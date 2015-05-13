نمایشگاه تخصصی فرش دستباف در زنجان برپا می شود

محسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نمایشگاه تخصصی فرش با حضور تولید کنندگان فرش دستباف از استانهای مختلف اوایل آبان ماه سالجاری با همکاری اتحادیه فرش در استان برگزار می شود.

مدیر اداره فرش سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان همچنین از برگزاری دوره های آموزشی فرش برای قالیبافان در سالجاری خبر داد و گفت: از آغاز سالجاری تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر تحت پوشش این دوره ها قرار گرفته اند و تا پایان سال هم چندین دوره برای فرشبافان و ناظرین فنی فرش پیش بینی شده است.

جعفری از برگزاری دوره های آموزش برای ناظرین فنی فرش خبر داد و افزود: این دوره ها برای اولین بار توسط سازمان برگزار می شود.

وی یاد آورشد: توجه به بحث مهم آموزش فرش به قالیبافان به ارتقای کیفی فرش دستباف کمک می کند و همچنین باعث ارتقای صادرات فرش استان هم می شود چرا که توجه به کیفیت توسعه روز افزون صادرات را به دنبال دارد.

مدير اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان افزود: این سازمان به تحقق این امر مهم توجه ویژه دارد و برنامه ریزی های لازم را تدوین کرده است.

جعفری افزود:برای اجرای دوره های آموزشی به قالی بافان تسهیلات ویژه پیش بینی شده است.