به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه حسینی‌شکیب استادیار گروه انیمیشن دانشکده سینما‌- تئاتر دانشگاه هنر تهران به عنوان دبیر علمی دومین همایش ملی انیمیشن ایران منصوب شد.

فاطمه حسینی‌شکیب مدرک دکترای تخصصی خود در رشته مطالعات انیمیشن را در سال ۱۳۸۸ از دانشگاه هنرهای خلاقه انگلستان دریافت کرده است. وی همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد انیمیشن از دانشگاه هنر، مدرک کارشناسی ارتباط تصویری از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دیپلم ریاضی، فیزیک و رتبه اول کنکور سراسری در رشته هنر در سال ۱۳۶۹ است.

فاطمه حسینی‌شکیب در چهار سال اخیر، استادیار گروه انیمیشن دانشکده سینما- تئاتر دانشگاه هنر تهران و عضو هیات داوران مقالات علمی در ژورنال علمی- پژوهشی انیمیشن و ... بوده است.

دومین همایش ملی انیمیشن ایران به همت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، در مردادماه ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد.

مستند «آزاد برای بازی» در سالن سینماحقیقت نمایش داده می‌شود

فیلم مستند «آزاد برای بازی» با موضوع اعتیاد نوجوانان به بازی های رایانه ای در سومین برنامه از دوره‌ جدید کانون فیلم «سینماحقیقت» مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نمایش داده می شود.

این فیلم مستند اعضای سه تیم بازی‌ رایانه‌ای «داتا ۲» را از زمان تمرین و آماده‌سازی برای شرکت در یک مسابقه بین‌المللی تا پایان این رقابت همراهی می‌کند. در خلال این همراهی مخاطب با زندگی شخصی، مشکلات خانوادگی و دغدغه‌های اعضای نوجوان این تیم‌ها آشنا می‌شود. تمام هدف این نوجوانان، بردن جایزه یک میلیون دلاری مسابقات است؛ جایزه‌ای که می‌تواند زندگی‌شان را متفاوت کند.

مستند «آزاد برای بازی» در کشورهای مختلف جهان از جمله آلمان، سنگاپور، اوکراین، آمریکا و چین تصویربرداری شده و تلاش دارد به زندگی شخصی و دغدغه‌های نوجوانان معتاد به بازی رایانه‌ای «داتا ۲» نزدیک شود. اغلب این نوجوانان، آینده و تحصیلات و موقعیت‌های شغلی خود را فدای پیشرفت در این بازی کرده‌اند. خانواده و نزدیکان این نوجوان‌ها هم از وضعیت زندگی فرزندان خود ناراضی‌اند.

این فیلم کارگردان مشخصی ندارد و توسط موسسهvalve طراح و سازنده بازی رایانه‌ای «داتا ۲» در کشورهای مختلف جهان تصویربرداری و تدوین نهایی شده است؛ اما به عنوان یک نمونه اجتماعی از منظر تاثیرات منفی بازی‌های رایانه‌ای روی نوجوانان قابل بررسی و تحلیل است.

فیلم مستند بلند «آزاد برای بازی» تولید سال ۲۰۱۴ است و از ساعت ۱۷ عصر یکشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ در سالن سینماحقیقت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به نمایش درمی آید.