چاپ دوازدهم «خمپاره خواب آلود» درنمایشگاه کتاب تهران عرضه می شود

اکبر صحرایی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب، گفت: پس از اینکه چاپ یازدهم این کتاب به پایان رسید، برای عرضه در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران چاپ دوازدهم کتاب از سوی نشر پویش تجدید چاپ شده است.

این نویسنده آثار دفاع مقدس در حوزه کودک و نوجوان از تجدید چاپ کتاب «تپه جاوید و راز اشلو» که بر اساس زندگی شهید مرتضی جاویدی نوشته شده هم خبر داد و افزود: چاپ نهم این کتاب نیز از سوی نشر ملک اعظم در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ارایه می شود.

صحرایی که برای نمایشگاه کتاب تهران جلد پنجم مجموعه دار و دسته دارعلی را با عنوان "مین سوسکی" آماده عرضه دارد از حضور در این رویداد سالانه خبر داد و گفت: برای گفتگو با مخاطبان کتابهایم در غرفه های ملک اعظم و سوره مهر ناشر آثارم در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور خواهم داشت.