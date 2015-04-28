  1. استانها
  2. فارس
۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۲۲

صحرایی به مهر خبرداد:

چاپ دوازدهم «خمپاره خواب آلود» درنمایشگاه کتاب تهران عرضه می شود

چاپ دوازدهم «خمپاره خواب آلود» درنمایشگاه کتاب تهران عرضه می شود

شیراز- در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مجموعه طنز «خمپاره خواب آلود» تا چاپ دوازدهم عرضه می شود.

اکبر صحرایی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب، گفت: پس از اینکه چاپ یازدهم این کتاب به پایان رسید، برای عرضه در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران چاپ دوازدهم کتاب از سوی نشر پویش تجدید چاپ شده است.

این نویسنده آثار دفاع مقدس در حوزه کودک و نوجوان از تجدید چاپ کتاب «تپه جاوید و راز اشلو» که بر اساس زندگی شهید مرتضی جاویدی نوشته شده هم خبر داد و افزود: چاپ نهم این کتاب نیز از سوی نشر ملک اعظم در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ارایه می شود.

صحرایی که برای نمایشگاه کتاب تهران جلد پنجم مجموعه دار و دسته دارعلی را با عنوان "مین سوسکی" آماده عرضه دارد از حضور در این رویداد سالانه خبر داد و گفت: برای گفتگو با مخاطبان کتابهایم در غرفه های ملک اعظم و سوره مهر ناشر آثارم در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور خواهم داشت.

کد مطلب 2563222

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها