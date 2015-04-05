اذعان ریاض به توان یمنی ها / شرط انصارالله برای مذاکره

یکشنبه ۹۴/۱/۱۶

۲۱:۴۷ شرط انصارالله برای شرکت در گفتگو

صالح الصماد از رهبران انصارالله اعلام کرد: یمنی ها مخالف بازگشت عبد ربه منصور هادی فراری هستند و اگر حملات هوایی متوقف شده و طرفهایی که موضع خصمانه علیه ملت یمن ندارند بر گفتگوها نظارت داشته باشند، ما آماده مذاکرات صلح هستیم.

الصماد افزود: ما هیچ شرطی برای مذاکرات نداریم، جز این که تجاوز متوقف شود و طرفین در یک دوره زمانی معین پای میز مذاکره بنشینند.

۱۸:۰۷ قطع برنامه های کانال وابسته به منصور هادی

سخنگوی وزارت خارجه مصر اعلام کرد: در راستای تلاش وزارت خارجه مصر برای کمک به اتباع مصری در یمن 380 مصری از یمن از طریق هوایی و زمینی و دریایی خارج شده اند.

خبر دیگر اینکه جنگنده های سعودی مرکز نظامی الحفاء و مناطق صرف و جبل نقم، مرکز لشگر زرهی را صنعا هدف قرار دادند.

در همین حال منابع یمنی از بحران آب آشامیدنی در عدن و به وجود آمدن شرایط 21 سال قبل یعنی زمان جنگ داخلی یمن خبر دادند.

۱۷:۵۱ اذعان سعودی ها به ناتوانی در جنگ زمینی با یمنی ها

بر اساس اطلاعات وارده فرماندهان عملیات موسوم به طوفان قاطعیت در نشستی در ریاض تصمیم به شروع جنگ زمینی گرفته اند و قرار است از دو جبهه جنوبی از عدن و صعده در شمال به یمن یورش ببرند.

به ادعای این رسانه ها در این عملیات 90 بالگرد آپاچی مشارکت خواهند کرد. به نظر می رسد این ادعای رسانه های یمنی در راستای جنگ روانی و پس از ادامه موفقیت های ارتش و کمیته های مردمی در عدن رخ می دهد زیرا عربستان از ورود به جنگ زمینی و تبعات آن وحشت دارد.

این در حالی است که احمد عسیری سخنگوی نظامی سعودی به کشته شدن تعدادی از نظامیان گارد مرزی سعودی و مقاومت یمنی ها اذعان کرد و افزود: وضعیت جغرافیایی میان عربستان و یمن بسیار دشوار است و یمنی ها در قالب گروه های کوچک دو پنچ نفره در داخل غارها و کوه ها مخفی می شوند.

۱۶:۲۵ عدن به طور کامل به کنترل ارتش و کمیته های مردمی یمن درآمد

شبکه المنار اعلام کرد: نیروهای ارتش و کمیته های مردمی کنترل کامل بندر عدن را پس از درگیری با شبه نظامیان در دست گرفتند.

بر اساس این گزارش طی ساعات گذشته ارتش یمن با حمایت کمیته های مردمی پیشروی های سریعی در بندر عدن قبل از سیطره و کنترل کامل بر آن انجام داده بود و به مرکز المعلا در این استان رسیده اند.

از سوی دیگر در حمله سعودی ها به تعز سه نفر شهید و 9 نفر دیگر زخمی شدند.

۱۳:۳۶ حمله جنگنده های سعودی به محموله غذایی/ادامه بمباران صنعاء

جنگنده های عربستان سعودی محموله مواد غذایی در مسیر شهر تعز را هدف قرار دادند. در این حمله ۳ نفر کشته و ۹ نفر دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر منابع یمنی از پیشروی نیروهای ارتش و کمیته های مردمی در شهرهای عدن و المعلا خبر دادند.

المیادین نیز با انتشار خبری از ادامه حملات هوایی عربستان سعودی به صنعاء و مناطق مرزی خبر داد.

بر این اساس به دنبال حملات جنگنده های سعودی در مناطق مرزی یمن صدها نفر از اهالی این مناطق از خانه و کاشانه خود آواره شدند.

۱۳:۲۲ هدف اصلی عربستان از حمله به یمن

سفیر عربستان سعودی در واشنگتن در اظهاراتی هدف اصلی کشورش از حمله به یمن را جلوگیری از به قدرت رسیدن یک گروه مقاومت مردمی همچون حزب الله لبنان در این کشور دانست.

«عادل بن احمد الجبیر» در اظهارتی که در کنگره آمریکا بیان کرد گفت: عربستان سعودی در مورد گروه انصارالله (حوثی ها) نمی خواهد که این گروه تبدیل به گروهی همچون حزب الله لبنان شود.

وی در ادامه افزود: در لبنان حزب الله کشور را کنترل می کند و ما (عربستان) نمی خواهیم که چنین وضعیتی در یمن تکرار شده و حوثی ها به قدرت برسند.

وی در ادامه اظهاراتش مدعی شد که جنبش انصارالله از طرف حزب الله و ایران حمایت می شود.

۱۱:۴۸ تظاهرات گسترده در یمن و دیگر کشورها علیه عربستان

همزمان با ادامه حملات عربستان سعودی به مناطق مختلف یمن هزاران نفر از شهروندان این کشور علیه عربستان سعودی تظاهرات کردند.

شهروندان یمنی با سر دادن شعارهایی کشتار مردم بیگناه یمن را توسط جنگنده های سعودی به شدت محکوم کردند.

در برخی شهرهای فلسطین از جمله رام الله نیز تجمعاتی اعتراض آمیز علیه حملات جنگنده های آل سعود به یمن برپا شد.

همچنین در مقابل سفارت عربستان در لندن و مقر سازمان ملل متحد در نیویورک عده ای با در دست داشتن پلاکاردهایی تجاوز عربستان به یمن را محکوم کردند. در بحرین و انگلیس نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد.

۱۱:۱۳ حمایت همه جانبه انگلیس از اقدامات عربستان در منطقه

«دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس طی یک تماس تلفنی با «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی درباره آخرین تحولات یمن و حملات اخیر جنگنده های سعودی به این کشور گفتگو کرد.

وی در این تماس تلفنی بر پایبندی انگلیس به حمایت کامل و همه جانبه از اقدامات عربستان سعودی در منطقه تاکید کرد. کامرون همچنین با پادشاه عمان درباره تحولات یمن به صورت تلفنی گفتگو کرد.

۱۰:۵۷ تخلیه ۹۶ روستای مرزی عربستان

روزنامه الحیات با انتشار خبری اعلام کرد که عربستان سعودی از ترس نفوذ نیروهای مردمی یمن به داخل مرزهای عربستان ۹۶ روستا را در نزدیکی مرزهای خود تخلیه کرده است.

از سوی دیگر در پی حملات عربستان به یمن که با همراهی کشورهای عربی و غیر عربی صورت می گیرد، الجزایر و عراق در تلاش هستند تا شهروندان خود را از عربستان سعودی خارج کنند.

۱۰:۱۵ اعلام آمادگی ۶۴۲ هزار شهروند یمنی برای مقابله با حملات عربستان

منابع یمنی اعلام کردند که تنها در هفته اول تجاوز عربستان سعودی به همراه برخی کشورهای عربی و غربی به یمن ۶۴۲ هزار نفر از شهروندان یمنی در پاسخ به فراخوان بسیج عمومی برای مقابله با این تجاوز اعلام آمادگی کردند.

۰۹:۵۰ صلیب سرخ خواستار آتش بس ۲۴ ساعته در یمن شد

صلیب سرخ جهانی خواستار برقراری فوری آتش بس ۲۴ ساعته در یمن شد. این درخواست با هدف امکان پذیر شدن ارائه کمک های پزشکی به مجروحان حملات عربستان سعودی در یمن مطرح شده است.

صلیب سرخ در روزهای گذشته نیز اعلام کرده بود که عربستان سعودی از ارسال کمک های پرشکی به یمن جلوگیری می کند.

۰۹:۳۳ روسیه طرح برقراری آتش بس در یمن را به شورای امنیت ارائه کرد

منابع دیپلماتیک اعلام کردند که روسیه شب گذشته طرح برقراری آتش بس انسانی را به سازمان ملل ارائه کرده است.

این منابع همچنین اعلام کردند که روسیه خواهان برگزاری نشستی فوری از سوی شورای امنیت درخصوص بررسی این طرح شده است.

شنبه ۹۴/۱/۱۵

۱۹:۵۲ بررسی اوضاع یمن در نشست شورای عالی نیروهای مسلح مصر

شورای عالی نیروهای مسلح مصر با صدور بیانیه ای اعلام کرد: شورای عالی نیروهای مسلح امروز جلسه ای به ریاست عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر برگزار کرد که در ان حادثه تروریستی اخیر در سینا و راههای مقابله با تروریسم در آن بررسی شد.

در این بیانیه آمده است: شورای عالی نیروهای مسلح بر عزم خود برای ریشه کنی تروریسم از بخش از اراضی مصر تاکید کرد و این اقدامات خللی در عزم مصر علیه تروریستها ایجاد نمی کند بلکه عزم مصر و ارتش آن را برای ریشه کنی تروریسم تقویت می کند.

در این نشست همچنین تحولات یمن مورد بررسی قرار گرفت. طی این جلسه عبدالفتاح السیسی تامین امنیت دریای سرخ و حمایت از تنگه باب المندب را از اولویت های امنیت ملی مصر دانست.

۱۹:۴۵ ممانعت عربستان سعودی از رسیدن کمک‌های غذایی و دارویی به مردم یمن

سازمان جهانی صلیب سرخ از کارشکنی آل‌سعود در رساندن کمک‌های غذایی و دارویی به مردم یمن خبر داد. این سازمان علام کرد: با وجود وخامت اوضاع انسانی در یمن، مقامات عربستانی همچنان با درخواست ما مبنی بر صدور مجوز ورود ۳ محموله حاوی کمک‌های انسان‌دوستانه به یمن مخالفت می‌کنند.

در همین رابطه سخنگوی این سازمان اعلام کرد: اوضاع لحظه به لحظه در یمن بدتر می‌شود و مقامات سعودی همچنان در مسیر امداد رسانی به مردم آسیب دیده یمن سنگ اندازی می‌کنند.

۱۶:۲۰چرایی هراس افکنی درباره تنگه باب المندب

«محمد عبدالسلام» سخنگوی انصار الله یمن از دولت و مردم کشورهایی که مواضعی را علیه حملات عربستان به یمن اتخاذ کرده اند قدردانی کرد.

وی خطاب به مصری ها اظهار داشت: هدف از تلاش برای ایجاد رعب و وحشت در خصوص تنگه باب المندب حمایت از تجاوز ائتلاف عربستان، آمریکا و اسرائیل به یمن و مشارکت مصر در ریختن خون مردم بی گناه یمن است.

۱۵:۱۲ ادامه حملات به عدن/تعطیلی دفاتر دولتی

منابع امنیتی یمن اعلام کردند که تمامی دفاتر دولتی در شهر عدن تعطیل شده است و حملات جنگنده های عربستان سعودی در عدن فعالیت نهادهای عمومی در این شهر را مختل کرده است.

جنگنده های عربستان سعودی از روز پنجشنبه ۶ فروردین با حمایت کشورهای عربی و غیر عربی حمله به مناطق مختلف یمن را آغاز کرده اند.

۱۴:۴۸ اعلام ۱۸ کشته و زخمی در حملات اخیر جنگنده های سعودی به صنعاء

به دنبال حمله جنگنده های عربستان سعودی به ۴ منزل مسکونی در منطقه «حجر عوکیش» در غرب صنعاء ۱۱ غیر نظامی کشته و ۷ نفر دیگر زخمی شدند.

جنگنده های عربستان سعودی از روز پنجشنبه ۶ فروردین با حمایت کشورهای عربی و غربی حمله به یمن را آغاز کرده اند.

۱۰:۴۳ شورای امنیت درباره یمن نشست برگزار می کند

این نشست به دعوت روسیه و برای بررسی پیشنهاد آتش بس انسانی در یمن برگزار خواهد شد. هیئت روسیه در سازمان ملل متحد از ۱۵ عضو شورای امنیت خواسته است که رایزنی های غیر علنی درباره برقراری آتش بس انسانی در یمن داشته باشند.

جنگنده های عربستان سعودی از روز پنجشنبه ۶ فروردین با حمایت کشورهای عربی و غربی حمله به یمن را آغاز کرده اند.

۰۹:۴۲ بمباران منزل مسکونی در صنعاء ۹ کشته بر جا گذاشت

در دور جدید حملات جنگنده های متجاوز عربستان سعودی به یمن یک منزل مسکونی در منطقه «بنی مطر» در صنعاء هدف قرار گرفت.

بر اثر بمباران این منزل دستکم ۹ نفر از اعضای یک خانواده از جمله ۶ کودک کشته شدند. همچنین ۸ نفر از جمله ۳ کودک زخمی شدند.

۰۹:۰۰ کشته شدن دو نظامی سعودی در درگیری در مرزهای یمن

مرزهای مشترک عربستان سعودی و یمن شاهد درگیری میان نظامیان سعودی و افراد مسلح بود.

بر اثر این درگیری ۲ نیروی امنیتی عربستان کشته شدند.

جنگنده های عربستان سعودی از روز پنجشنبه ۶ فروردین با حمایت کشورهای عربی و غربی حمله به یمن را آغاز کرده اند.

جمعه ۹۴/۱/۱۴

۱۵:۳۰ تظاهرات گسترده در صنعا در محکومیت تجاوز عربستان به خاک یمن

شبکه المیادین از برگزاری تظاهرات گسترده در صنعا، پایتخت یمن در محکومیت شدید حملات هوایی عربستان سعودی به مناطق مختلف یمن خبر داد.

۱۳:۲۰ نخست وزیر پاکستان راهی ترکیه شد

«محمد نواز شریف» نخست وزیر پاکستان برای دیدار یک روزه جهت گفتگو درباره تحولات یمن راهی ترکیه شد.

در جریان این سفر وی با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور و «احمد داوود اوغلو» نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو خواهد کرد.

شریف قبل از سفرش به ترکیه با صدور بیانیه ای خواستار حل مسئله یمن از طریق گفتگو و وحدت مسلمانان جهان شد.

در این سفر رئیس شورای امنیت ملی پاکستان و وزیر خارجه و برخی از مشاوران ارشد وی را همراهی می کنند.

پاکستان برای اعزام نیرو به یمن از سوی عربستان سعودی تحت فشار است بطوریکه روز گذشته دولت این کشور خواستار جلسه فوری پارلمان این کشور جهت تصمیم گیری در این خصوص شده است.

۱۳:۱۲ کشتار مردم تنها دست آورد حملات سعودی به یمن

«محمد عبدالسلام» سخنگوی انصارالله یمن امروز اعلام کرد که متجاوزان به خاک یمن به هیچ وجه به نتیجه خاصی دست پیدا نکرده اند.

وی تاکید کرد که حملات و جنایات متجاوزان طی روزهای اخیر در یمن نتیجه ای جز تخریب و انهدام زیر ساختها و تاسیسات شهری و کشتار مردم بی گناه نداشته است.

۱۳:۱۰ چین اتباع ۱۰ کشور را از یمن خارج می کند

به دنبال تحولات اخیر یمن و تجاوز عربستان به خاک این کشور وزارت خارجه چین اعلام کرد که به ۱۰ کشور کمک می کند که ۲۲۵ شهروند خود را از خاک یمن خارج کنند.

این در حالی است که چین روز پنج شنبه ۵۷۱ نفر از شهروندان خود را از این کشور خارج کرده است.

۱۱:۴۲ حملات جدید جنگنده های سعودی به یمن

به دنبال حمله جنگنده های سعودی به یک خودروی غیر نظامی در منطقه مرزی البرم در یمن چهار نفر کشته شدند.

در صعده نیز جنگنده های سعودی یک خانه مسکونی را در منطقه مران مورد هدف قرار دادند که در جریان آن سه غیر نظامی از جمله یک زن و کودک زخمی شدند.

از سوی دیگر شبکه تلویزیونی المسیره اعلام کرد که ارتش و کمیته های مردمی توانستند منطقه کریتر را در عدن به طور کامل از وجود تروریستهای القاعده پاکسازی کنند.

۱۱:۲۰ ابراز نگرانی نماینده سازمان ملل از حملات سعودی به غیرنظامیان

«والری آموس» مسئول امور بشردوستانه سازمان ملل ضمن «ابراز نگرانی شدید» درباره درگیری‌ها در یمن از طرف‌های درگیر در این کشور خواست تا همه تلاش خود برای حمایت از شهروندان یمنی را به کار بگیرند.

وی گفت: آنهائیکه که در درگیری‌های یمن مشارکت دارند نباید بیمارستان‌ها، مدارس، اردوگاه‌های پناهندگان و آوارگان یمنی و زیرساخت‌های این کشور را هدف قرار دهند.

پنج شنبه ۹۴/۱/۱۳

۱۵:۵۲ هلی برن نیرو در عدن

منابع خبری خبرهای ضد و نقیضی درباره هلی برن نیرو در بخش هایی از عدن توسط عربستان و متحدان آن مخابره می کنند.

۱۵:۲۰ هواپیماهای روسی در فرودگاه صنعا

وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: سعودی ها متعهد شده اند که اقدامی علیه هواپیماهای روس در یمن انجام ندهند.امروز دو هواپیما در فرودگاه صنعا برای خارج کردن اتباع روس و خارجی بر زمین خواهد نشست.

وزارت خارجه روسیه از تخریب کنسولگری خود در عدن پس از خروج کارکنان آن و نیز تخلیه اتباع روسیه، ازبکستان، اوکراین، بلا روس، اردن، مصر و لیبی از عدن خبر داد.

از سوی دیگر رسانه ها به تسلط القاعده بر ساختمان رادیو در شهر المکلا در استان حضر موت اشاره کردند.

۱۴:۱۲ درگیری شدید میان ارتش یمن و القاعده در شهر المکلا

رسانه های یمنی از درگیری های شدید میان ارتش یمن و القاعده در شهر المکلا در استان حضرموت پس از حمله القاعده به زندان اصلی این شهر و آزاد کردن شماری از زندانیان و نیز حمله القاعده به پادگان النجده و کاخ ریاست جمهوری و برخی مراکز دولتی و امنیتی خبر دادند.

به گفته این منابع بالگردهای ارتش مراکز القاعده را هدف قرار داده اند.

۱۳:۴۰ تحرکات سعودی ها برای دخالت زمینی در یمن

رسانه های یمنی با اشاره به جمع آوری موانع مرزی از سوی سعودی ها در مرز با یمن در استان حجه به نقل از ناظران امور اعلام کردند: جمع آوری موانع مرزی و دیوار آهنی که سعودی ها با هدف ممانعت قاچاقیان و افراد غیر قانونی نصب کرده بودند گواه این مطلب است که سعودی ها قصد عملیات زمینی و چه بسا یورش گسترده نیروهای موسوم به ائتلاف را داشته باشند.

۱۱:۱۰ ورود ارتش یمن به منزل عبد ربه منصور هادی در عدن

منابع یمنی از پیشروی های ارتش و کمیته های مردمی از محور العریش به المصعبین به سمت دار سعد خبر دادند و افزودند: ارتش یمن وارد منزل علی محسن الاحمر سرلشگر فراری و منزل عبدر به منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن شده است.

همزمان منابع یمنی وارد پادگان بدر و منطقه السعاده از سمت المعلاء شدند.

خبر دیگر از یمن اینکه منابع آگاه از فرار تعدادی از زندانیان القاعده از زندان مرکزی در استان حضر موت یمن خبر دادند و افزودند: تروریست های وابسته به القاعده به برخی مراکز دولتی در المکلا در حضرموت یورش برده اند.

۱۱:۰۰ تداوم حملات متجاوزان/پیشروی جدید کمیته های مردمی در عدن

حملات تجاوزکارانه رژیم سعودی و همپیمانانش به یمن ادامه دارد و این حملات منازل مسکونی و زیر ساختها را در مناطق مختلف یمن هدف قرار می دهد.

از سوی دیگر منابع یمنی بیان کردند: ارتش یمن و کمیته های مردمی موفق به پاکسازی پادگان بدر و مناطق السعاده، السلام، الاحمدیه، منطقه بیمارستان الجمهوری و منطقه اکتبر در شهر عدن شدند.

این در حالی است که بر اثر حملات روز گذشته جنگنده های سعودی به کارخانه ای در شهر ساحلی یمن ۳۷ نفر کشته شدند.در حمله جنگنده های سعودی به بندر میدی در استان حجه نیز ۶ نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

۱۰:۲۲ اتحادیه اروپا حملات به زیر ساخت های یمن را محکوم کرد

اتحادیه اروپا خواستار حمایت از غیر نظامیان در یمن شد.در بیانیه مشترک فدیرکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اروپا و کریستوس استیلیانیدس کمیساریای امور انسانی با صدور بیانیه ای مشترک حمله به بیمارستانها، منازل، مدارس و زیر ساخت ها را محکوم و آن را اقدامی غیر قابل قبول دانستند.

در این بیانیه موگرینی و استیلیانیدس بر ضرورت اتخاذ همه اقدامات برای تضمین اجرای قانون اسنانی بین الملی و حقوق بشر تاکید کردند و از همه طرفهای درگیر در یمن خواستند که شرایط را برای کمک های انسان دوستانه فراهم آورند.

این بیانیه تاکید کرد: اتحادیه اروپا به تلاش ها برای کشاندن طرفها درگیر به پای میز مذاکرات ادامه خواهد داد.

۹:۵۱ آسیب دیدن کنسولگری روسیه در جریان حملات سعودی ها

- سفارت روسیه در یمن از آسیب دیدن کنسولگری این کشور در عدن بر اثر حملات سعودی ها خبر داد.

چهارشنبه ۱۲/۱/۹۴

۱۵:۵۰ حملات جدید جنگنده های سعودی به صعده یمن

جنگنده های سعودی الشغف و مران در استان صعده در شمال یمن را هدف قرار دادند.

۱۵:۲۹ هدف تجاوز به یمن به زانو درآوردن مردم آن است

هیئت هماهنگی سازمانهای یمنی غیر دولتی حمایت از حقوق کودکان تجاوز سعودی به اراضی یمن و کشتار کودکان و زنان و تخریب زیر ساختهای این کشور را محکوم کرد.

در بیانیه این هیئت ضمن ابراز انزجار از حملات سعودی که افراد بی گناه از جمله زنان و کودکان را می کشند آمده است: این حملات ددمنشانه نقض آشکار قوانین و اصول بین الملل است به ویژه که در این حملات زیر ساخت ها و مناطق مسکونی هدف قرار می گیرد.

هیئت مذکور بیان کرد: این اقدامات با هدف به زانو درآوردن یمنی ها و تن دادن آنها به خواسته های خارجی هاست.این تجاوز مغایر ماده دوم منشور سازمان ملل درباره احترام به حاکمیت کشورهاست.

هیئت هماهنگی سازمانهای غیر دولتی حمایت از حقوق کودکان یمن از محافل حقوقی بین المللی و همه آزادگان دنیا خواست که تحرک جدی انجام دهند. و از کشورهای عربی و اسلامی خواست که به رژیمهای خود برای مشارکت نکردن در تجاوز وحشیانه به ملت عرب فشار آورند.

۱۲:۳۵ کشته و زخمی شدن ۱۱۷ یمنی در حملات سعودی-آمریکایی

منابع یمنی از کشته و زخمی شدن ۱۱۷ نفر در حملات سعودی-آمریکایی به دو کارخانه لبنیات و روغن در غرب یمن خبر دادند.

کنترل کمیته های مردمی بر تنگه باب المندب

منابع یمنی اعلام کردند: ارتش و کمیته های مردمی یمن بدون درگیری کنترل پایگاه لشگر ۱۷ که مسئول حراست تنگه استراتژیک باب المندب در دریای سرخ است در اختیار گرفتند.

این منابع افزودند: نیروهای ارتش و کمیته های مردمی در این پایگاه مستقر شده اند و کنترل مراکز نظامی و انبارهای سلاح وابسته به لشگر ۱۷ پیاده و نیز خارج از این پایگاه در امتداد خط ساحلی حد فاصل بندر المخا در استان تعز و باب المندب را در اختیار گرفتند.

تداوم حملات سعودی آمریکایی

همزمان بر اثر حملات سعودی-آمریکایی به مراکز نظامی ارتش یمن و دیگر اهداف غیر نظامی در بندی میدی و پل حرض ادامه یافت بر اثر آن ۶ نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

جنگنده های سعودی کارخانه یمانی در شرق الحدیده در غرب یمن را نیز هدف قرار دادند.

جنگندهای سعودی در منطقه برکان و جاده مواصلاتی میان حرض و المرزق جایگاه سوخت را هدف قرار دادند.

سعئودی ها مرکز نظامی ساحلی در منطقه الحدیده در غرب کشور و مرکز پدافند هوایی در استان مأرب، پادگاه لشگر ۵۵ و مراکز توزیع فرآورده های نفتی در یریم در استا إب را هدف قرار دادند.

۱۱:۵۸ سفر منطقه ای قائم مقام ظریف با موضوع جنگ یمن

مرتضي سرمدي قائم مقام وزير امور خارجه به منظور رايزني با مقامهاي عماني در مورد تحولات يمن و جنگ ظالمانه عليه اين كشور صبح امروز عازم مسقط شد.

فرستاده عالي رتبه كشورمان قرار است در ادامه اين سفر به چند كشور ديگر نيز سفر نمايد.

شايان ذكر است جمهوري اسلامي ايران تجاوز نظامي ائتلاف چند كشور عربي به خاك يمن را محكوم نموده و خواستار توقف فوري كليه عمليات نظامي نيروهاي مداخله گر به خاك يمن شده است.

۱۰:۵۴تکرارجنایات صهیونیستها از سوی سعودی ها

حسن جونی کارشناس امور حقوق بین الملل در گفتگو با شبکه المنار تاکید کرد: تجاوز سعودی-آمریکایی به یمن ناقض منشور سازمان ملل و همه قواعد بین المللی است.این تجاوز ناقض اصل عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها و عدم تهدید دیگر کشورهاست.نقض این اصل تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی است و تجاوز به یمن تهدید کننده امنیت و ثبات بین المللی است.

وی افزود: اگر هر کشوری اجازه دخالت در امور داخلی دیگر کشورها را به خود بدهد تبعات ناگواری به دنبال خواهد داشت.اگر هر کشوری قوی به خود اجازه دخالت در امور داخلی کشور دیگر را بدهد در واقع قانون جنگل قرون وسطی حاکم خواهد شد و کشورهای بزرگ کشورهای کوچک را تحت سلطه قرار می دهند.معمولا بهانه ای که به کار گرفته می شود حمایت از مردم است.

جونی تاکید کرد: هیچ طرفی حق دخالت در دیگر کشورها را ندارد حتی شورای امنیت حق دخالت نظامی مستقیم را ندارد بلکه باید ابتدا با تحریم های سیاسی و اقتصادی و در نهایت اقدام نظامی مطرح باشد.اینکه کشوری به بهانه تاثیر پذیری از کشور دیگر اجازه دخالت در کشور دیگر را به خود بدهد قابل توجیه نیست و از نظر قانون بین المللی قابل قبول نیست.اتحادیه عرب می تواند اقدامی انجام دهد اما این هم نیاز به مقدمات لازم دارد که تحریم های اقتصادیث و سیاسی و فرا خوانی سفیران از جمله آنهاست.دخالت نظامی از سوی اتحادیه عرب در صورتی که تهدیدی در منطقه وجود داشته باشد قابل توجیه است اما هم اکنون اوضاع یمن تهدید کننده منطقه نیست.اقدام اتحادیه عرب ناقض منشور سازمان ملل است.مگر در یمن چه رخ داده است که اتحادیه عرب باید حامی اقدام سعودی ها باشد؟

۱۰:۲۰ مشارکت آمریکا در حملات به یمن

یک منبع نظامی از مشارکت ناوهای جنگی آمریکا در حملات عربستان به یمن خبر داد.

بر اساس این گزارش یک منبع نظامی در گفتگویی با اسپوتنیک گفت در پی ناتوانی نیروی هوایی عربستان در انهدام انبارهای سلاح انصارالله یمن کشتی های جنگی آمریکا که در منطقه مستقر بوده اند وارد عمل شدند.

۱۰:۰۳ ادامه حملات سعودی ها به یمن و افزایش شمار کشته ها

-منابع یمنی اعلام کردند: پدافند هوایی در استان های صعده و صنعا با حملات هوایی سعودی-آمریکایی مقابله کرد.

- بر اثر حملات جنگنده های سعودی در منطقه مران در صعده دو زن کشته شدند.

- جنگنده های سعودی یک کارخانه را در الحدیده در یمن هدف قرار دادند.

- بر اثر حملات سعودی-آمریکایی به بندر میدی ۶ نفر شهید و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

- جنگنده های سعودی یک مرکز نظامی را در الحدیده هدف قرار دادند.

- سازمان ملل از خروج همه کارکنان خود از یمن خبر داد.

سه شنبه ۹۴/۱/۱۱

۱۵:۴۵ یک هیئت عالیرتبه نظامی پاکستان راهی ریاض شد

یک هیئت عالی رتبه پاکستانی برای بررسی شرکت این کشور در ائتلاف عربی به رهبری عربستان علیه یمن راهی ریاض شد.

بنا به گزارش شبکه تلوزیون دولتی پاکستان این هیئت شامل وزیر دفاع، رئیس شورای امنیت ملی و شماری از افسران ارشد نظامی این کشور است.

پاکستان روز دوشنبه از حملات عربستان علیه یمن حمایت کرد ولی در عین حال تاکید کرد کشورش هنوز درباره پیوستن به ائتلاف ضد یمن تصمیمی نگرفته است.

نواز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد برای حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت عربستان از این کشور حمایت خواهد کرد.

تجاوز عربستان به یمن از پنج شنبه گذشته شروع شده و تاکنون حملات سعودیها منجر به شهادت و زخمی شدن شماری از مردم یمن شده است.

۱۴:۵۴روسیه: اقدام نظامی در یمن باید متوقف شود

«سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه گفت: کشورش برای اینکه درگیری های یمن گسترش نیابد و تبدیل به جنگ ایران و اعراب نشود هر کاری خواهد کرد.

لاوروف درباره اوضاع یمن ابراز نگرانی کرده و گفت اوضاع در این کشور نباید از کنترل خارج شود.

وی گفت رویکرد کشورش در قبال یمن این است که توسل به راهکار نظامی در این کشور متوقف شود.

لاوروف همچنین خواستار مذاکره طرف های درگیر یمن در یک کشور بی طرف شد.

وی افزود: ما نمی توانیم اجازه دهیم که درگیری یمن تبدیل به یک برخورد باز و علنی بین ایران و کشورهای عربی شود و برای جلوگیری از این مسئله هر کاری که بتوانیم انجام خواهیم داد.

۱۴:۵۱ استفاده از سلاح های ممنوعه در حملات عربستان به یمن

جنگنده های عربستان سعودی در ادامه تجاوزات آشکار خود به یمن از سلاح های ممنوعه استفاده کردند.

استفاده از این سلاح ها به لحاظ قوانین بین الملل ممنوع است و عربستان سعودی برای نخستین بار از ۶ روز پیش تاکنون از سلاح های ممنوعه در شهرهای صنعاء، تعز و عدن استفاده کردند.

این حملات در حالی صورت می گیرد که «سعود الفیصل» وزیر امور خارجه عربستان سعودی مدعی شده است ریاض جنگ طلب نیست.

۱۴:۳۰ «سعود الفیصل»:حملات نظامی به یمن ادامه خواهد داشت/جنگ طلب نیستیم!

سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی اعلام کرد که حملات نظامی این کشور به یمن ادامه خواهد داشت.

وی تجاوز آشکار به یمن را زمینه ای برای برقراری امنیت و ثبات در این کشور توصیف و اعلام کرد این حملات تا زمانی که قدرت مشروع به یمن بازگردد ادامه خواهد داشت.

سعود الفیصل در ادامه ادعا کرد: ما جنگ طلب نیستیم اما آمادگی آن را داریم. وی با تکرار ادعاهای خود و برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات مداخله جویانه ریاض در یمن ایران را به حمایت از یک گروه خاص در یمن متهم کرد.

خاطرنشان می شود عربستان سعودی از روز پنجشنبه با حمایت کشورهای عربی و غیر عربی حمله به یمن را آغاز کرد.

۱۳:۱۷آغاز درگیریهای زمینی در مرزهای یمن و عربستان

درگیری های زمینی میان نیروهای ارتش یمن و عربستان سعودی در مرزهای دو کشور آغاز شد.

بنا بر اعلام این منابع، نیروهای امنیتی و ارتش یمن آمادگی کامل دارند تا از چند جبهه به عمق اراضی عربستان سعودی وارد شوند.

این منابع افزودند: هدف از هجوم به اراضی عربستان سعودی آزادسازی اراضی اشغالی یمن و بازگرداندن آن به صاحبانش است.

۱۲:۳۵ بمباران منطقه «یریم» در یمن ۱۱ کشته برجا گذاشت

جنگنده های متجاوز عربستان سعودی در ادامه حملات هوایی خود به مناطق مختلف یمن چند پمپ بنزین در منطقه یریم در مرکز یمن را بمباران کردند.

در این حملات ۱۱ نفر کشته شدند. در میان کشته شدگان شماری زن و کودک به چشم می خورند.

۱۲:۳۵ اعلام آمادگی سودان برای اعزام نیرو به یمن

«عمر البشیر» رئیس جمهوری سودان از آمادگی کشورش برای اعزام یک تیپ از نیروهای زمینی خود برای اقدام زمینی در یمن خبر داد.

وی گفت ما تاکنون ۳ هواپیمای جنگنده سوخو ۲۴ و چند هواپیمای ترابری برای شرکت در عملیات «طوفان کوبنده» اختصاص داده ایم.

عمرالبشیر هدف حملات هوایی ائتلاف عربی به رهبری عربستان علیه یمن را از کار انداختن نیروی هوایی و دریایی یمن خوانده و گفت این عملیات موفقیت آمیز بوده است.

وی تاکید کرد: در صورت درخواست از ما برای اعزام نیروی زمینی به یمن ما یک تیپ به یمن اعزام خواهیم کرد.

تجاوز عربستان سعودی به خاک یمن با همراهی برخی کشورهای عربی و چراغ سبز امریکا تاکنون چندین شهید و زخمی به جا گذاشته است.

۱۱:۵۵ وزیر دفاع آمریکا: پنتاگون با نیروی مشترک عربی همکاری خواهد کرد

اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا از طرح تشکیل نیروی مشترک عربی برای مقابله با آنچه تهدید امنیتی در خاورمیانه خوانده می شود حمایت کرد.

وی گفت: وزارت دفاع آمریکا با نیروی مشترک عربی در زمینه هایی که همسو با منافع آمریکا باشد همکاری خواهد کرد.

اشتون کارتر روز گذشته در جریان بازدید از یک پایگاه نظامی در نیویورک در گفتگو با خبرنگاران افزود: فرماندهان نظامی آمریکا ابراز عقیده کرده اند که بهتر است کشورهای منطقه عضو نیروی مشترک عربی را که در خصوص تشکیل آن در نشست سران عرب در شرم الشیخ توافق شد تشویق کنند.

۱۱:۳۹عضو سابق انصار الله:انصار الله یمن در چند متری گارد عربستان قرار دارد

«علی البخیتی» عضو سابق شورای سیاسی جنبش انصار الله یمن اعلام کرد: یمن هدف تجاوز آشکار عربستان سعودی قرار گرفته است تجاوزی که هیچ مشروعیت بین المللی ندارد.

وی با بیان این مطلب افزود: برخی کشورهای عربی و غیر عربی همچون مصر، سودان و پاکستان بنا به دلایل اقتصادی در ائتلاف نظامی علیه یمن شرکت کرده اند.

علی البخیتی خاطرنشان کرد: مشارکت مصر در عملیات زمینی احتمالی در یمن احتمالا منجر به سرنگونی نظام «عبدالفتاح السیسی» و تضعیف عربستان سعودی و کشتار در منطقه خواهد شد.

وی در ادامه گفت: طرح سیاسی در یمن دچار بیشترین پیچیدگی شده است و بدون توقف دخالت نظامی خارجی در یمن نمی توان به راه حل سیاسی بازگشت.

علی البخیتی اظهار داشت

۱۱:۳۸ محاصره بنادر یمن توسط نیروی دریایی عربستان

عربستان مدعی است این اقدام در این راستا صورت گرفته تا مانع از رسیدن سلاح به دست حوثی ها شود.

سخنگوی فرماندهی ائتلاف به رهبری عربستان مدعی شده که به کسی اجازه داده نخواهد شد از مسیرهای دریایی بدون بازرسی و کنترل وارد این کشور شود یا از آن خارج شود.

عربستان سعودی در تجاوزی آشکار از روز پنج شنبه هفته گذشته به خاک یمن حمله هوایی کرده که این حملات منجر به شهادت و زخمی شدن عده ای از مردم یمن شده است.

۱۱:۲۳ بمباران شهر زنجبار/وقوع چند انفجار در صنعاء

جنگنده های متجاوز عربستان سعودی در ادامه حملات خود به شهرهای مختلف یمن شهر زنجبار در استان أبین را بمباران کردند.

منابع امنیتی اعلام کردند که در این حمله لشکر ۱۵ پیاده نظام نیروهای ارتش یمن هدف حمله قرار گرفت.

النشره نیز گزارش داد که چند انفجار صبح امروز صنعاء پایتخت یمن را لرزاند.

۱۰:۴۷ ۴۰ کشته و ۲۵۰ زخمی در حمله به اردوگاه آوارگان در الحجه

تلفات حملات هوایی جنگنده های سعودی به اردوگاه آوارگان یمنی در استان الحجه افزایش یافت.

در این حملات که در چند نوبت انجام شد دستکم ۴۰ نفر از شهروندان یمنی کشته و ۲۵۰ نفر زخمی شدند.

۱۰:۳۰تاکید مجدد ترکیه به حمایت از ائتلاف عربی

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که آماده است هر گونه حمایتی را از ائتلاف عربی به حمایت عربستان به عمل آورد.

وی حوادث یمن را نتیجه مداخلات خارجی خوانده و خواستار دفاع مردم یمن از یکپارچگی این کشور شد.

اردوغان در خصوص تبدیل درگیری های یمن به یک درگیری مذهبی ابراز نگرانی رده و گفت چنین اتفاقی روز به روز قربانیان این حوادث را افزایش خواهد داد.

وی گفت من بارها گفته ام از این تحرک نظامی طوفان قاطعیت حمایت می کنیم.

۱۰:۲۱ بمباران فرودگاه عدن/شماری کشته و زخمی شدند

جنگنده های عربستان سعودی فرودگاه شهر عدن را بمباران کردند. این حمله پس از آن صورت گرفت که ارتش یمن کنترل شهر عدن را به دست گرفت.

گفته می شود در این حمله شماری از شهروندان یمنی کشته و زخمی شدند.

۰۹:۵۵ اعلام ۱۵ کشته در بمباران اردوگاه آوارگان/حمله به مناطق مسکونی در إب

جنگنده های متجاوز عربستان سعودی در دور جدید حملات خود به یمن مناطق مسکونی در منطقه «دورین» در شهر إب را هدف قرار دادند. در این حمله شماری از شهروندان یمنی که اغلب آنها زن و کودک بودند کشته شدند.

جنگنده های سعودی همچنین اردوگاه آوارگان یمنی در استان الحجه را بمباران کردند که بر اثر آن ۱۵ نفر کشته شدند.

دوشنبه ۹۴/۱/۱۰

۲۲:۱۰ حمله ناوهای مصری به مواضع انصارالله

ناوهای جنگی مصری به سوی گروههای مردمی یمن حمله کردند.

۲۱:۵۲ عضو انصارالله:حمله به عربستان ممکن است از داخل این کشور صورت گیرد

عبدالله الشامی عضو شورای سیاسی انصارالله یمن در خصوص نوع پاسخ انصارالله به حملات هوایی سعودیها تصریح کرده است که این حملات می تواند از داخل خاک یمن و یا حتی از داخل خاک عربستان صورت گیرد.

۱۶:۵۴ افزایش تلفات بمباران اردوگاه آوارگان در یمن به ۱۵۰ کشته و زخمی

تلفات جنایت وحشیانه جنگنده های متجاوز عربستان سعودی به اردوگاه آوارگان در المزرق در غرب یمن افزایش یافت.

در این جنایت که جنگنده های سعودی اردوگاه مذکور را در چند نوبت بمباران کردند بیش از ۱۵۰ شهروند یمنی کشته و زخمی شدند.

عربستان سعودی از روز پنجشنبه با حمایت کشورهای عربی و غربی تجاوز به یمن را آغاز کرده اند.

۱۶:۲۳ اظهارات مداخله جویانه دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس درباره یمن

«عبداللطیف الزیانی» دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس مدعی شد: حوثی ها برای اینکه بتوانند در گفتگوهای ملی یمن شرکت کنند باید سلاح خود را به زمین بگذارند و از نهادهای دولتی خارج شوند و فضای امنی را فراهم کنند تا دولت مشروع یمن بتواند به فعالیت های قانونی خود ادامه دهد.

اظهارات مداخله جویانه دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در حالی مطرح می شود که عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن پس از استعفا از سمت خود و فرار از صنعاء به شهر عدن خاک این کشور را ترک کرده است.

عبداللطیف الزیانی گفت: بحران یمن از سال ۲۰۱۱ آغاز شد لذا ابتکار عملی و ساز و کاری برای حل بحران یمن از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس ارائه شد. این ابتکار عمل خواهان انجام گفتگو میان تمامی گروه های یمنی طی مدت ۱۰ ماه بود.

۱۵:۲۸ انتقاد دیده بان حقوق بشر از حمله به یمن/وقوع چند انفجار در صنعاء

جنگنده های متجاوز عربستان سعودی در تازه ترین دور جدید حملات خود به یمن اطراف شهر صنعاء را بمباران کردند.

پایگاه خبری الیمن الآن نیز گزارش داد چند انفجار مهیب که ناشی از حملات جنگنده های عربستان سعودی بود شهر صنعاء پایتخت یمن را لرزاند.

سازمان دیده بان حقوق بشر نیز ضمن انتقاد از حملات سعودی به یمن اعلام کرد که حملات هوایی عربستان سعودی به یمن تنها در دو روز نخست این حملات منجر به کشته شدن ۱۱ غیر نظامی و زخمی شدن ۳۴ نفر در یمن شد.

۱۴:۵۸ حمله به اردوگاه آوارگان در الحدیده ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت

جنگنده های عربستان سعودی در حملات هوایی خود به یمن دست به کشتار جدیدی زدند.

گفته می شود این جنگنده ها اردوگاه آوارگان در منطقه «التهامه» در استان الحدیده را در ۴ نوبت بمباران کردند.

بنا بر اعلام المیادین، در این جنایت ده ها نفر کشته و زخمی شدند.

۱۳:۱۳ رزمایش مشترک عربستان و پاکستان در منطقه «الباحه»

پاکستان و عربستان سعودی در منطقه الباحه در جنوب غرب عربستان رزمایش برگزار کردند.

این رزمایش با حضور نیروهای زمینی مشترک عربستان و پاکستان و یگان های نیروهای ویژه پاکستان انجام می شود. این رزمایش که «الصمصام ۵» نام دارد با حضور «فارس بن عبدالله العمری» فرمانده نظامی منطقه الطائف و شماری از افسران پاکستانی و سعودی آغاز شد.

فرماندهان سعودی مدعی شدند این رزمایش ارتباطی به حملات نظامی عربستان به یمن ندارد و تنها برای افزایش سطح آمادگی نیروهای نظامی دو کشور است.

خاطرنشان می شود عربستان سعودی از روز پنجشنبه با حمایت کشورهای عربی و غیر عربی حمله به یمن را آغاز کرده است.

۱۲:۵۳ نیروهای مردمی یمن وارد الضالع شدند

نیروهای مردمی یمن وارد استان الضالع شدند.

تجاوز عربستان به یمن از پنج شنبه گذشته شروع شده و ائتلافی به رهبری این کشور مواضع انصارالله در یمن را هدف قرار داده اند.

۱۲:۴۰ هلاکت و اسارت ده ها تکفیری در یمن توسط ارتش و کمیته های مردمی

نیروهای ارتش یمن با همکاری کمیته های مردمی منطقه «السلیم» در شبوه واقع در جنوب صنعاء با عناصر القاعده درگیر شدند و آنها را از منطقه دور کردند.

در این درگیری ۱۰ تروریست تکفیری به هلاکت رسید و شماری نیز به اسارت گرفته شدند.

۱۲:۱۴ بازداشت خلبان سعودی در یمن

یک منبع امنیتی یمن اعلام کرد: نیروهای ارتش یمن یک خلبان سعودی را بازداشت کردند.

این خلبان در پی سقوط جنگنده سعودی در صنعاء توسط نیروهای یمنی بازداشت شد.

۱۲:۱۲ تشکیل ائتلاف ملی مقابله با حمله به یمن در صنعاء

منابع یمنی اعلام کردند که برای مقابله با تجاوز عربستان سعودی و کشورهای عربی به یمن ائتلاف ملی در صنعاء تشکیل شده است.

این ائتلاف که تحت عنوان ائتلاف ملی برای مقابله با حمله به یمن تاسیس شده است متشکل از طیف های مختلف سیاسی، مدنی و آکادمیک این کشور است.

عربستان سعودی از روز پنجشنبه با حمایت کشورهای عربی و غربی حمله به یمن را آغاز کرده است.

۱۱:۴۵ بمباران بیمارستان در صنعاء/حمله هوایی به مأرب و الحدیده

جنگنده های سعودی نیمه های شب دور جدید حملات خود را به مناطق مختلف شهرهای یمن از سر گرفتند.

عربستان سعودی که ادعا می کند انبارهای سلاح را هدف قرار می دهد تمامی زیرساخت ها، بازار و مناطق مسکونی یمن را نیز هدف قرار می دهد.

در یکی از این حملات بیمارستان ۴۸ در جنوب صنعاء بمباران شد. استان های الحدیده و مأرب نیز آماج حملات هوایی جنگنده های سعودی قرار گرفت.

۱۱:۰۱ سفیر عربستان در واشنگتن: حمله به یمن از ماه ها پیش با آمریکا هماهنگ شده بود

«عادل الجبیر» سفیر عربستان سعودی در واشنگتن اعلام کرد که حمله به یمن با هماهنگی آمریکا انجام شد و این هماهنگی از ماه ها پیش انجام شده بود.

وی با اعلام اینکه هماهنگی ها با واشنگتن طی هفته های اخیر شدت بیشتری به خود گرفته بود مدعی شد که حمله به یمن با هدف حمایت از مردم این کشور و بازگرداندن قدرت مشروع انجام شده است.

عادل الجبیر روز گذشته گفته بود حملات عربستان سعودی محدود به حملات هوایی است و طرحی برای عملیات زمینی در یمن وجود ندارد.

۰۹:۳۰ عبد ربه منصور هادی استانداران لحج و ابین را برکنار کرد

عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی یمن استانداران لحج و ابین را برکنار کرد.

وی این اقدام در حالی صورت می گیرد که عربستان سعودی از روز پنجشنبه با حمایت کشورهای عربی و غربی حمله به یمن را آغاز کرده است.

رئیس جمهوری مستعفی یمن همچنین روز گذشته پسر «علی عبدالله صالح» رئیس جمهوری اسبق یمن سفیر این کشور در امارات را از سمت خود برکنار کرد.

۰۰:۳۰ بمباران پایگاه هوایی در مارب

شبکه العالم اعلام کرد که جنگنده های عربستانی یک پایگاه هوایی در استان مارب یمن را مورد حمله قرار دادند.

۰۰:۱۰ بمباران پایگاه هوایی در الحدیده

العالم اعلام کرد جنگنده های سعودی یک پایگاه دفاع هوایی یمن را در استان الحدیده این کشور بمباران کردند.

۰۰:۰۱ بمباران کاخ ریاست جمهوری در صنعا

شبکه الجزیره اعلام کرد که جنگنده های عربستانی کاخ ریاست جمهوری در صنعا را بمباران کرده اند.

یک شنبه ۹۴/۱/۹

۱۷:۱۸ نخست وزیر لبنان:دخالتهای نظامی در یمن برای امنیت منطقه خطرناک است

تمام سلام نخست وزیر لبنان در آخرین روز نشست سالانه اتحادیه عرب گفت: دخالتهای خارجی در یمن برای امنیت منطقه عربی خطرناک است.

وی افزود: لبنان از هر موضعی مبنی بر حفط هویت یمن و تمامیت ارضی آن حمایت می کند.

نخست وزیرلبنان تأکید کرد: رژیم صهیونیستی نژادپرستی خود را نشان داده است و اعلام کرده مذاکره با فلسطینیان را نمی خواهد.

وی افزود: ملت فلسطین تنها نخواهد بود و کشورهای عربی به ملت فلسطین اهتمام دارند.

۱۷:۱۶ مخالفت جنبش انصار الله یمن با انتقال گفتگوها به مغرب

جنبش انصار الله اعلام کرد که با انتقال گفتگوهای یمن به مغرب مخالف است.

این جنبش اعلام کرد که «جمال بن عمر» نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد برای حل بحران یمن به زودی مکان جدید برگزاری گفتگوهای ملی یمن برای پایان بخشیدن به بحران این کشور را اعلام خواهد کرد

۱۷:۱۰ یکی از مسئولان انصارالله: اجازه حمله زمینی را نمی دهیم/رهبران حوثی در امنیت هستند

محمد علی الحوثی یکی از رهبران انصارالله یمن در گفتگو با رونامه الوطن چاپ مصر اظهار داشت: حملات عربستان سعودی به یمن تاثیری بر انصار الله این کشور نداشته است و همه رهبران این جنبش در مکان های امنی قرار دارند.

وی که در حال حاضر اداره امور مربوط به ریاست جمهوری را در صنعاء برعهده دارد با بیان این مطلب افزود: حمله کشورهای عربی به یمن غیر قانونی و نقض حاکمیت این کشور محسوب می شود.

محمد علی الحوثی خاطرنشان کرد: ما تا این لحظه به حملات هوایی عربستان به یمن پاسخ نداده ایم و این حمله حمایت از یک گروه در مقابل گروه در یمن محسوب می شود و هدف از آن ایجاد تفرقه در این کشور است.

وی اظهار داشت: اینکه گفته می شود ما تهدیدی برای عربستان سعودی محسوب می شویم صحیح نیست و دلیل رد این ادعا نیز موافقت ما با طرح ابتکاری شورای همکاری خلیج فارس برای حل بحران یمن در گذشته است.

این رهبر گروه الحوثی همچنین ادعاهای منتشر شده مبنی بر ائتلاف حوثی ها و «علی عبدالله صالح» رئیس جمهوری اسبق یمن را رد و اعلام کرد: هیچ توافقی میان ما صورت نگرفته است.

وی گفت: ما قصد بستن تنگه «باب المندب» را نداریم و این شایعه ای از سوی «عبد ربه منصور هادی» است. ما همچنین دیداری با مسئولان مصری نداشته ایم و دشمنی نیز با این کشور نداریم.

محمد علی الحوثی درباره احتمال حمله زمینی کشورهای عربی به یمن نیز گفت: هر کشوری که اقدام به این کار کند باید پیامدهای آن را نیز بپذیرد و ما به کسی اجازه نخواهیم داد وارد خاکمان شوند.



۱۵:۳۸ «نبیل العربی»:عملیات نظامی در یمن ادامه خواهد داشت

نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب در پایان نشست سران عرب در شرم الشیخ اعلام کرد: عملیات نظامی در یمن تا زمانی که حوثی ها سلاح خود را به زمین بگذارند ادامه خواهد داشت.

وی که بیانیه پایانی نشست سران عرب را قرائت می کرد با اعلام این خبر افزود: ما ارتباط میان گروه های تروریستی تکفیری با دین مبین اسلام را رد می کنیم و جامعه جهانی نباید میان گروه های تروریستی تفاوت قائل شود.

نبیل العربی گفت: جامعه جهانی باید از تلاش های عربی برای مبارزه با تروریسم حمایت کند. ما بر لزوم تشکیل کشور فلسطین بر اساس طرح صلح عربی تاکید می کنیم.

دبیرکل اتحادیه عرب در راستای سرپوش گذاشتن بر حمایت کشورهای عربی از تروریسم در سوریه طی چند سال گذشته مدعی شد: خشونت ها در سوریه باعث گسترش افراط گرایی در این کشور شد و کشورهای عربی باید برای مقابله با چالش های امنیتی فرا روی خود با یکدیگر متحد شوند.

وی افزود: تشکیل نیروی مشترک عربی یک ضرورت است و ما بر تمامی گزینه ها برای تشکیل چنین نیرویی تاکید می کنیم.

نبیل العربی در ادامه گفت: خاورمیانه باید عاری از سلاح های کشتار جمعی از جمله سلاح های هسته ای باشد و این موضوع در مورد اسرائیل نیز صدق می کند.

۱۵:۲۱ «فؤاد معصوم»:استفاده از زور در یمن اوضاع را بدتر خواهد کرد

فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق امروز اظهار داشت: استفاده از زور و خشونت در یمن اوضاع را بدتر خواهد کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: عراق نسبت به تشکیل نیروی مشترک عربی بدون در نظر گرفتن برخی تضمین ها، ملاحظاتی دارد.

معصوم خاطرنشان کرد: در مورد تشکیل این نیروها باید درباره چگونگی تاسیس و به کارگیری آنها تضمین هایی داد.

۱۴:۰۰ حکم «عبد ربه منصور هادی» درباره پسر «علی عبدالله صالح»

الجزیره در خبری فوری اعلام کرد که عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی یمن امروز دستور داد «احمد علی صالح» پسر علی عبدالله صالح رئیس جمهوری اسبق یمن از سمت خود برکنار شود.

احمد علی صالح سفیر یمن در امارات بود. این تصمیم در پی حملات عربستان سعودی به یمن و ادعای عبد ربه منصور هادی مبنی بر ائتلاف علی عبدالله صالح با انصار الله یمن برای سرنگون کردن دولت وی اتخاذ شده است.

۱۳:۵۹ العربیه مدعی شد:دیدار پسر عبدالله صالح با وزیر دفاع عربستان پیش از حمله به یمن

العربیه مدعی شد که «محمد عبدالله صالح» پسر «علی عبدالله صالح» رئیس جمهوری اسبق یمن دو روز پیش از حمله عربستان سعودی به این کشور با وزیر دفاع عربستان دیدار داشته است.

در این دیدار درباره مصونیت علی عبدالله صالح و پسرش رایزنی شده است. گفته می شود محمد عبدالله صالح در این دیدار به طرف عربستانی پیشنهاد داده است با به کارگیری ۱۰۰ هزار نیروی گارد ریاست جمهوری علیه انصار الله یمن کودتا شود و حوثی ها در این کشور سرکوب شوند.

این خبر هنوز از سوی مقامات یمنی تایید یا تکذیب نشده است. خاطرنشان می شود پسر علی عبدالله صالح در دوره ریاست جمهوری پدر، ریاست گارد ریاست جمهوری را بر عهده داشت.



۱۳:۱۴ عربستان مدعی شد: علی عبدالله صالح خواستار گفتگو برای حل بحران یمن شده است

وزارت امور خارجه عربستان سعودی مدعی شد که «علی عبدالله صالح» رئیس جمهوری سابق یمن خواستار گفتگو برای پایان بخشیدن به بحران این کشور شده است.

«اسامه احمد نقلی» سخنگوی وزارت امور خارجه عربستان سعودی با اعلام این خبر افزود: علی عبدالله صالح در حالی خواستار گفتگو شده است که پیش از این با آن مخالف بود. به جزئیات بیشتری اشاره نشده است.

۱۳:۰۳ درگیری ارتش یمن و نظامیان سعودی در مرزهای دو کشور

نیروهای ارتش یمن در برابر تجاوزات نظامیان سعودی در مرزهای دو کشور ایستادگی کردند.

نیروهای یمنی در این درگیری خسارت مادی و معنوی بسیاری به ارتش سعودی وارد کردند.

۱۲:۲۸ ساندی تایمز:عملیات زمینی احتمالی عربستان در یمن به نفع القاعده است

روزنامه ساندی تایمز چاپ انگلیس در گزارشی نوشت: بحران در یمن عربستان سعودی و ایران را رو در روی یکدیگر قرار داد و این اتفاق پس از آن رخ داد که کشورهای عربی در قاهره تصمیم گرفتند به یمن و مواضع حوثی ها در این کشور حمله کنند.

این روزنامه در ادامه نوشت که تلاش عربستان سعودی برای گسترش حملات خود به ویژه تلاش برای عملیات زمینی در یمن در راستای منافع القاعده در این کشور خواهد بود.

عملیات زمینی احتمالی عربستان سعودی و گسترش حملات ریاض به یمن همچنین روند مبارزه با گروه تروریستی داعش را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد.

۱۲:۰۷ تلفات حملات عدن به ۱۱۴ کشته و ۱۳۴ زخمی افزایش یافت

منابع امنیتی و بیمارستانی یمن اعلام کردند که تلفات حملات شب گذشته جنگنده های سعودی به شهر عدن افزایش یافت.

در این حملات ۱۱۴ نفر کشته و بیش از ۱۳۴ نفر زخمی شدند.

عربستان سعودی از روز پنجشنبه با حمایت کشورهای عربی و غربی حملات هوایی خود را تحت عنوان «طوفان کوبنده» به یمن آغاز کرده اند.

۱۱:۵۷ شهر استراتژیک «فیحان» به کنترل ارتش یمن درآمد

نیروهای ارتش یمن کنترل شهر فیحان را به دست گرفتند. این شهر جزء شهرهای استراتژیک یمن به شمار می رود.

در همین حال منابع خبری اعلام کردند که حملات جنگنده های سعودی به الحدیده ۳۰ زخمی بر جا گذاشته است.

جنگنده های سعودی همچنین فرودگاه صنعاء را هدف قرار دادند که بر اثر آن ۶ نفر زخمی شدند.

۱۱:۵۱ نبیل العربی: تصویب تشکیل نیروی مشترک عربی در نشست سران عرب

نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب اعلام کرد که امروز در نشست سران عرب بندهایی به بیانیه پایانی نشست اضافه خواهد شد.

این بیانیه از حملات عربستان سعودی به یمن تحت عنوان «طوفان کوبنده» حمایت خواهد کرد. همچنین در این بیانیه به تشکیل نیروی مشترک عربی اشاره خواهد شد.

نشست سران عرب در شرم الشیخ روز گذشته آغاز و امروز به پایان می رسد.

۱۱:۵۰ معاون وزیر امور خارجه روسیه:طرفین درگیر در جنگ یمن از مسکو درخواست کمک کرده اند

میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه در مسائل آفریقا و خاورمیانه اعلام کرد که طرفین درگیر در جنگ یمن مایل به کمک گرفتن از مسکو برای حل بحران هستند.

وی اظهار داشت: دولت مسکو با همه طرفین درگیر در جنگ یمن در تماس است تا درگیری موجود میان ایشان را خاتمه دهد.

لازم به ذکر است میخائیل بوگدانوف که برای حضور در اجلاس شرم الشیخ به مصر رفته بود با وزیر امور خارجه عربستان نیز دیدار داشته است.

۱۱:۱۵سفر عبد ربه منصور هادی به کشورهای عربی و غربی

عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی یمن به همراه «سلمان بن عبدالعزیز» شرم الشیخ را به مقصد عربستان سعودی ترک کرد.

وی که برای شرکت در نشست سران عرب به شرم الشیخ مصر رفته بود قصد بازگشت به یمن را ندارد.

این روزنامه سعودی نوشت که عبد ربه منصور هادی در تلاش است تا با سفر به برخی کشورهای عربی و غربی افکار عمومی را به سوی خواست عربستان سعودی و هم پیمانان عربی آن سوق دهد و تجاوز به یمن را مشروع جلوه دهد.

گفته می شود حضور عبد ربه منصور هادی در نشست های شورای امنیت برای در جریان قرار دادن اعضای این شورا از تحولات یمن بعید نیست.

۱۰:۳۶ عبدالله صالح: برادران ما بر شرط بندی روی اسب بازنده اصرار نکنند

علی عبدالله صالح در اظهاراتی که از شبکه تلویزیونی یمن الیوم پخش شد، عبد ربه منصور هادی را بازنده اتفاقات یمن دانست و گفت: من درباره بحران تلخ یمن از سال ۲۰۱۱ میلادی تا به امروز، سخن می گویم؛ جنگ قدرت که بین همه جریان های سیاسی به وجود آمده که در ادامه، به بحرانی بین اخوان المسلمین و دیگر قدرت های سیاسی تبدیل خواهد شد.

وی ادامه داد: امیدوارم برادران ما بر شرط بندی روی اسب بازنده اصرار نکنند، زیرا در چهار سال گذشته هم روی این اسب بازنده حساب کردند، اما توفیقی نیافتند. برادران عزیز، ما را به سوی میز گفت و گو، قانون و صندوق رأی هدایت کنید.

۱۰:۳۵ بمباران مناطق مسکونی در الحدیده/حمله به نیروگاه برق استان صعده

جنگنده های عربستان سعودی با حمایت کشورهای عربی و غربی نیمه های شب دور جدید حملات هوایی خود را به مناطق مختلف یمن از سر گرفتند.

در این حملات که در صنعاء و الحدیده انجام شد مناطق مسکونی هدف قرار گرفت. همچنین شهر عدن نیز آماج حملات عربستان سعودی قرار گرفت.

المیادین نیز گزارش داد که فرودگاه بین المللی حدیده هدف ۱۰ حمله جنگنده های سعودی قرار گرفت. در این حملات نیروگاه برق استان صعده بمباران شد. گفته می شود در حمله به منطقه «الدمغه» در مرکز الحدیده در غرب یمن ده ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند.

۱۰:۲۳ زنگبار در کنترل ارتش و کمیته مردمی یمن

نیروهای ارتش و کمیته های مردمی شهر زنگبار مرکز استان ابین را بعد از نبردهای شدید با عناصر مسلح طرفدار عبدربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن به کنترل خود درآوردند.

طبق این گزارش نیروهای ارتش و کمیته های مردمی شنبه شب وارد شهر زنگبار شدند.

این نیروها از شهر ساحلی شقره که روز جمعه به کنترل خود درآورده بودند، به سمت شهر زنگبار حرکت کردند.

العالم همچنین از وقوع درگیری بین ارتش و کمیته های انقلابی با عناصر مسلح وابسته به رئیس جمهور مستعفی و فراری یمن در چند منطقه از جمله دار سعد، خور مکسر و المنصوره خبر داد.

۱۰:۰۷ نوار ساحلی المخا در کنترل حوثی ها

منابع نظامی یمنی اعلام کردند نیروهای حوثی با همکاری نیروهای وابسته به علی عبدالله صالح پس از درگیری با نیروهای تیپ سی و پنج، نوار ساحلی در منطقه المخا را تحت کنترل خود در آوردند. حوثی ها همچنین توانستند بندر و ایستگاه تولید برق در المخا را تحت کنترل خود در آورند.

نوار ساحلی المخا از حیث تقسیمات اداری تابع استان تعز است. این بندر در گذشته بندر اصلی صنعاء بود و بعد از آن عدن و حدیده این نقش را به عهده گرفتند.

شنبه ۹۴/۱/۸

۱۷:۱۰ مذاکره تنها راه پیشگیری از طولانی شدن جنگ در یمن است

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد خطاب به سران عرب حاضر در اجلاس شرم الشیخ گفت: تنها راه پیشگیری از درگیری طولانی در یمن توسل به مذاکرات و درخواست کمک از سازمان ملل متحد است.

وی در این باره اظهار داشت: مذاکراتی که مقدمات آن از سوی «جمال بن عمر» نماینده ویژه سازمان ملل متحد در یمن و با تایید شورای امنیت فراهم شود تنها شانس ممکن برای پیشگیری از جنگ طولانی و فرسایشی در یمن است.

۱۷:۰۶ بمباران اطراف زندان مرکزی صعده/حمله به بازار البقعه

جنگنده های عربستان سعودی در دور جدید حملات خود اطراف زندان مرکزی در استان صعده در شمال یمن را بمباران کردند.

این جنگنده ها همچنین بازار البقعه در استان صعده را هدف قرار دادند. در این حمله ۲۰ نفر کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند.

شبکه الجزیره نیز گزارش داد که برخی تجهیزات نظامی یمن به سمت مرزهای عربستان ارسال شده اند.

۱۶:۳۵ حمله به یمن با هدف احیای دولت مشروع ادامه خواهد داشت

«سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی امروز با سخنرانی در نشست سران عرب در شرم الشیخ گفت: عملیات طوفان کوبنده به یمن تا زمان برقراری امنیت و ثبات در این کشور ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه اظهارات مداخله جویانه خود در یمن مدعی شد: اقدامات حوثی ها در یمن تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه محسوب می شود و طرف های منطقه ای در امور کشورهای عربی دخالت می کنند.

پادشاه عربستان سعودی افزود: حوثی ها، صنعاء پایتخت یمن را اشغال کرده اند و این اقدام کودتا علیه قدرت مشروع در یمن به شمار می رود و عملیات طوفان کوبنده با هدف احیای دولت مشروع در یمن صورت گرفته است.

۱۶:۰۶ اعلام ۵۴ کشته و ۱۸۷ زخمی در شهر عدن طی ۳ روز گذشته

خبرگزاری فرانسه در خبری فوری به نقل از منابع بیمارستانی یمن اعلام کرد که از آغاز حملات عربستان سعودی به یمن طی ۳ روز گذشته ۵۴ نفر در شهر عدن کشته و ۱۸۷ نفر دیگر زخمی شدند.

در میان قربانیان این حملات که با حمایت کشورهای عربی و غربی انجام می شود زن و کودک نیز به چشم می خورند.

۱۵:۱۸ خروج نیروهای سازمان ملل از یمن در پی تشدید حملات

منابع نزدیک به سازمان ملل متحد اعلام کردند که این نهاد بین المللی از امروز عملیات خروج پرسنل خود از «صنعاء» پایتخت یمن را آغاز کرده است. این اقدام با توجه به شدت گرفتن درگیریها در این کشور صورت می گیرد.

گفته می شود که ۱۰۰ نفر از نیروهای سازمان ملل متحد به فرودگاه صنعاء منتقل شده اند تا از آنجا به کشورهای دیگر نظیر اردن منتقل شوند.

علاوه بر این ۸۴ تبعه کشورهای عربی و دیپلمات غربی نیز با کمک نیروی دریایی عربستان سعودی شهر «عدن» در کشور یمن را به مقصد مکانی امن تر ترک کردند.

۱۴:۱۶ اعتراف انگلستان به حمایت گسترده از تجاوز به یمن

فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلستان اعلام کرد که کشور متبوعش از تهاجم نظامی عربستان سعودی به یمن حمایت می کند و با وجود آنکه لندن قصدی برای حضور در عملیات نظامی ندارد از هیچ کمکی در این زمینه دریغ نخواهد کرد.

فیلیپ هاموند که در واشنگتن حضور داشت استفاده از هواپیماهای انگلیسی را در حملات هوایی اعراب به یمن مورد تایید قرار داد.

این تهاجم که به رهبری عربستان سعودی و با همکاری کشورهای عربی منطقه انجام شده است از روز پنجشنبه مناطق مختلف یمن را مورد حمله قرار داده است.

فیلیپ هاموند از عدم دخالت مستقیم انگلستان در تهاجم نظامی به یمن سخن گفت اما امکان تغییر شرایط را نیز رد نکرد.

وی با یادآوری روابط مستحکم میان انگلستان و عربستان سعودی به حمایت اطلاعاتی و فنی از ریاض در جریان حمله به یمن اعتراف کرد.

۱۴:۰۳ نشست سران عرب در شرم الشیخ آغاز شد

نشست سران کشورهای عربی در شرم الشیخ مصر آغاز شد.

این نشست در حالی آغاز می شود که عربستان سعودی از روز پنجشنبه با حمایت کشورهای عربی و غربی حملات نظامی خود را به یمن آغاز کرده است.

نشست سران کشورهای عربی در شرم الشیخ بر موضوع مداخله عربی در یمن متمرکز است. «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن و «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی از جمله مقامات حاضر در این نشست هستند.

۱۳:۰۹ بمباران مناطق مختلف صنعاء/درگیری در شهر عدن

جنگنده های کشورهای عربی متجاوز صبح امروز مناطق مختلف صنعاء پایتخت یمن را بمباران کردند. این جنگنده ها برای نخستین بار در ارتفاع پایین بر فراز آسمان صنعاء به پرواز درآمدند.

در همین حال المیادین نیز گزارش داد: درگیری ها در شهر عدن میان نیروی های انصار الله و طرفداران «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی یمن ادامه دارد. این درگیری ها در منطقه «المعلا» شدت بیشتری دارد.

۱۲:۴۷ جزئیات حمایت نظامی مصر از حمله عربستان به یمن

منابع آگاه مصری در گفتگو با روزنامه الحیات چاپ لندن اعلام کردند که ۲۵ جنگنده مصری از جمله جنگنده های «اف ۱۶» در حملات نظامی عربستان سعودی به یمن مشارکت دارند.

در این تجاوز که «طوفان کوبنده» نام دارد مصر، عربستان سعودی را به طور همه جانبه مورد حمایت لوجستیک قرار می دهد و علاوه بر جنگنده از ۵ ناو جنگی نیز استفاده می کند.

هدف از ارسال این ناوها جلوگیری از ارسال سلاح به بنادر دریایی یمن و همچنین آماده باش در نزدیکی تنگه باب المندب است.

۱۱:۲۹ سقوط یک جنگنده سعودی/نجات دو خلبان توسط نظامیان آمریکا

یک فروند جنگنده متجاوزان به یمن در منطقه «بنی الحارث» در شمال صنعاء سقوط کرد.

المیادین نیز به نقل از منابع عربستان سعودی این خبر را تایید و اعلام کرد: یک فروند جنگنده «اف ۱۵» بر فراز دریای سرخ سقوط کرد. گفته می شود دو خلبان این جنگنده جان سالم به در برده اند.

منابع واشنگتن نیز اعلام کردند که نیروهای آمریکایی دو خلبان سعودی را در آب های خلیج عدن نجات دادند.

۱۰:۴۱ گفتگوی تلفنی اوباما و پادشاه عربستان/حمایت واشنگتن از حملات ریاض

«باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا امروز با «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی تلفنی گفتگو کرد.

اوباما در این گفتگو بر حمایت واشنگتن از حملات نظامی عربستان سعودی به یمن حمایت کرد. وی اعلام کرد که هدف مشترک ریاض و واشنگتن مبتنی بر برقراری امنیت و ثبات دائم در یمن از طریق راهکار سیاسی و گفتگو است گفتگویی که تمامی طرف های یمنی طبق ابتکار عمل کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و تحت نظارت سازمان ملل متحد در آن مشارکت داشته باشند.

خاطرنشان می شود عربستان سعودی با حمایت کشورهای عربی و غربی از روز پنجشنبه حملات نظامی خود را به مناطق مختلف یمن آغاز کرده اند.

جمعه و پنجشنبه

حمایت اعراب حاشیه خلیج فارس از حمله به یمن/ فرود چتربازان در عدن

کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از جمله امارات، بحرین، قطر و کویت با صدور بیانیه‌ای مشترک در خصوص حملات هوایی عربستان سعودی به یمن مدعی شدند: بنا به درخواست «منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی، تصمیم به مقابله با اقدامات تجاوزکارانه حوثی‌ها گرفتیم.

این کشورها در بیانیه خود همچنین مدعی شدند: کودتای شبه نظامیان حوثی، منطقه را با خطرات زیادی مواجه خواهد کرد. حوثی‌ها همواره تکیه بر راهکار گفتگو و مذاکره برای حل بحران یمن را رد کردند.

از سوی دیگر رسانه‌های یمنی از فرود چتربازان کشورهای حاشیه خلیج فارس در شهر عدن برای حمایت از عملیات نظامی عربستان در یمن خبر می‌دهند.

انصارالله: با این حمله شمارش معکوس برای سقوط رژیم آل‌سعود آغاز شد

جنبش انصارالله یمن در واکنش به حملات هوایی ارتش عربستان به یمن تأکید کرد که پاسخ قاطعانه‌ای به این حملات خواهد داد. «محمد البخیتی» از اعضای ارشد جنبش انصارالله یمن در واکنش به دخالت نظامی عربستان سعودی در این کشور گفت: این حمله، آغازی برای دگرگونی برخی از رژیم‌ها و در رأس آنها عربستان سعودی است.

وی همچنین تأکید کرد: مقامات آل‌سعود منتظر پاسخ کوبنده و قاطعانه انصارالله و ملت یمن باشند.

در همین ارتباط «علی العماد»، از دیگر اعضای ارشد انصارالله نیز به حملات عربستان واکنش نشان داده و گفت: عربستان سعودی تاوان سنگینی را به دلیل حملات هوایی به یمن پس خواهد داد.

بر اساس اعلام رسانه‌های یمنی، فرماندهان نظامی و رهبران جنبش انصارالله هم‌اکنون برای بررسی راهکارهای پاسخ به حملات عربستان نشست فوق‌العاده برگزار کرده‌اند.

کمیته‌های انقلابی نیز در واکنش به اقدام تجاوزکارانه عربستان با صدور بیانیه‌ای از مردم یمن خواستند در نقاط مختلف کشور تظاهرات گسترده برگزار کنند.

شبکه المیادین گزارش داد: کشورهایی همچون عربستان، پاکستان، اردن و سودان آمادگی خود برای مشارکت در حمله نظامی زمینی عربستان به یمن را اعلام کرده‌اند.

شبکه لبنانی المنار نیز در گزارشی اخبار منتشر شده مبنی بر بمباران دفتر سیاسی جنبش انصارالله و مراکز حساس وابسته به این جنبش توسط جنگنده‌های سعودی را تکذیب کرد.

آمریکا از حمله به یمن حمایت «اطلاعاتی و لجستیکی» می‌کند

«برنادت میهان» سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، با صدور بیانیه‌ای گفت: رئیس‌جمهور اوباما، اجازه تدارک حمایت لجستیک و اطلاعاتی از عملیات نظامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را صادر کرده است.

این گفته‌ها ساعاتی پس از آن مطرح شده که عادل الجبیر، سفیر عربستان سعودی در واشنگتن، در یک نشست خبری گفت نیروهای سعودی برای بازگرداندن قدرت به دولت برکنار شده یمن، دست به عملیات هوایی علیه شورشیان حوثی، زده‌اند.

در کنار این کشور قطر، کویت، بحرین و امارات متحده عربی -اعضای شورای همکاری خلیج فارس منهای عمان- با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که به درخواست رئیس‌جمهوری یمن پاسخ مثبت داده و قصد دارند «از یمن و مردم‌ آن دفاع کنند».

میهان ضمن محکوم کردن آنچه جنبش انصارالله در یمن انجام داده‌اند؛ گفت: واشنگتن از نزدیک با آقای هادی (رئیس جمهور فراری) در ارتباط بوده است.

در حال حاضر، بنا بر گزارش‌ها، رئیس‌ جمهوری سرنگون شده یمن که به شهر جنوبی عدن رفته بود، با پیشروی‌های اخیر شورشیان، از کشور خود گریخته است.

برنادت میهان تاکید کرده است که ایالات متحده به طور مستقیم در عملیات نظامی کشورهای عربی در یمن دخالت نمی‌کند.

سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در ادامه گفت: ما قویا به حوثی‌ها هشدار می‌دهیم که عملیات نظامی خود را که به بی‌ثباتی می‌انجامد، متوقف کرده و به عنوان بخشی از گفتمان سیاسی، پای میز مذاکره بازگردند.

به گفته این سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا جامعه جهانی هم از طریق شورای امنیت سازمان ملل و هم از طریق دیگر مجامع، اعلام کرده است که سرنگونی خشونت‌بار قدرت در یمن با دست بردن به اسلحه، غیر قابل قبول است. و یک گذار سیاسی مشروع که مدت‌هاست مردم یمن خواهان آن هستند تنها از طریق گفتگوهای سیاسی و اجماع تمام احزاب، به دست می‌آید.

تکذیب شهادت رهبران ارشد انصارالله

یکی از اعضای ارشد انصارالله یمن ضمن تکذیب خبر شهادت تعدادی از رهبران ارشد این جنبش در حملات هوایی عربستان، اعلام کرد که زنان و کودکان یمنی قربانیان اصلی این حملات هستند.

«علی القحوم»، از اعضای ارشد جنبش انصارالله یمن به حملات هوایی عربستان سعودی واکنش نشان داده و اعلام کرد: تمامی اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر شهادت تعدادی از رهبران ارشد انصارالله کذب محض بوده که برای تضعیف روحیه مردم و کمیته‌های انقلابی مطرح می‌شوند.

وی افزود: حمله نظامی عربستان سعودی به یمن با هیچ توجیهی قابل قبول نیست و بدون شک مردم یمن به این تجاوز آشکار پاسخ قاطعانه‌ای خواهند داد.

القحوم ادامه داد: این دخالت نظامی زمانی صورت گرفت که مقامات آل‌سعود به این نتیجه رسیدند که منافع‌شان در یمن به کلی خدشه دار شده است.

این عضو ارشد جنبش انصارالله تصریح کرد: مقامات آل‌سعود هم‌اکنون به دنبال یارگیری هرچه بیشتر از کشورهای حوزه خلیج فارس و دیگر کشورها برای تجاوز به یمن هستند.

وی همچنین اخبار منتشر شده مبنی بر ورود تانک‌های متعلق به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به خاک یمن را تکذیب و تأکید کرد: هرگونه تجاوز گسترده از این قبیل با پاسخ قاطعانه مردم یمن مواجه خواهد شد.

انصارالله آماده پاسخگویی به عربستان است/ تائید حضور اردن در حملات

جنبش انصارالله یمن در واکنش به حملات هوایی عربستان سعودی به این کشور از آمادگی خود برای پاسخگویی به این حملات خبر داد.

یک عضو ارشد جنبش انصارالله یمن گفت: انصارالله و کمیته‌های مردمی و انقلابی از آمادگی لازم برای پاسخگویی به حملات هوایی عربستان و دیگر کشورهای عربی به یمن برخوردار هستند.

از سوی دیگر، وزارت خارجه اردن با صدور بیانیه‌ای مشارکت مستقیم خود در حمله به یمن را تأیید کرد.

بر اساس اعلام رسانه‌های یمنی، تاکنون اجساد ۱۵ شهروند یمنی از جمله چند زن و کودک در زیر آوار کشف و بیرون کشیده شده‌اند.

در همین ارتباط، «محمد المنصور» از اعضای ارشد انصارالله گفت: کمیته‌های انقلابی تا ساعاتی دیگر بیانیه مفصلی را در خصوص حمله عربستان به یمن صادر می‌کنند.

وی افزود: «منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی، با وابستگی خود به آل‌سعود و پیروی از دستورات مقامات این رژیم، ارتش یمن را به کلی نابود کرده است.

وزارت خارجه چین نیز با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از وخامت اوضاع امنیتی در یمن در پی حملات عربستان، گفتگو را بهترین راه حل برای حل بحران این کشور دانست.

اسامی کشورهای شرکت کننده در تجاوز نظامی به یمن

منابع خبری از مشارکت ۱۰ کشور از جمله اعضای شورای همکاری خلیج فارس به جز عمان به همراه مصر، پاکستان و مغرب در تجاوز نظامی عربستان به یمن خبر می‌دهند.

ه جز عمان تمامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله عربستان، بحرین، امارات، کویت و قطر از در حملات هوایی تجاوزکارانه به یمن و غیرنظامیان این کشور مشارکت دارند.

در این میان اخبار ضد و نقیضی درباره مشارکت ترکیه در این تهاجم وجود دارد.

بر اساس این گزارش اردن، مصر، پاکستان، سودان و مغرب نیز از جمله دیگر کشورهای شرکت کننده در این به شمار می‌‎روند.

این درحالی است که برخی از کشورها از جمله آمریکا به صورت غیرمستقیم از حملات تجاوزکارانه به یمن حمایت می‌کنند. در همین رابطه سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: رئیس‌جمهور اوباما، اجازه تدارک حمایت لجستیک و اطلاعاتی از عملیات نظامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را صادر کرده است.

اخبار ضد و نقیض درباره مکان اختفای هادی

درحالیکه آخرین اخبار حاکی از فرار رئیس‌جمهور مستعفی یمن به جبیوتی بود، گفته می‌شود وی به عمان گریخته است. شبکه العالم در خبری فوری اعلام کرد که «منصور هادی»، رئیس‌جمهور مستعفی یمن به عمان گریخته است.

این در حالی است که بسیاری از رسانه‌ها از فرار هادی به جیبوتی خبر داده بودند.

پیشتر نیز یک منبع نزدیک به هادی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تصریح کرده بود که وی از یمن خارج نشده و تنها به مکانی دیگر در شهر عدن منتقل شده است.

شلیک اولین موشک توسط انصارالله به سمت عربستان

عضو سیاسی دفتر جنبش انصارالله یمن از شلیک اولین موشک توسط نیروهای این جنبش به خاک عربستان سعودی خبر داد. «فضل المطاع»، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن گفت: نیروهای این جنبش در اولین ساعات حمله عربستان به یمن، اولین موشک را از صعده به خاک عربستان شلیک کردند.

وی تأکید کرد: جنبش انصارالله در قبال حملات وحشیانه عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس سکوت نخواهد کرد.

شایان ذکر است جنبش انصارالله در بیانیه‌ای از آمادگی کامل خود برای مقابله با حملات هوایی عربستان و هم‌پیمانان آن خبر داده بود.

عربستان در اندیشه حمله زمینی به یمن

منبع نظامی آگاه در ارتش عربستان که نخواست نامش فاش شود گفت: ممکن است به منظور بازگرداندن «منصور هادی» به قدرت در یمن گزینه حمله نظامی زمینی به این کشور را در دستور کار خود قرار دهیم.

این منبع به جزئیات بیشتری در این خصوص اشاره نکرد.

خاطرنشان می‌شود، کشورهایی همچون مصر و پاکستان صراحتا از آمادگی خود برای مشارکت در حمله زمینی به یمن خبر داده‌اند.

استقرار حوثی‌ها در مرزهای عربستان/ توقف برخی پروازها در عربستان

منابع خبری از استقرار نیروهای انصارالله در مرزهای عربستان و توقف پروازهای هفت فرودگاه این کشور در پی حمله موشکی این جنبش خبر می‌دهند.

همچنین نیروهای جنبش انصارالله یمن و تعدادی زیادی از اعضای کمیته‌های انقلابی برای مقابل با هرگونه دخالت زمینی نظامی در این کشور در مرزهای عربستان مستقر شدند.

پایگاه العهد گزارش داد: در پی حمله موشکی نیروهای انصارالله به خاک عربستان، پروازهای هفت فرودگاه در جنوب این کشور تا اطلاع ثانوی متوقف شد.

گفتنی است، یک منبع آگاه در ارتش عربستان تهدید کرده است که این کشور هم‌اکنون در حال بررسی طرح حمله نظامی زمینی به یمن است.

نیروهای انصارالله اعلام کرده‌اند که با هرگونه تجاوز زمینی خارجی قاطعانه برخورد خواهند کرد.

تأکید مسکو بر حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی یمن

وزرات خارجه روسیه در خصوص تجاوز نظامی عربستان و هم‌پیمانان آن به یمن بیانیه صادر کرد.

این وزارتخانه در بیانیه خود ضمن ابراز نگرانی شدید از وخامت اوضاع امنیتی در یمن، بر لزوم توقف هرچه سریعتر حملات هوایی و از سرگیری گفتگوها برای حل بحران این کشور تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است: مسکو به شدت بر لزوم حفظ حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی یمن تأکید دارد.

در این بیانیه همچنین تصریح شده است: مسکو با تمامی طرف‌های درگیر در یمن در تماس بوده و برای یافتن راه حلی سیاسی جهت حل بحران این کشور تلاش می‌کند.

وزارت خارجه روسیه در پایان این بیانیه نیز اعلام کرده که قصد ندارد در پی وخامت اوضاع امنیتی در یمن، اتباع ساکن خود در این کشور را بیرون بکشد.

شایان ذکر است تاکنون بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت خود از تجاوز به خاک یمن را اعلام کرده و از آمادگی خود برای مشارکت در این حملات خبر داده‌اند.

سرنگونی جنگنده ارتش امارات در شمال یمن

یک جنگنده اماراتی شرکت کننده در تجاوز نظامی به یمن، لحظاتی پیش در منطقه «حرف سفیان» واقع در شمال یمن سرنگون شد.

بر اساس این گزارش، حملات جنگنده‌‎های سعودی به مناطق مختلف استان صعده همچنان ادامه دارد.

جنگنده های سعودی با مشارکت ۱۰ کشور از جمله کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (به استثنای عمان) از نیمه شب پنجشنبه حملات خود به مناطق مختلف یمن به ویژه شهر صنعا را آغاز کردند که در جریان آن تاکنون ۲۰ نفر شهید و شماری نیز زخمی شده‌اند.

شبکه تلویزیونی دولتی الاخباریه سعودی صبح امروز اعلام کرد که تجاوزگری نظامی به یمن موسوم به عملیات (طوفان کوبنده) تا تحقق اهداف خود ادامه خواهد یافت.

بمباران مناطق اطراف فرودگاه صنعا توسط جنگنده‌های سعودی

جنگنده‌های ارتش عربستان سعودی در تجاوزی جدید، مناطق اطراف فرودگاه‌ بین‌المللی شهر صنعا را هدف قرار دادند.

جنگنده‌های عربستان سعودی در ادامه حملات وحشیانه خود به مناطق مختلف یمن به ویژه استان‌های صنعا و صعده،اینبار مناطق اطراف فرودگاه بین‌المللی صنعا را هدف حملات هوایی خود قرار دادند.

بر اساس این گزارش، این حمله که ساعاتی پیش انجام شد چندین شهید و زخمی برجای گذاشته است. در جریان این حمله همچنین تعداد زیادی از منازل واقع در اطراف فرودگاه به طور کامل تخریب شدند.

رسانه‌های یمنی نیز از افزایش شمار شهدا و زخمی‌های در پی ادامه حملات تجاوزکارانه خبر می‌دهند.

منابع خبری همچنین از وقوع درگیری‌های شدید میان نیروهای حامی «منصور هادی» رئیس‌جمهور فراری و کمیته‌های انقلابی و ارتش در شهر عدن خبر دادند.

المیادین گزارش داد: تا ساعاتی دیگر مردم یمن در محکومیت تجاوز نظامی عربستان و هم‌پیمانان آن تظاهرات گسترده‌ای را در سراسر این کشور برگزار می‌کنند.

حمایت تشکیلات خودگردان فلسطین از تجاوز نظامی به یمن

تشکیلات خودگردان فلسطین با صدور بیانیه‌ای در خصوص تجاوز نظامی عربستان و هم‌پیمانان آن به یمن مدعی شد: ما از این حمله که با هدف حفظ وحدت یمن و حمایت از مشروعیت دولت آن انجام شده است، حمایت می‌کنیم.

در بیانیه این تشکیلات همچنین آمده است: ما در عین حال از راه حل گفتگو برای پایان بحران یمن استقبال می‌کنیم.

از سوی دیگر، «سعد الحریری» رئیس جریان المستقبل لبنان نیز ضمن «شجاعانه» خواندن تجاوز نظامی عربستان به یمن از این اقدام حمایت کرد.

حمایت فرانسه و انگلیس از تجاوز نظامی به یمن

فرانسه و انگلیس با صدور بیانیه‌هایی جداگانه، حمایت خود از تجاوز نظامی عربستان به یمن را اعلام کردند. وزارت امور خارجه انگلیس در خصوص تجاوز نظامی عربستان و هم‌پیمانان آن بیانیه صادر کرد.

این وزارتخانه در بیانیه خود آورده است: حمله نظامی به یمن برای حمایت از مشروعیت مورد تأیید لندن است.

در این بیانیه همچنین آمده است: ما در نهایت راه حل سیاسی را بهترین راهکار برای حل بحران یمن می‌دانیم.

وزارت خارجه انگلیس در بیانیه خود همچنین مدعی شده است: رفتار حوثی‌ها و روحیه توسعه‌طلبانه آنها از عومل اصلی شکست راهکارهای سیاسی برای حل بحران یمن به شمار می‌رود.

از سوی دیگر وزارت امور خارجه فرانسه نیز با صدور بیانیه‌ای حمایت خود از تجاوز نظامی به یمن را اعلام کرد.

این وزارتخانه بیانیه خود اعلام کرد: عملیات «طوفان کوبنده» در یمن به درخواست دولت قانونی این کشور به ریاست «منصور هادی» صورت گرفت.

در ادامه این بیانیه آمده است: دولت پاریس تا زمان بازگشت آرامش و ثبات به یمن در کنار شرکای خود خواهد ایستاد.

حملات نظامی به یمن ادامه خواهد داشت

«ریاض یاسین» وزیر امور خارجه دولت مستعفی یمن از حملات نظامی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به کشورش استقبال کرد.

وی مدعی شد: این حملات به درخواست دولت یمن و با هدف پایان بخشیدن به اشغال حوثی ها صورت گرفت و تا احیای مشروعیت دولت یمن ادامه خواهد داشت.

یاسین گفت: نخستین حملات نظامی به یمن با هدف از بین بردن توان حوثی ها از طریق جنگنده ها صورت گرفت.

بیانیه وزارت خارجه ترکیه در تأیید تجاوز نظامی به یمن

پس از وزارت‌های امور خارجه فرانسه و انگلیس، وزارت خارجه ترکیه نیز در حمایت از تجاوز نظامی به یمن بیانیه صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: حمله نظامی به یمن توسط عربستان و دیگر کشورها مورد تأیید دولت آنکارا است.

این وزارتخانه در بیانیه خود همچنین آورده است: حوثی‌ها و حامیان خارجی آنها باید از اقداماتی که صلح و امنیت منطقه را به خطر می‌اندازد، دست بکشند.

در این بیانیه همچنین تصریح شده است: عربستان سعودی پیش از آغاز عملیات «طوفان کوبنده»، آنکارا را در جریان این موضوع قرار داده بود.

از سوی دیگر منابع خبری عزیمت چهار کشتی جنگی مصر به سمت دریای سرخ از طریق کانال سوئز خبر می‌دهند.

کنترل نیروهای مردمی یمن بر۳۵روستای نجران عربستان/ورودهادی به ریاض

انصارالله یمن کنترل ۳۵ روستای عربستان در منطقه نجران را در اختیار خود گرفتند.

همچنین شبکه المیادین از ورود عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن به ریاض خبر دادند.

هادی قرار است از ریاض برای شرکت در نشست سران اتحادیه عرب به شرم شیخ مصر سفر کند.

دور جدید حملات شبانه به یمن/شماری شهید و زخمی شدند

جنگنده های عربستان سعودی نیمه های شب گذشته نیز حملات هوایی خود را به مناطق مختلف یمن از سر گرفتند.

در یکی از این حملات منطقه «کتاف» در استان صعده هدف قرار گرفت که بر اثر آن شماری از شهروندان یمن شهید و زخمی شدند.

همچنین صنعاء پایتخت یمن نیر شاهد حملات هوایی بود.

در تحولی دیگر پادگان نظامی ۳۳ در شمال منطقه اضاله هدف حملات سعودی قرار گرفت.

تظاهرات مردم بحرین در اعتراض به حمله عربستان به یمن

شهروندان بحرین شب گذشته در اعتراض به حملات عربستان سعودی به یمن تظاهرات کردند.

این تظاهرات در شماری از مناطق بحرین صورت گرفت و معترضین با سر دادن شعارهایی مخالفت خود را با تجاوز به خاک یمن اعلام کردند.

تماس اردوغان با اوباما درباره یمن و ایران

رئیس جمهور ترکیه در تماس تلفنی با همتای امریکایی خود در مورد مسائلی همچون تحولات یمن و مذاکرات هسته ای ایران به گفتگو پرداخت.

«رجب طیب اردوغان» و «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا، درباره بحران یمن تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند.

شورای امنیت ملی آمریکا در توئیتر خود گزارش داده که رهبران آمریکا و ترکیه همچنین موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران و همکاری برای مبارزه با داعش را نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار داده‌اند.

ترکیه و آمریکا هر دو از حملات عربستان سعودی به یمن حمایت کرده اند. لازم به ذکر است دخالت های ترکیه در سوریه و انتقال تروریست ها از این کشور به سوریه یکی از عوامل افزایش قدرت گروه های تروریستی همچون داعش و جبهه النصره در سوریه بوده است.

بیانیه حزب الله لبنان

حزب الله لبنان در بیانیه ای حملات عربستان سعودی و آمریکا به یمن را محکوم کرد.

در این بیانیه مشارکت برخی کشورهای عربی و غیر عربی در حملات نظامی به یمن و فراهم کردن پوشش سیاسی برای آن محکوم شده است.

در ادامه بیانیه گفته شده است: این ماجراجویی دور از عقل و تدبیر و توجیهات آن از سوی عربستان سعودی، حال و آینده منطقه را در معرض تنش، بحران و خطر قرار می دهد.

حزب الله لبنان اعلام کرد: حمله به یمن تجاوز آشکار به ملتی محسوب می شود که می خواهد خود بدون دخالت کشورهای دیگر چه کشورهای همسایه و چه جهان تصمیم بگیرد.

در ادامه بیانیه از عربستان سعودی و هم پیمانان آن خواسته شده است که فورا و بدون هر گونه پیش شرط به این تجاوز پایان دهند.

گفتگوی تلویزیونی رهبر انصارالله

«عبدالملک الحوثی» رهبر انصارالله یمن در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت: نیروهای شر و جنایتکار با تجاوز خود به یمن ملت و نهادهای دولت را هدف قرار دادند.

وی با بیان این مطلب افزود: گروه های ظالم و در راس آن عربستان سعودی نماینده آمریکا و اسرائیل هستند. عربستان ابزار آمریکا و اسرائیل برای اجرای پروژه هایشان هستند.

عبدالملک الحوثی در ادامه گفت: مردم یمن شکار آسانی نیستند و متجاوزان بهای سنگین حملات خود را پرداخت خواهند کرد. این حمله روح عزت و آزادگی را در مردم یمن احیا کرد.

وی خاطرنشان کرد: نظام عربستان سعودی اگر به آمریکا تکیه کرده است ملت یمن به خدا تکیه کرده است. مردم یمن با تمام توان خود به حملات پاسخ خواهد داد و هرگز خواری و حقارت را نخواهد پذیرفت.

رهبر حوثی های یمن با اعلام اینکه مردم یمن خاک این کشور را به گورستان متجاوزان تبدیل خواهد کرد توصیه کرد که عاملان حمله حملات خود را متوقف کنند چرا که در غیر اینصورت تمامی گزینه ها روی میز خواهد بود.

عبدالملک الحوثی خطاب به مردم یمن نیز خواستار مقابله با حملات نظامی به این کشور شد و پیشنهاد کرد که یک جبهه داخلی و یک جبهه برای مقابله با حملات تشکیل دهند. وی همچنین خواستار تشکیل جبهه رسانه ای و سیاسی در شرایط فعلی یمن شد.

افزایش آمار شهدا

وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که از آغاز حملات عربستان سعودی به یمن تاکنون ۳۹ نفر از شهروندان این کشور در حملات هوایی به شهادت رسیده اند.

خاطرنشان می شود عربستان سعودی روز گذشته در اقدامی مداخله جویانه و با همراهی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و برخی کشورهای عربی و غربی حملات هوایی به یمن را آغاز کرده اند.

پیشنهاد عراق

«ابراهیم الجعفری» وزیر امور خارجه عراق، در بیانیه ای بر ضرورت استفاده از راهکارهای سیاسی برای حل بحران یمن تاکید کرد.

وی از سران کشورهای عربی خواست که برای ارائه بهترین راه حل برای حل بحران یمن و به دور از گزینه نظامی تلاش های سیاسی خود را افزایش دهند.

ابراهیم الجعفری در ادامه بر ضرورت دخالت نکردن در امور داخلی یمن تاکید کرد.

در این بیانیه که در حاشیه نشست مقدماتی وزیران امور خارجه کشورهای عربی در شرم الشیخ صادر شد آمده است: در صورتی که تلاش ها در جهان برای مبارزه با تروریسم انجام نشود این پدیده همه کشورهای دنیا را درگیر خواهد کرد.

وزارت امور خارجه عراق روز گذشته نیز با صدور بیانیه ای نگرانی خود را از دخالت نظامی در یمن ابراز و بر ضرورت به کارگیری روش گفتگوهای سازنده برای حل بحران این کشور تاکید کرده بود.

سقوط پهپاد نظامی سعودی در یمن/بمباران میادین نفتی در استان مأرب

یک پهباد نظامی عربستان سعودی امروز در منطقه «الصباحه» در غرب صنعاء سقوط کرد.

در مورد سقوط این پهپاد به جزئیات بیشتری اشاره نشده است. از سوی دیگر جنگنده های سعودی در ادامه حملات هوایی خود به یمن منطقه «صافر» در مأرب در شمال شرق یمن را بمباران کردند.

این حملات میادین نفتی در استان مأرب را هدف قرار داده بود. نیروی هوایی عربستان سعودی همچنین صبح امروز مناطق مختلف صنعاء پایتخت یمن را نیز بمباران کرد.

انفجار در پایتخت یمن ۸ زخمی بر جا گذاشت

منابع امنیتی یمن از زخمی شدن ۸ نفر در انفجاری در شهر صنعاء پایتخت یمن خبر دادند.

منابع امنیتی یمن اعلام کردند که یک بمب در بازار منطقه «باب السباح» در صنعاء منفجر شد.

بر اثر این انفجار دستکم ۸ نفر زخمی شدند. این انفجار در حالی صورت گرفت که جنگنده های عربستان سعودی از روز گذشته تاکنون با حمایت برخی کشورهای عربی و غیر عربی حملات هوایی خود را به مناطق مختلف یمن آغاز کرده اند.

پیش بینی سی‎ان‎ان درباره پیامدهای حمله زمینی به یمن

«ایان لی» خبرنگار شبکه سی ان ان در گزارشی با اشاره به درخواست عربستان از کشورهای مختلف برای مشارکت در جنگ یمن، گفت: مصر از نزدیک تحولات یمن را دنبال می کند. عربستان سعودی از مصر خواسته است تا در عملیات یمن کمک کند. مصر نیز اعلام کرده است اگر از قاهره درخواست شود، نیروی زمینی برای عملیات یمن وارد عمل می کند. اینکه مصر چنین موضعی را درباره اقدام نظامی کشور دیگری در منطقه اتخاذ کند، بی سابقه است.

مصر آمادگی خود را برای وارد کردن نیروی هوایی و نیروی دریایی خود اعلام کرده است و اینکه اگر لازم باشد و از آن درخواست شود، حتی از نیروی زمینی خود برای این منظور استفاده خواهد کرد.

در همین رابطه چهار ناو جنگی مصر در دریای سرخ حضور دارند تا از آبراه حساس منطقه (باب المندب) محافظت کنند. این آبراه برای مصر نیز به منظور دستیابی به کانال سوئز بسیار اهمیت دارد.

فاصله یمن با کشورهای آفریقایی فقط بیست کیلومتر است و درنتیجه می بینیم که یمن فاصله زیادی با آفریقا ندارد. مصر می خواهد مانع از بروز هرگونه مشکلی در تنگه مذکور شود. درعین حال، باید توجه داشت که مصر مدیون عربستان سعودی است. عربستان سعودی چندین میلیارد دلار کمک مالی و پشتیبانی های دیگر از مصر داشته است. به همین علت است که می بینیم مصر تا این اندازه حمایت شدید از این اقدام عربستان سعودی دارد.

اما درباره ورود نیروی زمینی مصر به یمن باید به گذشته تاریخی منطقه توجه داشت. مصر در سال هزار و نهصد و شصت از نیروی زمینی خود در یمن استفاده کرد که وضعی شبیه ویتنام برای آمریکا را برای مصر رقم زد. مصر شمار زیادی از نیروهای خود را در آن جنگ از دست داد. اگر نیروهای نظامی مصر و کشورهای دیگر در یمن وارد عمل شوند، به احتمال زیاد شاهد همان وضع گذشته خواهیم بود.

یمن مناطق کوهستانی دارد که حوثی ها سالها در آنجا جنگیده اند و این مناطق را به خوبی می شناسند. حوثی ها در استفاده از شیوه های جنگ چریکی بسیار تبحر دارند. بنابراین ورود به عملیات نظامی در یمن، جنگی بسیار خونین را به همراه خواهد داشت. ژنرالهای مصری به خوبی ماجرای دهه هزار و نهصد و شصت را به خاطر دارند و نمی خواهند آن رویداد بار دیگر تکرار شود.

مذاکره تنها راه حل بحران یمن است/ تفاوت اوکراین با یمن چیست

«سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه، تأکید کرد: تنها راه حل بحران یمن مذاکره است. بازی بر سر اختلافات شیعه و سنی در یمن بسیار خطرناک است. مسکو بر از سرگیری مذاکرات فرستاده سازمان ملل به یمن تأکید دارد و امیدوار است که دیگر کشورها نیز برای حل بحران یمن مانند روسیه عمل کنند.

وزیر خارجه روسیه افزود: مسکو شش ماه پیش بیانیه بین‌المللی فراگیری را پیشنهاد کرد که درباره عدم دخالت در امور کشورها و نیز عدم پذیرش تغییر دولت‌ها از طریق کودتاها بود.

وزیر خارجه روسیه از اقدامات آمریکا و معیارهای دوگانه آن در قبال بحران یمن و بحران سیاسی اوکراین انتقاد کرد.

لاوروف در پایان تأکید کرد: واشنگتن از «عبدربه‌ منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی یمن حمایت کرد اما از رئیس جمهور سابق اوکراین هیچ حمایتی نکرد.

گفتگوی تلفنی پادشاه عربستان و اردوغان

سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان سعودی امروز با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه تلفنی گفتگو کرد.

حمله نظامی عربستان سعودی به یمن محور گفتگوهای طرفین بود. توسعه روابط دوجانبه و رویدادهای منطقه و جهان از دیگر موضوعات مورد بحث در این گفتگو بود.

پادشاه عربستان سعودی اردوغان را در جریان حملات نظامی ریاض به یمن قرار داد.

کشته شدن ۲۰ غیر نظامی در حمله عربستان به استان صعده

عربستان سعودی دور جدید حملات هوایی خود را به استان صعده یمن از سر گرفت. در این حملات که امروز صورت گرفت دستکم ۲۰ غیر نظامی کشته شدند.

جنگنده های عربستان سعودی از روز گذشته با حمایت برخی کشورهای عربی و غیر عربی حملات هوایی خود را به مناطق مختلف یمن آغاز کرده اند.

بمباران غرب یمن/تظاهرات ضد سعودی در تعز

مردم استان تعز یمن امروز با برپایی تظاهراتی خشم خود را از حملات نظامی عربستان سعودی به یمن ابراز کردند.

شهروندان یمنی از ارتش این کشور خواستند که به حملات سعودی ها پاسخ دندان شکن دهد.

همچنین خطیبان نماز جمعه صنعاء پایتخت یمن نیز امروز در خطبه های نماز جمعه حمله عربستان سعودی به یمن را محکوم کردند و خواستار واکنش به این حملات شدند.

از سوی دیگر جنگنده های عربستان سعودی امروز در تازه ترین حملات خود منطقه «الصلیف» در غرب یمن را بمباران کردند.

تحولات روزهای پیش یمن و تجاوز عربستان به این کشور در اینجا قابل بازیابی است.