کنگره توانایی مخالفت با توافق هسته ای ایران را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، برخی منابع آگاه از عدم اطمینان «جان بینر» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، به جلب آراء کافی برای حمایت از طرح «بازنگری توافق هسته ای ایران» خبر دادند.

جان بینر در یک جلسه محرمانه به این حقیقت اذعان داشته است که حزب جمهوری خواه در صورت تصویب قطعنامه ضد ایرانی از آراء کافی برای لغو وتوی احتمالی «باراک اوباما» برخوردار نخواهد بود.

به ادعای شاهدان عینی، وی که در جمع یهودیان جمهوری خواه صحبت می کرد به آنها گفت: انتظار ندارم که بیش از دو سوم کنگره از طرح ابطال وتوی اوباما حمایت کنند.

لایحه بازنگری توافق هسته ای ایران طی هفته جاری در صحن کامل مجلس سنا به بحث گذاشته خواهد شد.

گفته می شود که جمهوری خواهان از این اظهار نظر بینر دلسرد شده اند و آن را به معنای عدم توانایی کنگره در توقف مذاکرات هسته ای ایران تلقی می کنند.