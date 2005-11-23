به گزارش خبرگزاري"مهر"، دبيرخانه هيات نظارت بر مطبوعات اعلام كرد: در سي وچهارمين و سي و پنجمين جلسه از دهمين دوره هيات نظارت بر مطبوعات كه مورخ 23/8/84 و 30/8/84 در دفتر وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شد با انتشار 2 نشريه الكترونيكي، 7 ماهنامه، 5 دوهفته نامه، 27 ماهنامه، يك دوماهنامه و 5 فصلنامه موافقت شد.
بنا براين گزارش و براساس موافقت دبيرخانه هيات نظارت، احمد توكلي نماينده مردم تهران ماهنامه" فردا" را منتشر مي كند.
مديرمسؤولي اين ماهنامه را نيز حميدرضا كاتوزيان نماينده ديگر مردم تهران و استاد دانشگاه صنعتي شريف بر عهده دارد.
توكلي در سال 1377 روزنامه فردا را منتشر مي كرد.
محمدجواد حق شناس مديركل سابق احزاب وزارت كشور و معاون سابق پارلماني وزير ارشاد و عضو شاخص حزب اعتماد ملي نيز با تصويب هيات نظارت بر مطبوعات هفته نامه "نيمروز" را منتشر خواهد نمود.
علي آقا محمدي مشاور شوراي عالي امنيت ملي و دبيركل اتحاديه فوتبال هفته نامه "اتحاديه فوتبال" را به صاحب امتيازي اتحاديه فوتبال منتشر خواهد نمود.
از ديگر نشريه هايي كه به تازگي مجوز انتشار گرفتند، عبارتند از :
هفته نامه « بانك » به صاحب امتيازي و مديرمسؤولي محمدحسين دادكان
هفته نامه « كبوتر » به صاحب امتيازي و مديرمسؤولي سيد محمد صفي زاده
هفته نامه « فوتبال امروز » به صاحب امتيازي و مديرمسؤولي سيد محمد صفي زاده
ماهنامه « گزيده تحولات جهان » به صاحب امتيازي موسسه مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران و مديرمسؤولي علي عبدالله خاني
ماهنامه « ميثاق مصلحين » به صاحب امتيازي موسسه فرهنگي هنري ميثاق مصلحين و مديرمسوولي آقاي مصطفي عليزاده
ماهنامه « الجوار الادبي » به صاحب امتيازي و مديرمسؤولي صباح زنگنه
ماهنامه« الجوار الاقليمي » به صاحب امتيازي و مديرمسؤولي صباح زنگنه
ماهنامه « الجوار الثقافي » به صاحب امتيازي و مديرمسؤولي صباح زنگنه
ماهنامه « كرمان فردا» به صاحب امتيازي موسسه خيريه موليالموحدين و مديرمسؤولي ناصر موسي پور
ماهنامه « نمايه تهران» به صاحب امتيازي و مديرمسؤولي آقاي حسين سلطان محمدي
ماهنامه « سنگرسازان » به صاحب امتيازي و مديرمسؤولي مرتضي نريماني زمان آبادي
ماهنامه « مهر آريا » به صاحب امتيازي و مديرمسؤولي مهرداد راستگو
ماهنامه « سيستم هاي ايمني، امنيتي و حفاظتي » به صاحب امتيازي و مديرمسؤولي نادر قيصر خواه
ماهنامه« كامپيوتر فردا» به صاحب امتيازي و مديرمسؤولي بابك يعقوبي سوره
ماهنامه « گزيده پژوهشهاي جهان» به صاحب امتيازي موسسه مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر تهران و مديرمسؤولي علي عبداله خاني
همچنين در جلسه مورخ 30/8/84 طبق نظر هيات نظارت به روزنامه « رسالت » در ارتباط با يادداشت « راي سبك » كه در شماره 5730 مورخ 28/8/84 به چاپ رسيد، به دليل عبارات نامناسب و توهين به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به استناد تبصره ماده 3 قانون مطبوعات تذكر كتبي داده شد و نيز از مدير مسؤول اين نشريه به سبب واكنش مناسب و به موقع تشكر و قدرداني گرديد.
همچنين مقرر گرديد به نشريه « فرداي ما» به دليل چاپ مقاله اي كه حاوي الفاظ و كلمات ركيك و مستهجن بوده تذكر كتبي ارسال و در صورت عدم ارايه پاسخ قانع كننده نسبت به تعطيلي موقت و معرفي به دادگاه اقدام شود.
نظر شما