به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه شورای مرآت ( شورای مجازی تنظیم بخشنامه ها و آیین نامه های دانشگاه) به ریاست حمید میرزاده صبح امروز با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.

در این جلسه حمید میرزاده با تشریح خلاصه ای از وظایف و فعالیت های این شورا در دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: با شروع به کار شورای مرآت رفت و برگشت بخشنامه ها کاهش یافته و یکی از نتایج این جلسات کاهش ۳۰ هزار آیین نامه و بخشنامه به ۳ هزار صفحه بعد از پایش و تنقیح دوباره است.

اطلاع رسانی و ارسال بخشنامه دو موضوع کاملا متفاوت است

وی با بیان اینکه نباید اطلاع رسانی در دانشگاه را با بخشنامه دسته بندی کرد، تاکید کرد: این دو موضوع کاملا متفاوت هستند و نباید اطلاع رسانی در بخش های مختلف دانشگاه را با صدور بخشنامه یکی دانست و در ارائه آمار آن اشتباه کرد، بی شک این شورا، مجمعی برای تشخیص منافع و مصالح دانشگاه است که بر پایه هم اندیشی و مشورت تاسیس شده و تا به امروز به فعالیت پرداخته است.

رئیس دانشگاه آزاد با بیان اینکه برای توسعه علم و فن آوری در کشور چاره ای جز حرکت در این مسیر نداریم، گفت: این که امروز قدرتمندان جهان به پای میز مذاکره بازگشتند و ایران عزتمندانه با تمامی آنها به گفتگو نشسته است ناشی از توان بالای علمی کشور است، امروز نتیجه و حاصل ۵۰ سال کار علمی و تحقیقاتی دانشمندان ایران زمین توانمندی هسته ای ایران است توانمندی که موجب سربلندی و عزت ایرانیان شده و هیچ کس نمی تواند این واقعیت را انکار کند.

میرزاده با بیان اینکه عظمت امروز ایران ناشی از دانش است، گفت: اینکه رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کردند توسعه همزمان دانش، فرهنگ و اقتصاد موجب توسعه و پیشرفت کشور است به خوبی در جریان پرونده هسته ای کشور مشاهده می شود و اگر دانش هسته ای دانشمندان جوان کشور نبود کشورهای غربی به هیچ وجه پای میز مذاکره بازنمی گشتند.

تمامی برنامه ها باید در مسیر توسعه علم و فن آوری ترسیم شود

وی با بیان اینکه در این مسیر باید از هرگونه سیاسی کاری پرهیز کنیم، گفت: امروز وظیفه داریم تنها در مسیر دانش و توسعه آن حرکت کنیم و در این چارچوب باید تمامی حرکت ها و برنامه های ما در این زمینه طراحی و اجرایی شود. نباید اجازه دهیم دانشگاه به باشگاه گروه های سیاسی و جولانگاه آنها تبدیل شود، زیرا سیاسی کاری در محیط علم و دانش به هیچ وجه قابل قبول نیست.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به کارکردهای شورای مرآت اشاره کرد و گفت: این شورا باید با تشکیل کمیسیون هایی، شور خاصی در ارائه راهکارها و برنامه های راهبردی به منظور تحقق اهداف و برنامه های کلان دانشگاه ایجاد کند زیرا هدف اصلی از تشکیل این شورا نیز همین بوده است.

میرزاده با اشاره به برنامه های متعددی که در دانشگاه آزاد اسلامی در دستور کار قرار دارد اظهار داشت: توسعه علم و فن آوری در دانشگاه آزاد اسلامی مهمترین برنامه سال جاری است و تمامی برنامه ها و سیاست ها باید در این مسیر باشد، حرکت اصلی دانشگاه آزاد اسلامی در مسیر توسعه علم و فن آوری باید در جهت رفع نیازهای داخلی کشور باشد و هدف از تاسیس مراکز رشد و پارک های علم و فن آوری و اجرای برنامه های مختلف پژوهشی نیز در این راستا تدوین شده است.

اعتبار پژوهشی دانشگاه در سال جاری ۲ برابر شده است

وی با بیان اینکه اهمیت پژوهش در این دانشگاه سبب شد تا اعتبار این بخش را دو برابر افزایش دهیم، تاکید کرد: به لطف خدا از مهرماه ۹۲ تاکنون ۲۸ مرکز رشد و ۱۸۳ شرکت دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد شده و در حال حاضر آمار کلی آن به ۶۱ مرکز و ۴۵۱ شرکت رسیده است، بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال ۹۶ تعداد مراکز رشد به ۱۵۰ مرکز و شرکت های دانش بنیان به ۸۰۰ شرکت افزایش خواهد یافت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به سند توسعه علم و فن آوری که در تابستان گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، گفت: بر اساس این سند ۵۰ درصد از تولید ناخالص ملی کشور تا پایان سال ۱۴۰۴ می بایست از اقتصاد دانش بنیان تامین شود که این موضوع وظیفه سنگینی را بر دوش جامعه دانشگاهی برای توسعه علم و فن آوری در کشور گذاشته است، شورای مرآت باید در این زمینه با نگاه دقیق و آسیب شناسانه به بخش های سیاست گذار دانشگاه مشاوره دهد تا بتوان هر چه بهتر مسیر پیش رو را طی کند.

میرزاده با بیان اینکه از جمله برنامه های دیگر دانشگاه اجرای طرح های فرهنگی ماندگار، کاهش هزینه ها، افزایش درآمد و چابک سازی است، گفت: اجرای طرح تجمیع که با هدف چابک سازی و کاهش بروکراسی موجود در دانشگاه و کاهش هزینه ها قرار است اجرا شود در همین راستا تدوین شده است.

وی با بیان اینکه چابک سازی و کاهش بروکراسی برای دانشگاه آزاد اسلامی ضروری است، تاکید کرد: با وضعیت کنونی و این شمار از نیروی انسانی نمی توان به اهداف مورد نظر رسید و هزینه های بسیاری به دانشگاه تحمیل خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ضرورت رعایت حرمت دانشجویان در دانشگاه نیز گفت: دانشجویان ولی نعمتان اصلی دانشگاه آزاد اسلامی هستند و نمی توان شاهد کوچکترین بی حرمتی به آنان در محیط اداری و آموزشی دانشگاه بود، دانشجویان امانت خانواده ها در نزد ما هستند و تمامی مسئولان و کارکنان دانشگاه باید به این موضوع توجه کنند.