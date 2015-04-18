آزادسازی پالایشگاه استراتژیک بیجی و هلاکت ۵۰ تروریست تکفیری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، رائد شاکر جودت فرمانده رئیس پلیس عراق از شکسته شدن محاصره از نیروهای عراقی در داخل پالایشگاه بیجی و آزادسازی این پالایشگاه خبر داد.

وی افزود: نیروهای پلیس وارد پالایشگاه بیجی شده و آن را آزاد کردند و این پس از شکسته شدن محاصره نیروهای محاصره شده در داخل این پالایشگاه و ملحق شدن به آنها بود.

جودت تاکید کرد: پلیس عراق به عملیات پاکسازی کامل پالایشگاه از لوث تروریستها ادامه می دهند.

یک منبع امنیتی در استان صلاح الدین نیز اعلام کرد: نیروهای مبارزه با تروریسم اطراف پالایشگاه بیجی را پاکسازی کردند و بیش از ۵۰ تروریسم را به هلاکت رساندند و ادوات آنها را منهدم کردند.

شایان ذکر است که چند ساعت قبل نیروهای امنیتی عراقی موفق به ورود به پالایشگاه بیجی در شمال تکریت شده بودند.