به گزارش خبرنگار مهر، الیاس زحمتکتش صبح پنجشنبه در جمع مسئولین استانی و شهرستانی اظهار داشت: محور ناصری - شنبه تنها مسیر مواصلاتی شهر شنبه به مرکز شهرستان تاکنون ۱۰ کیلومتر آن به بهره برداری رسیده که امیدواریم هر چه زودتر مابقی پروژه تامین اعتبارو به اتمام برسد.

وی همچنین خواستار تسریع در پروژه راه محور باغان - سرچشمه شد و افزود: احداث راه دهستان طسوج به مرکز بخش و تکمیل راه انتهای دشت پلنگ به طول ۱۵ کیلومتر ضروری است.

زحمتکش بیان کرد: با توجه به ضعف ولتاژ برق در بخش شنبه و طسوج احداث پست ۱۳۲ کیلوولت شنبه نقش موثری در رفع ولتاژ دهستان طسوج و منطقه دشت پلنگ خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دهستان طسوج در منطقه کوهستانی وجود دارد راه‌اندازی اورژانس ۱۱۵ یکی از مطالبات مردم عنوان کرد و بیان کرد: ارتقای خانه بهداشت سرمک به مرکز بهداشت درمانی مورد توجه مسئولین ذیربط قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی بخش شنبه و طسوج بیان کرد: با توجه به خشکسالی‌های اخیر، اجرای پروژه‌های آبخیزداری در روستاهای کردلان، باغان، چاهگاه و دشت پلنگ نقش مهمی ایفا می‌کند.

وی عدم آنتن دهی موبایل در دهستان طسوج، روستای کاردنه، بن بید، کشتو و بشک، برقرسانی به روستای بنو، احداث راه ارتباطی روستای بن بید از مهمترین مشکلات بخش شنبه و طسوج عنوان کرد.

زحتمکش یادآور شد: راه‌اندازی مدرسه راهنمایی شهید رجایی در روستای سرمک یکی از خواسته‌های والدین دانش آموزان است و به‌دلیل اینکه مدرسه‌ای در این دهستان وجود ندارد، ناچارا در مدارس شبانه‌روزی سایر نقاط ادامه تحصیل می‌دهند که پرداخت این هزینه‌ها برای خانواده‌ها سخت است.