشكر ميكنيم. اميدواريم اين شرايط فردا در ورزشگاه نيز ادامه پيدا كند.
وي ادامه داد بازي سختي داريم. النصر تيم قدرتمندي است اما با بازيكنان توانمند، خوب و باغيرتي كه داريم و با انگيزهاي كه در بچههاي ميبنيم فكر ميكنم ميتوانيم به نتيجه دلخواه برسيم.
سرپرست سرخپوشان خاطر نشان كرد : قطعا در اين بازي هم با توجه به تدابير كادر فني هوشمندانه عمل ميكنيم و اميدوارم هواداران خودمان را در ورزشگاه ببنيم. هر چند انتظار نداريم ايرانيهاي زيادي در رياض باشند اما حضور تك تك آنها باعث قوت قلب اعضاي تيم و بازيكنان ميشود.
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