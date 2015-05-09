رسول جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه‌اندازی ۱۴ مرکز بازار روز کوثر در اصفهان اظهار داشت: راه اندازی این مراکز رقابت خوبی را در حوزه ارائه محصولات با قیمت مناسب در سطح شهر اصفهان بین کسبه محلی ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه از سوی دیگر می‌توان راه اندازی بازارهای روز کوثر را به گونه‌ای زمینه ساز بیکاری کسبه خواهد بود، بیان داشت: از این رو اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان مخالف راه انداری بازار روز کوثر جدید در شهر اصفهان هستند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان افزایش خدمات رسانی در محلات را ضروری دانست و افزود: از این رو تجمیع خدمات در محل‌های خاص می‌تواند شهروندان را از بهره بردن از بسیاری از خدمات بی بهره‌ سازد.

وی در خصوص ایجاد شهرک‌‌هایی از جمله شهرک سلامت، شهرک طلا و شهرک مبل در شهر اصفهان نیز بیان داشت: راه اندازی برخی از این شهرک ها که حضور این اصناف در محلات ضروری نیست امری مناسب است اما به شرطی که این شهرک ها به ویژه شهرک سلامت در چهارگوشه شهر به منظور دسترسی آسان ایجاد شود.