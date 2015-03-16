‬به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خوردبین در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس ضمن بیان این مطلب افزود: در‭ ‬اينجا‭ ‬شرايطي‭ ‬متفاوت‭ ‬با‭ ‬ازبكستان‭ ‬داشتيم. تا‭ ‬حالا‭ ‬سابقه‭ ‬نداشته‭ ‬تا‭ ‬اين‭ ‬حد‭ ‬راحت‭ ‬از‭ ‬فرودگاه‭ ‬به‭ ‬هتل‭ ‬بياييم. تا‭ ‬اينجا‭ ‬عربستاني‌ها‭ ‬مهمان‌نوازي‭ ‬خوبي‭ ‬انجام‭ ‬داده‌اند‭ ‬كه‭ ‬بابت‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬النصري‌ها‭ ‬تشكر‭ ‬مي‌كنيم. ‬اميدواريم‭ ‬اين‭ ‬شرايط‭ ‬فردا‭ ‬در‭ ‬ورزشگاه‭ ‬نيز‭ ‬ادامه‭ ‬پيدا‭ ‬كند‭.‬

‭ ‬وي‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭ ‬ بازي‭ ‬سختي‭ ‬داريم. ‬النصر‭ ‬تيم‭ ‬قدرتمندي‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬بازيكنان‭ ‬توانمند،‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬باغيرتي‭ ‬كه‭ ‬داريم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬انگيزه‌اي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بچه‌هاي‭ ‬مي‌بنيم‭ ‬فكر‭ ‬مي‌كنم‭ ‬مي‌توانيم‭ ‬به‭ ‬نتيجه‭ ‬دلخواه‭ ‬برسيم‭. ‬

سرپرست‭ ‬سرخپوشان‭ ‬خاطر‭ ‬نشان‭ ‬كرد‭ ‬: قطعا‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بازي‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تدابير‭ ‬كادر‭ ‬فني‭ ‬هوشمندانه‭ ‬عمل‭ ‬مي‌كنيم‭ ‬و‭ ‬اميدوارم‭ ‬هواداران‭ ‬خودمان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ورزشگاه‭ ‬ببنيم. ‬هر‭ ‬چند‭ ‬انتظار‭ ‬نداريم‭ ‬ايراني‌هاي‭ ‬زيادي‭ ‬در‭ ‬رياض‭ ‬باشند‭ ‬اما‭ ‬حضور‭ ‬تك‭ ‬تك‭ ‬آنها‭ ‬باعث‭ ‬قوت‭ ‬قلب‭ ‬اعضاي‭ ‬تيم‭ ‬و‭ ‬بازيكنان‭ ‬مي‌شود‭. ‬