مجله مهر: دانشطلب یکی از فعالین شبکه های اجتماعی است که پس از قرائت بیانیه هسته ای و انتشار متن های جداگانه از سوی وزارت خارجه ایران و کاخ سفید در بیان تفسیر آن ؛ به تفکیک تفاوت های متن فارسی و انگلیسی پرداخته است. وی در یادداشت خود آورده است:

طول مدت توافق :

متن فارسی : بر اساس راه حل به دست آمده ، دوره زمانی برنامه جامع اقدام مشترک در خصوص برنامه غنی سازی ایران ۱۰ ساله خواهد بود.

متن انگلیسی :بر اساس راه حل به دست آمده ، دوره زمانی برنامه جامع اقدام مشترک در خصوص برنامه غنی سازی ایران ۱۰تا ۱۵ ساله خواهد بود. برخی بخش ها ۲۰ تا ۲۵ ساله خواهد بود.

غنی سازی اورانیوم :

متن فارسی : تعداد بیش از ۵۰۰۰ ماشین سانتریفیوژ در نظنز به تولید مواد غنی شده در سطح ۳.۶۷ درصد ادامه خواهند داد.

متن انگلیسی :از ۱۹ هزار سانتریفیوژ فعلی ایران، تنها ۶۰۰۰ سانتریفیوژ باقی خواهد ماند که ۵۰۰۰ تا در نطنز خواهد بود و به جز نطنز در نقطه ی دیگری غنی سازی صورت نخواهد گرفت.

ذخیره اورانیم غنی شده :

متن فارسی : - (اشاره نکرده)

متن انگلیسی :ذخیره اورانیوم ۳.۵ تا ۵ درصد غنی شده ایران که الان ۸ تن است به میزانی که نتواند برای ساخت سلاح هسته ای به کار رود (۳۰۰ کیلوگرم) کاهش یافته یا به خارج از کشور منتقل می گردد.

تاسیسات هسته ای فردو :

متن فارسی : نیمی از تاسیسات فردو با همکاری برخی از کشورهای(۱+۵) به انجام تحقیقات پیشرفته هسته ای و تولید ایزوتوپ های پایدار که مصارف مهمی در صنعت، کشاورزی و پزشکی دارد، اختصاص پیدا می کند.

متن انگلیسی :هیچگونه مواد هسته ای مربوط به واکنش شکافت هسته ای در فردو وجود نخواهد داشت.

راکتور آب سنگین اراک :

متن فارسی : در باز طراحی راکتور ضمن کاهش میزان تولیدی پلوتونیوم، کارآیی راکتور اراک به میزان قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد. بازطراحی راکتور اراک در چارچوب یک برنامه زمان بندی مشخص و در قالب یک پروژه بین المللی مشترک تحت مدیریت ایران آغاز و پس از آن بلافاصله ساخت آن شروع و در چارچوب یک برنامه زمان بندی تکمیل خواهد شد. تولید سوخت رآکتور اراک و اعطای گواهی بین المللی سوخت راکتور از جمله موارد این همکاریهای بین المللی خواهد بود. از طرف دیگر، کارخانه تولید آب سنگین نیز مانند قبل به کار خود ادامه خواهد داد.

متن انگلیسی : یک گروه بین المللی به ایران کمک خواهد کرد تا راکتور اراک را بازطراحی کند به صورتی که دیگر مواد مورد نیاز سلاح هسته ای را تولید نکند.

پروتکل الحاقی :

متن فارسی : ایران در جهت شفافیت و اعتماد سازی به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را به صورت موقت اجرا نموده و در ادامه فرآیند تصویب این پروتکل طبق یک جدول زمانی در چارچوب اختیارات رییس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.

متن انگلیسی : آژانس به همه تاسیسات هسته ای ایران دسترسی خواهد داشت و ایران پروتکل الحاقی را امضا خواهد کرد که باعث می شود آژانس به صورت تصادفی و غیر محدود به بازرسی از هر تاسیسات مشکوک ایران بپردازد و از فناوری های پیشرفته برای نظارت بر فعالیت های ایران استفاده کند.

لغو تحریم ها :

متن فارسی : پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک ، تمامی قطعنامه های شورای امنیت لغو خواهد شد و همه تحریم‌های اقتصادی و مالی چندجانبه اروپا و یکجانبه امریکا از جمله تحریم های مالی، بانکی، بیمه، سرمایه گذاری و تمامی خدمات مرتبط با آنها در حوزه های مختلف از جمله نفت، گاز، پتروشیمی وخودور سازی فورا لغو خواهند شد. همچنین تحریم ها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان ها، نهادهای دولتی و خصوصی تحت تحریم های مرتبط هسته ای ایران از جمله؛ بانک مرکزی، سایر موسسات مالی و بانکی، سوئیفت، کشتیرانی و هواپیمایی جمهوری اسلامی، کشتیرانی نفت به‌طور همه‌جانبه فورا برداشته خواهند شد. همچنین کشورهای عضو گروه (۱+۵) متعهد هستند از وضع تحریم های جدید در موضوع هسته ای خودداری نمایند.

متن انگلیسی : اگر ایران به تعهداتش عمل کند، فراغتی از تحریم ها خواهد یافت. پس از اینکه آژانس تایید کند که ایران گامهای کلیدی مرتبط با هسته ای را برداشته است تحریم های مرتبط با هسته ای اروپا و آمریکا تعلیق خواهد شد و چنانچه در هر زمانی ایران نتواند به تعهداتش عمل کند تحریم ها به جای خود، باز خواهند گشت. ساختار تحریم های آمریکا برای بخش عمده ای از دوره توافق باقی خواهد ماند، همه ی قطعنامه های قبلی شورای امنیت همزمان با انجام اقدامات ایران در زمینه ی نگرانی های اساسی (PMD(احتمال انحراف نظامی)، غنی سازی، اراک، فردو، شفافیت) برداشته خواهد شد. تحریمهای آمریکا به خاطر نقض حقوق بشر، تروریسم و موشکهای بالستیک ایران همچنان پا برجا خواهد بود.

پ.ن : بیش از ۹۰ درصد تحریم های آمریکا علیه ایران تنها به خاطر پرونده هسته ای نیست و به بهانه هایی مثل نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم و موشک های بالستیک وضع شده است و نتیجتا باقی خواهند ماند.

همکاری های بین المللی :

متن فارسی : همکاری های بین المللی هسته ای با جمهوری اسلامی ایران از جمله با اعضای ۱+۵ در حوزه ساخت نیروگاه های هسته ای، راکتور تحقیقاتی، گداخت هسته ای، ایزوتوپ های پایدار، ایمنی هسته ای، پزشکی و کشاورزی هسته ای و ... امکان پذیر و ارتقاء پیدا خواهند کرد. بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک، دسترسی ایران به بازار جهانی، عرصه های تجاری، مالی، دانش فنی و انرژی نیز فراهم خواهد شد.

متن انگلیسی : - (اشاره نکرده)