به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید تمجید روز گذشته «باراک اوباما» از «هیلاری کلینتون» را به منزله حمایت رسمی وی از نامزدی کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا ندانست. «جاش ارنست» سخنگوی دفتر ریاست جمهوری آمریکا با بیان این مطلب گفت اوباما هنوز تصمیمی برای حمایت رسمی از هیچ نامزدی نگرفته است.

بر این اساس اوباما برای هر گونه حمایت رسمی منتظر نتایج انتخابات درون حزبی خواهد ماند. ارنست با بیان این که افراد دیگری هستند که نامشان به عنوان نامزدهای انتخاباتی مطرح است تاکید کرد این افراد ممکن است تا آخرین لحظه برای ورود به گود انتخابات تامل کنند.

این مطلب پس از حمایت ضمنی روز گذشته اوباما از اعلام رسمی نامزدی کلینتون در دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام می شود. اوباما در واکنش به این خبر ضمن تمجید از توانایی های کلینتون گفت وی یک رئیس جمهوری «عالی» برای آمریکا خواهد شد. این در حالی است که نظرسنجی ها نشان می دهد بخت کلینتون برای معرفی شدن به عنوان نامزد اصلی حزب دمکرات در این انتخابات بسیار بالا است.

گفتنی است روز گذشته «هیلاری کلینتون« با انتشار ویدیویی رسما از تمایل خود برای ورود به گود رقابت های انتخاباتی برای رسیدن به ریاست جمهوری آمریکا و حانشینی اوباما خبر داد.