انجام ۸۵۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی اهر/ تشکیل ۱۸۸ پرونده تخلفاتی

عیسی فتح الله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان اهر اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون نزدیک به هشت هزار و ۵۰۰ مورد بازرسی از واحدهای مختلف صنفی توسط اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اهر انجام و بر اساس آن ۱۸۸ فقره پرونده نیز در قالب تخلفات صنفی تشکیل شده است.

وی ۸۰ از این بازرسی ها را مشترک و در کنار دیگر نهادها و سازمان های دخیل در این حوزه عنوان و تصریح کرد: با توجه به اینکه امسال توزیع میوه به جهاد کشاورزی و تعاون روستایی تفویض اختیار شده، تاکنون ۳۶ تن میوه شامل سیب و پرتقال به شهرستان اهر وارد شده است و در صورت نیاز میوه بیشتری نیز تأمین خواهد شد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اهر در پایان از توزیع بیش از ۱۰ تن مرغ منجمد و چهار تن گوشت قرمز منجمد شب عید در بازار مصرف این شهرستان خبر داد و گفت: با توجه به قرار گرفتن در روزهای پایانی سال در اسفند بازرسی ها تشدید شده و گشت های مشترک و نظارتی با تعامل با ادارات دیگر انجام می شود.