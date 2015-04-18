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۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۲۱:۱۰

آزادسازی دو روستای جدید در جنوب کرکوک/هلاکت ۳۵ داعشی

آزادسازی دو روستای جدید در جنوب کرکوک/هلاکت ۳۵ داعشی

منابع عراقی از آزاد سازی دو روستای جدید در جنوب کرکوک در ادامه عملیات علیه داعش در این منطقه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، یک منبع امنیتی در کرکوک اعلام کرد: نیروهای پیشمرگه و مبارزه با تروریسم وابسته به اتحادیه میهنی کردستان عراق امروز موفق به آزادسازی دو روستای بانشاخ بزرگ و کوچک از توابع داقوق در ۴۰ کیلومتری جنوب کرکوک شدند.

به گفته این منابع در این عملیات ۳۵ داعشی به هلاکت رسید و مقادیر زیادی سلاح و مهمات تکفیری ها به دست نیروهای پیشمرگه افتاد.

این منبع بیان کرد: افراد مسلح اجساد کشته شدگان خود را رها کرده و به سوی مناطق صحرایی گریختند.

شایان ذکر است که نیروهای پیشمرگه امروز همچنین موفق به آزاد سازی روستاهای العزیزیه و العطشانه از توابع داقوق شده بودند.

کد مطلب 2536958

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