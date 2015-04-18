آزادسازی دو روستای جدید در جنوب کرکوک/هلاکت ۳۵ داعشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، یک منبع امنیتی در کرکوک اعلام کرد: نیروهای پیشمرگه و مبارزه با تروریسم وابسته به اتحادیه میهنی کردستان عراق امروز موفق به آزادسازی دو روستای بانشاخ بزرگ و کوچک از توابع داقوق در ۴۰ کیلومتری جنوب کرکوک شدند.

به گفته این منابع در این عملیات ۳۵ داعشی به هلاکت رسید و مقادیر زیادی سلاح و مهمات تکفیری ها به دست نیروهای پیشمرگه افتاد.

این منبع بیان کرد: افراد مسلح اجساد کشته شدگان خود را رها کرده و به سوی مناطق صحرایی گریختند.

شایان ذکر است که نیروهای پیشمرگه امروز همچنین موفق به آزاد سازی روستاهای العزیزیه و العطشانه از توابع داقوق شده بودند.