به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی با بیان اینکه مدتی است که دانشجویان دیگر دارای شور درس آموختن نیستند و در این زمینه دانشگاه ها با چالش مواجه شده اند، به بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی اشاره کرد و گفت: امروز دانش آموخته های دانشگاهی نمی توانند خلاقیت ایجاد کنند زیرا یک جای کار مشکل دارد که این مشکل می تواند در متون درسی و یاد در روش های آموزشی باشد.

وزیر کار با اعتقاد بر اینکه باید ظرفیت مناسب برای حل مسائل بزرگتر ایجاد کنیم افزود: چگونه است دانشجویی که زبان انگلیسی نیاموخته از او بخواهیم مقالات علمی به زبان انگلیسی (مقالات آی. اس. آی) را ترجمه کند؟ شکی نیست در چنین شرایطی دانشجو برای حل مسئله خود به دارالترجمه ها روی می آورد

ربیعی با اشاره به درآمد ۷۵۰ میلیارد دلاری کشور در دولت های نهم و دهم گفت: با درآمد حاصله نه فقر از بین رفت نه اشتغال در کشور ایجاد و نه عدالت برقرار شد و همه اینها در حالی بود که جامعه نسبت به حل مسائل اجتماعی دچار ضعف و ناتوانی شده بود.

وی یادآور شد: جامعه کنونی تولید محور نیست، بر جامعه چه رفته است مردمی که روزی قنات می کندند تا بتوانند از آب های زیرزمینی استفاده کنند، امروز به دنبال دریافت یارانه هستند. خلاقیت در جامعه نقصان یافته، نوع نگاه به کار تغییر کرده و فرهنگ کار دچار مشکل شده است.

وزیر کار در خصوص رشد اقتصادی کشور بیان داشت: برای تحقق سالانه ۹۰۰ هزار شغل نیاز به رشد ۸ درصدی داریم و برای تحقق چنین رشدی باید همه توانمندی های خود را در بخش های گوناگون ارتقا دهیم. برای رشد اخلاقی جامعه، نیازمند ارتقا فرهنگ کار و تحول اقتصادی هستیم.

ربیعی بر این باور است که رشد اقتصادی ۸ درصدی قابل تحقق است، اما برای ارتقا اخلاق و فرهنگ کار در جامعه باید دانشگاه ها به یاری بیایند. وی تاکید کرد: در سیاست های رفاهی دچار مشکل هستیم، وزارت تعاون، کار و رفاه آمادگی دارد که در زمینه پژوهش های مربوط به رفاه اجتماعی با دانشگاه های کشور همکاری کند.