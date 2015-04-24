به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) در جدیدترین گزارش خود در خصوص وضعیت کودکان یمنی پس از تجاوز نظامی آل سعود به این کشور، اعلام کرد: در پی این تجاوز نظامی که ۲۷ روز به طول انجامید ۱۱۵ کودک یمنی به شهادت رسیدند.

پیشتر نیز ائتلاف مدنی یمن در گزارشی اعلام کرد که در میان قربانیان تجاوز نظامی آل سعود به یمن بیش از ۶۰۰ زن و کودک دیده می شود.

انتشار این آمار در حالی است که جنگنده های ارتش عربستان سعودی همچنان به حملات هوایی خود به مناطق مسکونی و انبارهای نگهداری مواد غذایی و دارویی ادامه می دهند.