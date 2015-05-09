محمد مجری‌سازان طوسی، رئیس کارگروه بخش کودک و نوجوان بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر، به برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های این بخش در سال جدید اشاره کرد و گفت: ما امیدواریم که هر سال بتوانیم یک ویژگی جدید و مطلوب به نمایشگاه اضافه کنیم. یکی از اتفاقاتی که در بیست و هشتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی منجر به ایجاد نوعی ساماندهی شد، بحث فروش محدود محصولات سرگرم‌کننده مفید در کنار کتاب بود که متاسفانه در سال‌های گذشته استقبال کودکان و نوجوانان از کتاب را در حاشیه خود قرار می‌داد. این محصولات در دوره اخیر نمایشگاه صرفا توسط ناشرانی که تولید کننده هستند، عرضه شده و غرفه‌های دیگر امکان ارائه آن‌ها را ندارند.

وی افزود: همچنین تمرکز بخش اداری در فضایی مستقل و برگزاری نمایشگاه تصویرگران ایرانی از دیگر اتفاقات مثبت بخش کودک و نوجوان است. همچنین نشست‌های سرای اهل قلم برای دومین بار توسط انجمن ناشران فرهنگی برگزار می‌شود و برای بیان ویژگی‌های نشر کودک و نوجوان برنامه‌های مفیدی دارد.

این عضو هیات مدیره انجمن ناشران فرهنگی درباره ملاک‌های دعوت از بخش‌های جنبی نمایشگاه از جمله غرفه‌های سلامت محور یا دارای رویکرد تشویقی برای کودکان و نوجوانان همچون ستاد اقامه نماز اضافه کرد: این نوع فعالیت‌ها هر ساله توسط سازمان‌ها و انجمن‌های مختلف به ستاد برگزاری نمایشگاه پیشنهاد داده و اهداف و مبانی آن هم اعلام می‌شود اما در بخش کودک و نوجوان ستاد اقامه نماز و آموزش قرآن معمولا غرفه دارد که با رویکرد تشویقی قصد دارد بچه‌ها را از سنین کودکی به خواندن نماز و قرائت قرآن عادت دهد.

وی افزود: در مباحثی همچون مبارزه با اعتیاد هم حضور غرفه‌ها نگاه و رویکرد فرهنگسازی دارد. برای مراجعه کنندگان شناختی ایجاد می‌کند که می‌تواند به ویژه به نوجوانان هشدارهایی را برای مبارزه با این بیماری ارائه کند. بنابراین اگر نمایشگاه در بخش کودک و نوجوان گذشته از عرصه کتاب به اطلاع‌رسانی و اقدامات فرهنگی هم بپردازد، گام مثبتی برداشته است.

طوسی درباره رابطه نحوه چیدمان کتب در غرفه‌ها و میزان استقبال بادیدکنندگان تاکید کرد: ناشرانی که تعداد عناوین کتاب بیشتری دارند، شیوه عرضه آثارشان به بازدیدکنندگان متفاوت است. بدین صورت که کتاب‌ها در میانه غرفه چیده می‌شود تا مخاطبان دسترسی بهتری به آن‌ها داشته باشند. همچنین دیگر ناشرانی که تعداد کتاب‌های کمتری را به نمایشگاه آورده‌اند، نیز می‌توانند با استفاده از دکورهای زیبا و آذین بندی غرفه‌ها مخاطبان را در هنگام عبور از کنار غرفه‌ها، در جریان محصولاتشان قرار دهند.

وی ادامه داد: اتفاقا در این شیوه هم اگر بتوان غرفه زیبایی را در معرض دید تماشاگران قرار داد، مراجعه کننده به مکث کردن و مرور آثار تشویق می‌شود. برای داشتن غرفه‌هایی زیبا هم همه ساله بسترهای تشویقی اندیشیده شده است و بهترین غرفه در سالن‌های مختلف نمایشگاه کتاب از نظر زیبایی شناسی معرفی می شود. بنابراین انجمن ناشران فرهنگی محدودیتی برای نحوه طراحی دکور و غرفه ها در نظر نگرفته است و اقدامات آن، اتفاقا جنبه تشویقی داشته است.

رئیس کارگروه بخش کودک و نوجوان نمایشگاه بین المللی کتاب تهران درباره تعداد غرفه های موجود و ناشران حاضر در این بخش گفت: از میان ناشرانی که درخواست حضور در نمایشگاه را داشته اند، ۳۰۰ غرفه در اختیار ۳۵۰ ناشر قرار گرفته است. چراکه برخی از ناشران تعداد کتاب‌های کمی داشتند و بنابراین به ناشران دیگر نمایندگی دادند. همچنین حدود ۳۰ هزار عنوان کتاب، تولید ۴ سال اخیر ناشران کودک و نوجوان به نمایشگاه عرضه شده است. سال گذشته نیز برخی از ناشران به دلیل کم بودن تعداد کتب خود نتوانستند در نمایشگاه غرفه داشته باشند اما امسال به این توفیق دست یافتند و ۳۰۰ متر فضا هم برای غرفه‌های این ناشران در نظر گرفته شد.