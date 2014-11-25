آخرین واکنش سنای آمریکا به تمدید مذاکرات با ایران/ تشدید اختلاف دموکراتها و جمهوریخواهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان بی سی نیوز، "دایان فاین استاین" در خصوص تمدید مذاکرات هسته‌ ای ایران اعلام کرد: پیشرفت کافی صورت گرفته در مذاکرات بین گروه 1+5 و ایران تمدید مذاکرات را توجیه می‌کند. من از این تصمیم برای تمدید مذاکرات حمایت می‌کنم چرا که این مذاکرات تنها راهی است که می‌ توان از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اطمنیان حاصل کرد.

رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا در ادامه گفت: تحریم‌ های سنگین ما به قوت خود باقی خواهد بود و اقتصاد ایران تضعیف خواهد شد. از نوامبر گذشته ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق موقت پایبند بوده و برنامه هسته‌ ای این کشور نه تنها متوقف شده بلکه مورد بازنگری قرار گرفته است. امروز ایران نسبت به قبل از آغاز مذاکرات از دستیابی به سلاح اتمی بیشتر دور شده است.

این وضعیت در حالی است که شب گذشته و پس از اعلام توافق برای تمدید مذاکرات برخی از سناتورهای سر‌شناس جمهوریخواه گفتند که کنگره آمریکا باید جنبه‌های توافق نهایی هسته‌ ای با ایران را بررسی کند و تمدید مذاکرات باید با افزایش تحریم‌ ها همراه باشد.

سناتور جان مک‌کین، لیندسی گراهام و کلی آیوت پس از اعلام پایان مذاکرات وین با انتشار بیانیه ای خواستار این مطلب شدند.

در این بیانیه آمده است: ما باور داریم که این آخرین دور از تمدید مذاکرات باید با افزایش تحریم‌ها و الزام دولت به ارسال هرگونه توافقی به کنگره و اخذ موافقت این نهاد همراه باشد.

همچنین سناتور باب کراکر یکی دیگر از رهبران جمهوریخواهان هم با صدور بیانیه‌ای اعلام داشته است که می‌ترسد تمدید مکرر زمان مذاکرات، از قدرت اهرم فشار آمریکایی‌ها در مذاکرات بکاهد.

کراکر همچنین اعلام داشته است که ترجیح می‌دهد که دولت مذاکرات را ادامه بدهد تا اینکه یک توافق بد را با ایران امضاء کند و با این توافق، بی‌ثباتی بیشتری در منطقه و جهان ایجاد شود.