ثبت نام آزمون آیلتس آکادمیک و جنرال آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی علوی فاضل با اعلام این خبر افزود: ثبت نام آزمون آیلتس در دو ماژول آکادمیک و جنرال از روز دوشنبه سی و یكم فروردین ماه آغاز شده است.

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد گفت: متقاضیان برای ثبت نام خود می توانند بصورت آنلاین روی وب سایت English.iau.ac.ir اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: این آزمون روز شنبه ۲۳ خرداد ماه سال ۹۴ در تهران به آدرس انتهای پل دوم حافظ، روبروی تالار بورس، پلاک ۳۰۳ برگزار خواهد شد. نتایج این آزمون در روز شنبه ۶ تیرماه از طریق results.ielts.org اعلام می شود.

علوی فاضل تأكید کرد: درخصوص انصراف و انتقال زمان آزمونها و تغییر ماژول از آكادمیك به جنرال و بالعكس پس از ثبت نام قطعی تنها پیش از بازه زمانی ۳۵ روز مانده به تاریخ كتبی امكان پذیر است.

وی درباره برنامه گسترش برگزاری آزمون های آیلتس گفت: در حال حاضر معاونت سنجش و پذیرش در پی آن است كه تعداد واحدهای برگزار كننده آزمون های آیلتس و EPT را افزایش دهد، بطوریكه هر داوطللب بتواند بدون پرداخت هزینه اضافه برای سفر به شهرهایی كه در آنها این آزمونها برگزار می شود در شهر خود یا نزدیك به محل سكونت شركت كند.

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد درباره اینکه هم اكنون كدام واحدها برگزاركننده آزمون آیلتس هستند، خاطرنشان كرد: در حال حاضر در شهرهای تهران، همدان، اصفهان،دزفول، شیراز، كرمانشاه و رشت آزمون برگزار می شود و این روند رو به توسعه ادامه دارد. البته آزمون فعلی فقط مخصوص تهران است.