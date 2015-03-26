رئیس جمهور افغانستان در کنگره آمریکا سخنرانی کرد

به گزارش خبرنگار مهر از افغانستان، وی در ابتدای سخنان خود از دولت آمریکا و نیز سربازانی که در سیزده سال گذشته در افغانستان کشته و زخمی شدند، تقدیر و تشکر کرد و گفت: ما ملت افغانستان به شدت به سربازانی که در افغانستان کشته و زخمی شدند مقروض هستیم. ما به آمریکایی های که در افغانستان سرمایه گذاری کردند و شهروندانی که با مالیات خودشان همکاری ما را محقق کردند بدهکار هستیم. خدمت سربازان آمریکایی بخاطر همکاری فرا جناحی کنگره در کشور من میسر شد.

اشرف غنی در بخش دیگری از سخنانش افزود: تصویر کشور افغانستان در جهان، تصویر کشوری است که منجمد شده است ولی من و دکتر عبدالله روی برخی مسایل مانند تلاش برای مبارزه با فساد و اقدام برای شفاف کردن دولت و تضمین برای قانونمندی صحبت کردیم. افغانستان در حال حاضر در خط مقدم مبارزه با تروریسم است.

اشرف غنی ادامه داد: این آگاهی دارد رشد پیدا می کند که افغانستان قلب آسیا است و آسیا نمی تواند بدون ما تبدیل به یک قاره اقتصادی بشود. نمی شود ما را نایدیده گرفت. جغرافیای ما می تواند فرصتی بشود که آسیای شرقی و غربی را به همدیگر متصل کنیم.

رئیس جمهور افغانستان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع داعش نیز اشاره داشت و گفت: در بخشی از کشور ما داعش دارد نیرو می فرستد تا ما را تست کند. افراط گرایی دارد یک سیستم می شود، یک سیستمی که مثل یک ویروس خطرناک دارد مدام تکامل پیدا می کند و مرگبارتر می شود و از عدم هماهنگی بین کشورها استفاده می کند.

وی در مورد طالبان گفت: ما الان دیگر در حال دفاع نیستیم بلکه در حال حمله هستیم. همه شبه نظامیان باید بدانند که دولت وحدت ملی از موضع قدرت با طالبان گفتگو می‌کند و طالبان باید انتخاب کنند که می خواهند القاعده باشند، یا افغان.